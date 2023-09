Le plus haut diplomate de l’UE prévient que l’immigration pourrait « dissoudre » le bloc

Les divisions croissantes sur la politique frontalière pourraient menacer l’unité de l’Union européenne, a déclaré Josep Borrell

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a averti que l’immigration pourrait devenir un problème. « force dissolvante » pour le bloc international, arguant que certains États membres « Je ne veux pas accepter les gens de l’extérieur. »

S’adressant au Guardian pour une interview publiée vendredi, Borrell a souligné la montée du sentiment nationaliste à travers l’Europe, notant que «Nous n’avons pas réussi jusqu’à présent à nous mettre d’accord sur une politique migratoire commune.»

« La migration constitue un fossé encore plus grand pour l’Union européenne. Et cela pourrait être une force de dissolution pour l’Union européenne. » dit-il, ajoutant « Certains membres de l’Union européenne sont à la japonaise – nous ne voulons pas de mélange. Nous ne voulons pas de migrants. Nous ne voulons pas accepter des gens de l’extérieur. Nous voulons notre pureté.

Cependant, Borrell a soutenu que l’actuelle situation européenne « une faible croissance démographique » signifiait que certains États avaient besoin d’un afflux d’immigration, qualifiant la situation de « paradoxe. »

« Si nous voulons survivre du point de vue du travail, nous avons besoin de migrants » » a poursuivi le responsable.

Les commentaires de Borrell interviennent quelques jours seulement après que le président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré que son pays ne pouvait plus accueillir de migrants et de réfugiés, déclarant à un journal italien que « L’Allemagne, comme l’Italie, est à la limite de ses capacités. »

Le président a cité « forte immigration en provenance des frontières orientales, de Syrie, d’Afghanistan », ainsi que l’arrivée de « plus d’un million de réfugiés d’Ukraine » l’année dernière, et a demandé un « mécanisme de solidarité permanent » pour assurer un « répartition équitable » des migrants en Europe

Selon le journal Die Welt, Rome réévalue également sa politique frontalière dans un contexte de forte migration, des responsables ayant apparemment informé les autres membres de l’UE que l’Italie mettrait un terme aux transferts de migrants. « pour une durée limitée » en décembre dernier. Ils ont dit que cette décision était liée à « survenant soudainement » des problèmes techniques liés à la capacité d’accueil du pays, bien que la suspension se soit poursuivie jusqu’en 2023, a rapporté le média allemand.

Alors que Borrell a averti que les dissensions sur l’immigration pourraient à terme menacer l’intégrité de l’UE, il a suggéré que, pour l’instant, le bloc resterait intact. La décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE a servi de « vaccin » pour les autres membres, a-t-il soutenu, déclarant que « Personne ne veut suivre la sortie des Britanniques de l’Union européenne. »

La migration reste une question très controversée au sein du bloc depuis 2015, lorsque l’UE a été frappée par un afflux de réfugiés, ainsi que de migrants économiques, poussés par la pauvreté et les guerres en Afrique et au Moyen-Orient.

Certains pays, dont la Hongrie et la Pologne, se sont fermement opposés aux tentatives de Bruxelles visant à les forcer à accepter et à installer des migrants, initialement arrivés dans d’autres États membres. Le gouvernement italien, quant à lui, a fermé ses ports aux navires transportant des migrants en provenance d’Afrique du Nord, insistant sur le fait que les autres États membres devraient partager la charge de les accueillir. La demande de contrôles plus stricts aux frontières a également été l’un des moteurs de la campagne en faveur du Brexit lors du référendum sur le Brexit en 2016 au Royaume-Uni.