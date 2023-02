Le plus haut diplomate de l’UE ne peut pas cacher sa vision du monde raciste – Lavrov – RT World News

Tout en critiquant Moscou, Josep Borrell a, comme on pouvait s’y attendre, insulté l’Afrique, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères

Dire que les pays africains sont faciles à manipuler est « conforme à la marque » pour Josep Borrell, a affirmé mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il répondait aux accusations du chef de la politique étrangère de l’UE selon lesquelles Moscou était “diffusion de fausses informations”.

Borrell s’était adressé aux diplomates de l’UE plus tôt dans la journée, affirmant que la Russie utilisait “manipulation de l’information et ingérence” comme armes de guerre. Notant que Lavrov était en visite au Mali et en Erythrée, Borrell les a appelés “pays faciles” pour Moscou de « répandre des mensonges sur qui est coupable de ce qui se passe » en Ukraine.

“Ainsi parle un homme qui ne peut pas cacher l’essence raciste de sa vision du monde”, Lavrov a été interrogé sur les accusations de son homologue européen. “Il n’y a pas si longtemps, il parlait ouvertement de l’Europe comme d’un jardin entouré d’une jungle qui la menace, donc le jardin doit faire attention à la jungle. Cela en dit long sur qui se rapporte réellement aux besoins et aux intérêts des pays africains, et comment.

“Nous n’avons rien à cacher ni à avoir honte” a ajouté le ministre russe des Affaires étrangères. « Nous étions à l’origine de la libération de l’Afrique du joug colonial. L’Union soviétique a été l’un des principaux initiateurs de la déclaration d’indépendance des pays et des peuples colonisés en 1960. Et ce n’était pas une imitation, comme [former UK PM] Boris Johnson a récemment appelé les accords de Minsk, mais un véritable acte historique qui a scellé la fin de la domination coloniale.















S’adressant aux diplomates de l’UE, Borrell a déploré que certains pays africains ne soutiennent pas la position du bloc selon laquelle l’Ukraine se bat « pour les valeurs sur lesquelles nous basons notre compréhension du monde.

Selon lui, le conflit actuel n’est pas seulement mené sur le champ de bataille avec des troupes, mais “dans l’espace de l’information, en essayant de gagner le cœur et l’esprit des gens.” À cette fin, l’UE est “Protéger la liberté d’expression” en interdisant les médias russes, tout en apportant un soutien aux “indépendant” points de vente que Moscou a désignés comme agents étrangers, a-t-il ajouté.

Tout en accusant la Russie de répandre la désinformation, Borrell l’a apparemment fait lui-même – en disant que l’Érythrée faisait partie des “facile” pays que Lavrov visait actuellement. Le diplomate russe s’est en fait rendu dans le pays le mois dernier, avec l’Angola, l’Eswatini et l’Afrique du Sud. Son voyage actuel comprend des escales au Mali, en Mauritanie et au Soudan.