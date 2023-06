Le plus haut dirigeant de la Coupe du monde 2026 de la FIFA part en coup dur pour les hôtes

Selon les rapports du Sports Business Journal, du COO de la Coupe du Monde de la FIFA et du haut dirigeant supervisant l’événement 2026, Colin Smith quitte l’instance dirigeante.

Le départ de Smith a été confirmé par la FIFA, le COO adjoint Heimo Schirgi comblant le vide par intérim.

Selon le mémo de la FIFA, Smith quitte son poste pour relever de nouveaux défis professionnels.

Smith a supervisé les Coupes du monde de Russie et du Qatar

Depuis qu’elle a rejoint la FIFA en 2015, Smith a joué un rôle clé dans la gestion des Coupes du monde masculines 2018 et 2022 en Russie et au Qatar, tout en supervisant la Coupe du monde féminine 2019 en France.

Auparavant, il a occupé des postes à l’UEFA et au sein de la commission UEA Pro League.

Son départ est un coup dur pour les fédérations des États-Unis, du Canada et du Mexique, car il avait une approche pratique dans l’exécution des grands événements de la FIFA. Le rapport indique que lors des Coupes du monde qui ont précédé l’événement de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande, les fédérations locales ont joué un rôle majeur dans la planification et le déroulement des événements.

Cependant, en vertu de la nouvelle règle, la FIFA établit des filiales locales entièrement détenues dans les régions hôtes. Smith aurait dirigé la filiale locale pour la Coupe du monde 2026 basée à Miami, en Floride.

2026 pose des défis

La Coupe du monde 2026 est un énorme défi logistique pour la FIFA, étant donné qu’elle se déroulera dans trois pays. De plus, c’est aussi la première Coupe du monde qui aura le nouveau format à 48 équipes.

Smith avait joué un rôle important dans le tri des 16 villes hôtes l’été dernier, chacune avec sa propre organisation locale. Le rapport indique également que la FIFA annoncera dans les prochains mois quelles villes spécifiques accueilleront les demi-finales et la finale de l’événement phare.

Les villes hôtes seront également informées de l’emplacement de l’International Broadcast Center, Dallas et Atlanta étant en sourdine comme les deux options.

