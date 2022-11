Le plus haut diplomate biélorusse, allié du président, décède à 64 ans

TALLINN, Estonie (AP) – Le ministre biélorusse des Affaires étrangères Vladimir Makei, proche allié du président autoritaire Alexandre Loukachenko, est décédé à l’âge de 64 ans, a rapporté samedi l’agence de presse officielle Belta.

Aucune cause de décès n’a été indiquée.

Avant de devenir ministre des Affaires étrangères en 2012, Makei était le chef de cabinet de Loukachenko.

Au cours de son mandat, la Biélorussie a fait l’objet de critiques répétées de l’Occident pour une répression de plus en plus dure de l’opposition, pour des élections douteuses et pour avoir permis aux troupes russes d’y être basées pendant la guerre en Ukraine.

En septembre, il a défendu la position de la Biélorussie devant le Conseil de sécurité des Nations unies.

« La Biélorussie est qualifiée de « complice de l’agresseur », voire de partie au conflit. Nous avons dit et continuons de dire : la Biélorussie n’a jamais prôné la guerre. Mais nous ne sommes pas non plus des traîtres ! Nous avons des engagements alliés, et nous suivons strictement et suivrons l’esprit et la lettre des traités internationaux auxquels nous sommes parties », a-t-il déclaré.

