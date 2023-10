WASHINGTON (AP) — Le plus haut diplomate chinois a déclaré jeudi que le dialogue entre Pékin et Washington devrait non seulement être repris mais approfondi, des commentaires qui suscitent l’espoir que les relations entre les deux plus grandes économies du monde puissent être stabilisées au milieu de conflits potentiellement révolutionnaires dans le monde. Moyen-Orient et Europe.

Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, s’est exprimé au début d’une visite de trois jours à Washington, au cours de laquelle il rencontre de hauts responsables américains, dont peut-être le président Joe Biden, à un moment où les deux pays souhaitent endiguer davantage déclin de leurs liens.

“Les parties chinoise et américaine ont besoin de dialogue. Nous devons reprendre le dialogue, et ce dont nous avons besoin davantage, c’est d’approfondir notre dialogue et d’avoir un dialogue global”, a déclaré Wang avant de se rendre à huis clos avec le secrétaire d’État Antony Blinken. “Grâce au dialogue, nous augmenterons la compréhension et réduirons les malentendus et les erreurs de jugement.”

Sous le regard de Blinken, Wang a déclaré que la Chine rechercherait le consensus et la coopération pour « remettre dès que possible la relation sur la voie d’un développement sain, stable et durable ».

Blinken et le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, devraient faire pression sur Wang sur l’importance pour la Chine de renforcer son rôle sur la scène mondiale si elle veut être considérée comme un acteur international majeur et responsable.

Les États-Unis ont été déçus par la Chine en raison de son soutien à la Russie dans la guerre contre l’Ukraine et de son silence relatif sur la guerre entre Israël et le Hamas. En outre, Pékin et Washington sont en désaccord sur des questions telles que les droits de l’homme, le changement climatique, Taiwan, la mer de Chine méridionale et la Corée du Nord.

Les réunions de Wang pourraient préparer le terrain pour un sommet entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping le mois prochain, en marge du rassemblement des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de discuter depuis que Blinken a annulé une visite en Chine en février après l’abattage d’un ballon espion chinois au-dessus des États-Unis, ce qui a marqué un point bas dans les relations récentes.

Dans les mois qui ont suivi cette crise, Blinken a reprogrammé son voyage et s’est rendu en Chine en juin. Il a été rapidement suivi par la secrétaire au Trésor Janet Yellen, l’envoyé pour le climat John Kerry et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

En outre, Sullivan a rencontré Wang à Malte à la mi-septembre, avant les discussions de Blinken avec le vice-président chinois Han Zheng plus tard dans le mois, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et Blinken s’est entretenu la semaine dernière avec Wang de la crise Israël-Hamas.

L’objectif, selon des responsables américains, est d’organiser un autre sommet Biden-Xi au cours duquel les deux dirigeants pourraient explorer la coopération ou au moins atténuer l’hostilité pure et simple sur les questions les plus urgentes du moment.

“La visite de Wang Yi constituera l’un des derniers points de contact pour préparer le terrain” pour la réunion Biden-Xi, a déclaré Ryan Hass, directeur du John L. Thornton China Center du Brookings Institute, un groupe de réflexion basé à Washington. “Les réunions de Wang à Washington définiront les contours des sujets que les deux dirigeants discuteront lors de leur rencontre en novembre.”

“Cela ouvre la possibilité aux deux plus grandes puissances mondiales de poursuivre des efforts coordonnés pour limiter l’escalade ou l’expansion de la violence en Ukraine et au Moyen-Orient”, a-t-il déclaré.

Yun Sun, directeur du programme Chine au Stimson Center, un autre groupe de réflexion de Washington, a déclaré que le voyage de Wang signale que le sommet Xi-Biden est presque certain.

“Wang est ici pour préparer le terrain pour le voyage de Xi à San Francisco. C’est l’objectif principal du voyage. Cela signifie que les problèmes seront négociés, les solutions seront discutées et les détails seront délibérés et signés”, a déclaré Sun. “Le sommet de l’APEC est dans 20 jours, donc le temps presse. Son voyage signifie que Xi arrive. La venue de Xi signifie une rencontre avec Biden. Le sommet Xi-Biden signifie des efforts pour stabiliser les relations bilatérales.”

Scott Kennedy, conseiller principal et président du conseil d’administration pour les affaires et l’économie chinoises au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington, a déclaré qu’il était important que Wang et les Américains discutent des points de discorde dans la région Indo-Pacifique et ailleurs, mais que c’est important. Il est peu probable que les deux parties parviennent à un accord.

Cependant, le voyage de Wang pourrait donner des résultats tels que des vols directs supplémentaires entre les deux pays, des visas pour davantage de journalistes et même des accords sur le changement climatique et la reprise du dialogue militaire de haut niveau, a déclaré Kennedy.

Jeudi, le Pentagone a confirmé les informations chinoises selon lesquelles Cynthia Carras, directrice principale pour la Chine, Taiwan et la Mongolie, représenterait le département américain de la Défense au Forum de Xiangshan, qui débute dimanche à Pékin. Les organisateurs du forum ont annoncé plus tôt cette semaine qu’elle s’était inscrite à l’événement, aux côtés de Chad Sbragia, un ancien responsable du Pentagone.

Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense, a déclaré que « les responsables chinois concernés mèneront des échanges avec elle ». Il a également déclaré que Pékin « attache une grande importance au développement des relations militaires » entre les deux pays.

Au cours de la visite de Wang à Washington, il « aura des échanges de vues approfondis » avec des responsables américains sur une série de questions et « exposera la position de principe et les préoccupations légitimes de la Chine » sur les relations entre les deux pays, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le président chinois est venu pour la dernière fois aux États-Unis en 2017, lorsque l’ancien président Donald Trump l’a accueilli dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride. Biden, qui a pris ses fonctions en 2021, n’a pas encore accueilli Xi sur le sol américain. Les deux hommes se sont rencontrés pour la dernière fois à Bali, en Indonésie, en novembre 2022, en marge de la réunion du Groupe des 20 réunissant les principaux pays riches et en développement.

Le voyage de Wang fait partie d’une série de réunions et d’activités destinées à préparer la visite de Xi aux États-Unis.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, en visite en Chine cette semaine, a eu une réunion surprise avec Xi mercredi à Pékin. Le président chinois a déclaré au gouverneur que “les réalisations des relations sino-américaines n’ont pas été faciles et devraient être d’autant plus chéries”, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Plus tôt ce mois-ci, le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer a dirigé une délégation de six sénateurs en Chine, lors de la première visite de législateurs américains depuis 2019. Schumer a également été reçu par Xi, qui a déclaré que le piège de Thucydide n’était « pas inévitable ». Le piège de Thucydide est un terme politique désignant la tendance aux affrontements majeurs lorsqu’une puissance émergente défie une puissance existante.

Les relations entre les États-Unis et la Chine ont commencé à se détériorer en 2018 lorsque l’administration Trump a imposé de lourds droits de douane sur des produits chinois d’une valeur de 50 milliards de dollars. La situation s’est encore détériorée sur toute une série de questions, notamment les violations des droits humains, la mer de Chine méridionale, Taïwan, la technologie et la pandémie de COVID-19.