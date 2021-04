DUBAI, Émirats arabes unis – Un enregistrement du ministre iranien des Affaires étrangères offrant une évaluation directe de la diplomatie et des limites du pouvoir au sein de la République islamique a été divulgué, offrant un aperçu rare de la théocratie du pays.

La publication des commentaires de Mohammad Javad Zarif a déclenché une tempête de feu en Iran, où les responsables gardent soigneusement leurs paroles dans un environnement politique acharné qui comprend le puissant garde révolutionnaire paramilitaire, finalement supervisé par le chef suprême du pays. Zarif a également été proposé comme candidat potentiel à l’élection présidentielle du 18 juin en Iran.

En dehors de l’Iran, les commentaires de Zarif pourraient également affecter les pourparlers à Vienne visant à trouver un moyen pour Téhéran et les États-Unis de se mettre en conformité avec l’accord nucléaire iranien de 2015 avec les puissances mondiales. Déjà, le sabotage a ciblé l’installation nucléaire iranienne à Natanz pendant les pourparlers alors que Téhéran a commencé à enrichir une petite quantité d’uranium jusqu’à 60% de pureté, ce qui rapproche le pays des niveaux de qualité militaire.

Après que la fuite soit devenue publique, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh n’a pas contesté l’authenticité de la bande. Il a déclaré aux journalistes lundi que l’enregistrement ne représentait qu’une partie d’une interview de sept heures que Zarif a donnée à un économiste bien connu qui devait être détenue pour la postérité par un groupe de réflexion associé à la présidence iranienne.

Khatibzadeh a qualifié la sortie de l’enregistrement d ‘ »illégale » et l’a décrite comme éditée « sélectivement », bien que lui et d’autres n’aient pas donné d’opinion sur la manière dont il est devenu public. Zarif, en visite en Irak lundi après un voyage au Qatar, n’a répondu à aucune question des journalistes après avoir fait une brève déclaration à Bagdad.

Des parties de l’interview divulguée ont été diffusées pour la première fois pendant la nuit sur Iran International, une chaîne d’information par satellite basée à Londres en langue farsi, autrefois détenue majoritairement par un ressortissant saoudien. Téhéran a critiqué Iran International dans le passé pour avoir diffusé un porte-parole militant qui a salué une attaque militante de 2018 contre un défilé militaire à Ahvaz qui a tué au moins 25 personnes, dont un enfant. Les régulateurs britanniques ont par la suite rejeté une plainte iranienne sur le segment.

Iran International a partagé un dossier avec un peu plus de trois heures d’interview avec un correspondant d’Associated Press basé aux Émirats arabes unis lundi.

Zarif a parlé de l’accord nucléaire, de la Russie

Dans l’interview, Zarif décrit la Russie comme voulant mettre fin à l’accord nucléaire, quelque chose apparemment si sensible qu’il prévient l’intervieweur: « Vous ne pourrez certainement jamais publier cette partie. » La Russie avait une relation glaciale avec le président de l’époque Barack Obama, dont l’administration a obtenu l’accord avec le président iranien Hassan Rohani. La Russie et l’Iran ont également parfois des relations tendues, bien qu’ils soient des alliés sur le champ de bataille en Syrie.

« Si l’Iran n’était pas devenu la priorité de M. (Donald) Trump, la Chine et la Russie seraient devenues sa priorité », a déclaré Zarif. « Si, en raison de l’hostilité avec l’Occident, nous avons toujours besoin de la Russie et de la Chine, ils n’ont pas à rivaliser avec qui que ce soit, et ils peuvent également profiter au maximum d’avantages grâce à nous. »

La Chine et la Russie ont toutes deux été des partisans catégoriques du retour à l’accord sur le nucléaire. Leurs missions à Vienne n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires lundi.

Zarif avait l’air détendu et bavard pendant l’interview, en plaisantant à un moment donné qu’il aurait dû vendre l’alcool coûteux que lui et d’autres avaient trouvé lorsqu’ils ont pris le contrôle du consulat iranien à San Francisco en 1979. L’économiste qui a mené l’interview a suggéré à plusieurs reprises que Zarif devrait se présenter pour président en tant que Rohani est maintenant limité pour un mandat de nouveau.

Zarif a rejeté la suggestion. Cependant, le centre de vote public ISPA a placé le diplomate en quatrième position dans une confrontation théorique avec le chef de la justice dure, Ebrahim Raisi, en tête. Hassan Khomeini, le petit-fils du défunt guide suprême l’ayatollah Ruhollah Khomeini, et le président du parlement Mohammad Bagher Qalibaf sont arrivés respectivement deuxième et troisième.

Cependant, l’ISPA a mis en garde contre la possibilité d’un taux de participation aussi bas que 39%, sur la base de son enquête téléphonique d’avril auprès de plus de 1 500 personnes. Il n’offrait aucune marge d’erreur. La théocratie iranienne fonde en partie sa légitimité sur le taux de participation, donc un tel taux de participation pourrait être une menace.

Critique du général Quassem Soleimani

Dans l’interview, Zarif a répété une affirmation antérieure de responsables autour de Rohani selon lesquels les gardiens de la révolution n’avaient pas dit qu’ils avaient accidentellement abattu un avion de ligne ukrainien en janvier 2020, tuant les 176 personnes à bord.

Les enregistrements incluent également Zarif qui critique également les relations séparées du général de garde Qassem Soleimani avec la Russie. Une frappe de drone américain en 2020 a tué Solemani à Bagdad, une attaque qui à l’époque a amené les États-Unis et l’Iran au bord de la guerre. Les processions funéraires de Soleimani en Iran ont attiré des millions de personnes dans la rue.

« J’ai sacrifié la diplomatie pour le champ de bataille plus que le prix que (ceux sur) le champ de bataille (dirigé par Soleimani) … ont payé et sacrifié pour la diplomatie », a déclaré Zarif. Il a ajouté que l’Iran avait renoncé à une grande partie de ce qu’il « aurait pu réaliser grâce à l’accord nucléaire » dans un souci d’avancement sur le champ de bataille.

Il a ajouté que Soleimani avait refusé de cesser d’utiliser le transporteur national Iran Air pour les opérations syriennes malgré les objections de Zarif. Iran Air a été sanctionné par les États-Unis, exaspérant une crise de longue date qui l’a contraint à piloter des avions vieux de plusieurs décennies, souvent dépourvus de pièces pour les réparations.

Malgré ses critiques, Zarif a reconnu l’importance de Soleimani en Iran.

« Je crois que les États-Unis en frappant le martyr Soleimani ont porté un coup à l’Iran qui n’aurait pas été aussi grave même s’ils avaient frappé l’une de nos villes », a-t-il déclaré.

L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo, qui a poussé la campagne de pression de l’administration Trump sur l’Iran, a ensuite été lié à une histoire sur les bandes divulguées sur Twitter. Il l’a décrit comme une « frappe exquise » qui « a eu un impact massif sur l’Iran et le Moyen-Orient ».

« Vous n’êtes pas obligé de me croire sur parole », a écrit Pompeo.

« Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole », a écrit Pompeo.