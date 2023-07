Le plus haut diplomate chinois critiqué pour ses commentaires appelant à une alliance fondée sur la race, Pékin repousse

Mercredi, la Chine a balayé les critiques internationales que Pékin a reçues à la suite de commentaires racistes publiés cette semaine par un haut diplomate qui a encouragé ses voisins asiatiques à abandonner leurs liens occidentaux et à renforcer leurs allégeances avec la Chine.

Le directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi, a haussé les sourcils internationaux lundi lorsqu’il a affirmé que les États-Unis et leurs alliés européens ne pouvaient pas faire la différence entre les visiteurs chinois, japonais et sud-coréens.

LA MAISON BLANCHE ENVOIE YELLEN EN CHINE ALORS QUE L’EXPERT AVERTIT QUE PÉKIN POUSSERA LA « DIPLOMATIE BASÉE SUR LA CONCESSION »

« Les Américains considèrent tous les visiteurs de Chine, de Corée du Sud et du Japon comme des Asiatiques. Ils ne peuvent pas faire la différence, et c’est la même chose en Europe », a déclaré Wang. « Peu importe à quel point vous teignez vos cheveux en jaune ou à quel point vous faites votre nez pointu, vous ne deviendrez jamais un Européen ou un Américain, vous ne deviendrez jamais un Occidental. »

« Il faut savoir où sont ses racines », a-t-il poursuivi lors d’un forum trilatéral dans la ville portuaire de Qingdao, dans l’est de la Chine. « Chine, Japon, Corée – si nous pouvons unir nos forces et coopérer, cela servirait non seulement les intérêts de nos trois pays, mais aussi les souhaits de nos peuples, et ensemble nous pouvons prospérer, revitaliser l’Asie de l’Est et enrichir le monde. »

Ses commentaires basés sur la race ont fait écho aux sentiments de plus en plus poussés par Pékin alors qu’il cherche à réduire « l’hégémonie » américaine et son influence internationale.

Les organisations politiques et les groupes de réflexion américains ont contesté les commentaires de Wang et ont répondu publiquement sur Twitter.

« L’ironie du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi disant aux Japonais et aux Coréens ‘vous ne pouvez jamais devenir américain, c’est que les Japonais et les Coréens deviennent des Américains chaque jour' », a déclaré Jeff M. Smith, directeur du Centre d’études asiatiques de la Heritage Foundation. « Ils font partie du tissu américain.

« Ce qu’ils ne peuvent pas devenir, ce sont des Chinois », a-t-il ajouté. « Sourd d’oreille. Encore une fois. »

LE JAPON, LES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU SUD NÉGOCIENT LE PARTAGE DES DONNÉES SUR LES MISSILES NORD-CORÉENS

Bonnie Glaser, directrice générale du programme Indo-Pacifique au German Marshall Fund, a émis une critique similaire et a déclaré: « Ce message n’atterrira pas bien avec le Japon et la Corée du Sud. »

« Est-ce que Wang Yi pense vraiment que les intérêts nationaux sont moins importants que l’apparence? » interrogea-t-elle.

Interrogé sur le refus que les commentaires controversés ont reçu, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré mercredi : « nous ne pouvons pas du tout être d’accord avec cela ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les États-Unis ont intensifié leurs alliances de sécurité avec le Japon, la Corée du Sud et d’autres partenaires régionaux ces dernières années, alors que Pékin est devenu de plus en plus agressif dans des régions comme la mer de Chine méridionale et que la Corée du Nord continue d’étendre son programme d’armement.

Alors que Wang poussait au renforcement des alliances fondées sur la race, il a également affirmé que « certains grands pays en dehors de la région exagèrent délibérément les différences idéologiques, tissent divers petits cercles exclusifs et essaient de remplacer la coopération par la confrontation et l’unité par la division ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.