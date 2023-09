Le plus haut général américain s’en prend au « dictateur en herbe »

Mark Milley a marqué son dernier jour au Pentagone en s’en prenant apparemment à l’ancien président Donald Trump.

Le président d’état-major américain sortant, Mark Milley, a couronné sa carrière militaire de 44 ans en s’en prenant apparemment à son ancien commandant en chef, Donald Trump, suggérant que l’ex-président est un « devenir dictateur ».

« Nous sommes uniques parmi les armées du monde » Milley a déclaré lors d’une cérémonie marquant sa retraite vendredi à Arlington, en Virginie. « Nous ne prêtons pas serment à un pays, nous ne prêtons pas serment à une tribu, nous ne prêtons pas serment à une religion. Nous ne prêtons pas serment à un roi, ou à une reine, ou à un tyran ou à un dictateur, et nous ne prêtons pas serment à un aspirant dictateur.

CNN, Reuters et d’autres médias ont déduit que le commentaire de Milley était une référence à Trump, avec qui il se dispute depuis des années. « Nous ne prêtons pas serment à un individu » » a ajouté le général de l’armée américaine. « Nous prêtons serment à la Constitution, et nous prêtons serment à l’idée qu’est l’Amérique, et nous sommes prêts à mourir pour la protéger. »

Contrairement à son attaque contre Trump, Milley a fait l’éloge du président actuel Joe Biden, qui a pris la parole plus tôt lors de la cérémonie de vendredi. Il a remercié Biden pour « un leadership inébranlable » et a affirmé que le président avait rendu l’armée américaine plus forte que jamais. « Je vous ai vu dans la brèche, je vous ai vu aux aguets, et je sais de première main que vous êtes un homme d’une intégrité et d’un caractère incroyables », Milley a dit à Biden.

La relation acrimonieuse de Milley avec Trump a été remise au premier plan ces derniers jours alors qu’il a accordé plusieurs interviews aux médias marquant la fin de son mandat en tant qu’officier militaire américain de haut rang. Ces discussions se sont largement concentrées sur les conflits du général avec Trump. Il a déclaré à The Atlantic dans un article publié la semaine dernière que Trump chercherait à se venger s’il était à nouveau élu président en 2024 : « Il commencera à jeter les gens en prison, et je serais en tête de liste. »

L’ancien président a suggéré vendredi dans un article de Truth Social que Milley avait commis une trahison en téléphonant secrètement à son homologue chinois au sujet des intentions militaires du président de l’époque au cours de ses derniers mois de mandat. « Il s’agit d’un acte si odieux que, autrefois, la punition aurait été la mort. » » a dit Trump.

Milley a répondu dans une interview à CBS News en reconnaissant qu’il avait pris des précautions de sécurité supplémentaires pour lui et sa famille en raison de l’attaque de Trump. Il a fait valoir que les critiques de l’ex-président étaient dirigées non seulement contre lui, mais aussi contre l’ensemble de l’armée américaine. Tout en vantant les vertus de l’armée dans son discours de vendredi, il a déclaré : « Nous ne sommes pas facilement intimidés. »

Le général a été nommé président des chefs conjoints par Trump en 2018. La relation a apparemment commencé à se détériorer en 2020, lorsque Milley s’est excusé d’être apparu avec Trump alors que le président se dirigeait vers une église près de la Maison Blanche qui a été endommagée par les émeutiers de Black Lives Matter. .

Alors que le mandat de Trump prenait fin fin 2020 et janvier 2021, Milley a appelé le général chinois Li Zuocheng et d’autres chefs militaires étrangers pour apaiser les craintes que le président ne déclenche une guerre. Il a également assuré à Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, que des garanties étaient en place pour empêcher Trump de lancer une attaque nucléaire.