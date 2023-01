Le plus haut forum économique international réagit à l’insulte de Musk

Elon Musk n’a pas été invité à Davos depuis 2015, a déclaré le porte-parole du sommet après que le milliardaire a déclaré qu’il avait décliné l’invitation.

Elon Musk a remis en question l’existence du Forum économique mondial (WEF) après avoir déclaré qu’il avait décliné une invitation au sommet de Davos de cette année. Un porte-parole du forum a toutefois déclaré que le milliardaire n’était même jamais sur la liste des invités.

Dans une série de tweets cette semaine, Musk s’est déchargé sur la conférence, qui a débuté en Suisse lundi, se demandant pourquoi c’est encore une chose, critiquant [WEF Chair and founder] L’appel de Klaus Schwab à “maîtriser l’avenir”, et comparant le sommet au célèbre forum Web 4chan.



“Il devrait y avoir un jeu télévisé : ‘4Chan ou Davos, qui a dit ça ?'” Musk a tweeté en réponse à l’auteur Michael Shellenberger qui a dénoncé les tentatives du WEF de lutter contre les théoriciens du complot.

Le PDG de Tesla a également répondu au compte Twitter officiel du WEF, contestant son affirmation selon laquelle “la surpopulation reste un défi mondial.” Musk a insisté sur le fait que la baisse des taux de natalité dans le monde mettait en évidence le problème exactement opposé, et que “L’effondrement de la population est un problème existentiel pour l’humanité, pas la surpopulation !”

“Master the Future” ne semble pas du tout inquiétant… 🙄 Comment le WEF/Davos existe-t-il ? Essaient-ils d’être le patron de la Terre !? – Elon Musk (@elonmusk) 17 janvier 2023

Le mois dernier, le milliardaire a tweeté qu’il avait refusé une invitation à assister à la réunion de Davos, expliquant qu’il avait pris la décision non pas parce qu’il pensait qu’ils étaient engagés dans “complot diabolique” mais parce que pour lui toute l’affaire semblait “ennuyeux af.”

Lire la suite L’ex-président russe fustige le forum de Davos

Pourtant, le porte-parole du forum Yann Zopf a affirmé mardi que le milliardaire n’avait même pas été invité. Il a noté que la dernière fois que le PDG de Tesla a reçu une offre pour participer à l’événement, c’était “pas cette année et pas récemment – la dernière fois en 2015.”

Le sommet de Davos de cette année réunirait 2 700 participants, dont plus de 600 PDG mondiaux, 116 milliardaires et plus de 50 dirigeants mondiaux. Parmi les sujets de discussion figurent des questions mondiales allant de la guerre au changement climatique, en passant par la technologie et la sécurité.

Un certain nombre d’invités de marque ont cependant choisi de ne pas participer à la réunion, notamment le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui ont plutôt envoyé leurs adjoints. Le président russe Vladimir Poutine a également snobé l’événement, ainsi que toute l’élite des affaires russes. Le dirigeant chinois Xi Jinping et les hommes d’affaires chinois seront également absents du forum.