Le plus haut diplomate de l’UE accuse Israël de financer le Hamas – POLITICO

Le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a ouvertement accusé vendredi Israël d’avoir financé le groupe militant palestinien Hamas.

“Le Hamas a été financé par le gouvernement israélien dans le but d’affaiblir l’Autorité palestinienne”, a déclaré Borrell cité par le journal espagnol. El País. Borrell s’exprimait à l’Université espagnole de Valladolid, où l’homme politique espagnol a reçu un doctorat honorifique.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a nié de telles allégations par le passé.

Dans son discours de vendredi, Borrell – qui est en charge de la politique étrangère de l’UE – a également souligné que la création d’un État palestinien était nécessaire pour résoudre le conflit en cours. « La seule solution est de créer deux États partageant la terre pour laquelle ils meurent depuis 100 ans », aurait déclaré Borrell. Il a ajouté qu’une telle solution doit être « imposée de l’extérieur ».

Le gouvernement israélien s’est fortement opposé aux accusations de Borrell.

“M. Borrell a tort. Loin de chercher à renforcer le Hamas, comme l’a affirmé le chef de la politique étrangère de l’UE, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a durement frappé le Hamas lors de trois opérations militaires à grande échelle ; en 2012, 2014 et 2021 », a déclaré Ophir Falk, principal conseiller en politique étrangère de Netanyahu, dans un communiqué. “Après le massacre, le 7 octobre, de plus de 1 000 Israéliens et de plus de 250 otages, le cabinet de guerre de M. Netanyahu a ordonné à l’armée israélienne de détruire le Hamas.”

Les commentaires de Borrell interviennent quelques jours seulement avant que les ministres des Affaires étrangères de l’UE tiennent plusieurs réunions avec leurs homologues d’Israël, de l’Autorité palestinienne et des principaux pays arabes à Bruxelles. Les ministres vont discuter lundi du conflit Israël-Hamas à Gaza, où les troupes israéliennes mènent une campagne de bombardements et d’assauts terrestres incessante depuis des mois, ainsi que des perspectives d’un futur règlement de paix.

Dans le même temps, l’UE s’apprête à annoncer de nouvelles sanctions contre le Hamas le lundi conçu pour frapper les sources de financement du groupe militant, ont déclaré à POLITICO trois diplomates européens.

Jeudi, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu permanent à Gaza – à condition que le Hamas soit démantelé et que tous les otages soient libérés. La résolution est intervenue quelques jours seulement après que Netanyahu d’Israël ait rejeté l’idée d’un État palestinien indépendant, rejetant ainsi la pression des États-Unis et de l’UE en faveur d’un État palestinien.

Des affirmations selon lesquelles le gouvernement de Netanyahu aurait autorisé le financement du Hamas, notamment en autorisant le financement qatari de Gaza, ont déjà été faites par l’opposition israélienne ainsi que par des analystes et des médias, notamment le New York Times. Les responsables israéliens affirment que cela faisait partie d’une politique à laquelle souscrivaient la plupart des principaux politiciens israéliens comme moyen possible de modérer le Hamas avec l’hypothèse sous-jacente que le groupe militant tempérerait sa ferveur idéologique et l’encouragerait à se concentrer sur le gouvernement.

« Israël a autorisé des valises contenant des millions en espèces qataries à entrer à Gaza par ses points de passage depuis 2018, afin de maintenir son fragile cessez-le-feu avec les dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza. » un article d’opinion » dans le Times of Israel, le 8 octobre, au lendemain des violentes attaques du Hamas contre Israël.

Netanyahu a fermement nié avoir autorisé le Qatar à financer le Hamas afin de diviser les Palestiniens en camps politiques rivaux. Mais le dirigeant israélien dit en 2019 lors d’une conférence du parti Likoud : « Quiconque veut empêcher la création d’un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas. »

Borrell, qui est le chef de la politique étrangère de l’UE depuis 2019, a un long passé de moments peu diplomatiques, notamment lorsqu’il a comparé l’Europe à un « jardin » et a qualifié le reste du monde de « jungle », et la fois où il a tweeté un document sensible lié à l’extradition provenant des autorités britanniques

Jamie Dettmer a contribué au reportage.

Cet article a été mis à jour.