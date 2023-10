Le plus haut diplomate de l’Union européenne rejette les inquiétudes concernant le soutien à long terme du bloc à l’Ukraine

KIEV, Ukraine (AP) — Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a dirigé lundi une délégation de hauts diplomates lors d’une visite inopinée à Kiev et a rejeté les inquiétudes concernant les tensions politiques au sein du bloc concernant son soutien à long terme à la lutte de l’Ukraine contre la Russie.

Bien que largement symbolique, la réunion informelle entre les diplomates de l’UE et de l’Ukraine a démontré « l’engagement clair » de l’UE envers l’Ukraine dans sa guerre qui dure depuis 19 mois, a déclaré Josep Borrell.

« L’UE reste unie dans son soutien à l’Ukraine… Je ne vois aucun État membre renoncer à son engagement », a déclaré Borrell lors d’une conférence de presse dans la capitale ukrainienne.

C’était la première fois que les ministres des Affaires étrangères de l’UE se réunissaient en dehors du bloc – et dans une zone de guerre, selon Borrell.

Les pourparlers ont eu lieu après la victoire électorale du week-end en Slovaquie de l’ancien Premier ministre Robert Fico, dont le programme pro-russe a accru les points d’interrogation sur le soutien continu de l’UE à Kiev.

Ce petit pays d’Europe de l’Est pourrait créer davantage de tensions dans les discussions de l’UE sur l’Ukraine, comme cela s’est produit avec l’attitude parfois froide de la Hongrie à l’égard de Kiev. Budapest entretient des relations étroites avec Moscou et s’oppose à la fourniture d’armes à l’Ukraine ou à sa fourniture d’une assistance économique. La Slovaquie exploite une ligne ferroviaire clé utilisée pour transporter du matériel militaire occidental vers l’Ukraine.

L’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni ont apporté un soutien militaire et financier massif à l’Ukraine, lui permettant de résister à l’attaque du Kremlin. Cette aide est cruciale pour l’économie affaiblie de l’Ukraine et est jusqu’à présent illimitée.

Mais l’incertitude s’est installée quant à la durée pendant laquelle les alliés de Kiev continueront à envoyer une aide d’une valeur de plusieurs milliards de dollars (euros).

Le président américain Joe Biden a rassuré dimanche ses alliés sur le soutien financier américain continu à l’effort de guerre, après que le Congrès ait évité une fermeture du gouvernement en adoptant un plan de financement à court terme qui a supprimé l’aide à l’Ukraine dans sa bataille contre la Russie.

De nombreux législateurs américains reconnaissent qu’il devient de plus en plus difficile d’obtenir l’approbation du Congrès pour l’aide à l’Ukraine à mesure que la guerre se poursuit.

Borrell, lors de sa conférence de presse, a insisté sur le fait que l’UE se consacre à un « engagement durable » avec l’Ukraine. « Notre détermination… est ferme et se poursuivra », a-t-il déclaré.

Il a coché une liste d’engagements en cours que les 27 pays de l’UE ont pris et espèrent prendre, notamment une proposition d’aide militaire de 5 milliards d’euros (5,3 milliards de dollars) l’année prochaine, un objectif de formation de quelque 40 000 soldats ukrainiens et d’éventuelles entreprises conjointes dans l’industrie de l’armement entre les deux pays. Entreprises de défense européennes et ukrainiennes.

D’autres signes de l’engagement de l’UE incluent l’aide à la cyberdéfense, un programme de déminage pour permettre à l’Ukraine de se relever d’après-guerre et la réforme des forces de l’ordre ukrainiennes pour réprimer la corruption, a déclaré Borrell.

Mais « l’engagement de sécurité le plus fort » de l’UE envers l’Ukraine est de lui accorder l’adhésion au bloc, a-t-il déclaré.

L’Ukraine est déterminée à devenir membre de l’UE, et les responsables de l’UE ont encouragé cette démarche, même si cela pourrait prendre des années au milieu d’une guerre d’usure sans fin en vue.

« Avec chaque village, avec chaque mètre que l’Ukraine libère, avec chaque mètre qu’elle sauve à sa population, elle ouvre également la voie à l’Union européenne », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock aux journalistes à Kiev.

« L’Ukraine et la partie européenne sont déterminées à avancer à toute vitesse, en tenant compte de toutes les réformes que l’Ukraine a menées, mène actuellement et continuera de mettre en œuvre », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Kuleba a également rassuré sur les alliés du pays après que le Congrès américain ait exclu l’aide à l’Ukraine de son programme de financement.

Kuleba a déclaré aux journalistes que l’Ukraine avait eu des discussions avec les représentants des deux partis au Congrès pour garantir l’arrivée d’une aide supplémentaire.

« La décision a été prise telle quelle, mais nous travaillons désormais avec les deux côtés du Congrès pour nous assurer qu’elle ne se reproduise en aucun cas », a déclaré Kuleba.

« La question est de savoir si ce qui s’est passé au Congrès américain le week-end dernier est un incident ou un système. Je pense que c’était un incident », a-t-il ajouté.

Kuleba a déclaré qu’il a également exhorté les ministres des Affaires étrangères « à fournir un soutien maximal à leurs entreprises de défense dans l’établissement d’une coopération avec les entreprises de défense ukrainiennes ».

Cette coopération est récemment devenue un sujet récurrent dans les négociations entre l’Ukraine et ses partenaires.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi qu’il ne doutait pas que Washington « continuera à être directement impliqué dans le conflit ».

Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine parie que le soutien international à Kiev commencera tôt ou tard à faiblir. Peskov a déclaré que la lassitude finirait par entraîner une « fragmentation » de l’aide étrangère de l’Ukraine.

Le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a insisté lundi sur le fait que les États-Unis étaient « loin » de retirer leur soutien à l’Ukraine, et il a réaffirmé l’engagement britannique.

« Indépendamment de ce qui se passe ailleurs, la Grande-Bretagne assumera un rôle de leader », a déclaré Shapps lors d’une réunion à la conférence annuelle du Parti conservateur dans le nord de l’Angleterre.

Borrell a déclaré que la proposition de paix proposée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est la seule encore en discussion par les dirigeants internationaux, a affirmé Borrell, après que les efforts concurrents de la Chine et de certains dirigeants africains se soient essoufflés.

Le plan en dix points de Zelensky, qui exige le retrait total de la Russie du sol ukrainien, comprend la création d’un tribunal spécial chargé de poursuivre les crimes de guerre russes et la construction d’une architecture de sécurité euro-atlantique offrant des garanties pour l’Ukraine.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington, estime que le seul moyen de parvenir à la paix est « d’infliger une défaite militaire sans équivoque à la Russie », puis de reconstruire l’Ukraine.

« Cette voie est réalisable si l’Occident s’engage à soutenir l’Ukraine dans les efforts prolongés probablement nécessaires pour y parvenir », a déclaré l’agence dans une évaluation publiée dimanche.