Le plus haut bâtiment des États-Unis prévu en Oklahoma – NBC Chicago

L’Oklahoma pourrait bientôt abriter le plus haut bâtiment des États-Unis

Un gratte-ciel de 1 907 pieds de haut intitulé “Legends Tower” pourrait bientôt faire partie d’un groupe de tours construites dans le cadre du développement The Boardwalk at Bricktown à Oklahoma City, selon un communiqué de presse.

La libération, de promoteur immobilier Matteson Capital et Architecture Firm AOa noté que les groupes ont demandé une dérogation à la ville d’Oklahoma pour augmenter la hauteur d’une tour déjà prévue dans le développement de The Boardwalk at Bricktown.

Si la dérogation est approuvée, la tour, haute de 1 907 pieds, deviendrait le plus haut bâtiment des États-Unis et le cinquième plus haut du monde, indique le communiqué.

Selon les responsables, la Legends Tower serait la plus haute des quatre tours prévues dans le cadre du développement. Les trois autres mesureraient 345 pieds de haut, tandis que la Legends Tower mesurerait 1 907 pieds “symbolique”, représentant l’année où l’Oklahoma est reconnu comme le 46e État, indique le communiqué.

Au total, le développement s’étendra sur cinq millions de pieds carrés et devrait inclure un Dream Hotel by Hyatt de 480 chambres, avec 350 chambres d’hôtel et 100 condominiums avec services dans la Legends Tower.

La Legends Tower compterait également 1 776 unités résidentielles, “allant du tarif du marché à la main-d’œuvre abordable et aux options de luxe”, indique le communiqué, ainsi que des commerces de détail et des restaurants.

“Les étages supérieurs de la très haute tour comprendront un observatoire public, un restaurant et un bar où les visiteurs pourront profiter de la vue panoramique sur la ville”, ajoute le communiqué.

“Oklahoma City connaît une période importante de croissance et de transformation, ce qui la rend bien placée pour soutenir des projets à grande échelle comme celui envisagé pour Bricktown”, a déclaré le PDG de Matteson Capital, Scot Matteson, dans le communiqué. “Nous pensons que ce développement constituera une destination emblématique pour la ville, stimulant davantage l’expansion et la diversification de l’économie en croissance, attirant des investissements, de nouvelles entreprises et des emplois.”

Selon le communiqué, Bricktown à Oklahoma City abrite actuellement le stade de la ligue mineure des Dodgers d’Oklahoma City, ainsi qu’une nouvelle arène « ultramoderne » de 900 millions de dollars pour le Thunder d’Oklahoma City.

Actuellement, le plus haut bâtiment des États-Unis est le One World Trade Center de New York, culminant à 1 776 pieds. La Willis Tower, à Chicago, avec ses 1 451 pieds de haut, est le troisième plus grand bâtiment des États-Unis, derrière la Central Park Tower à New York, avec ses 1 550 pieds.