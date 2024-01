Le plus haut bâtiment des États-Unis prévu au cœur de Tornado Alley

OKLAHOMA CITY, d’accord. – De nouveaux plans ont été dévoilés pour le bâtiment le plus haut d’Amérique, et l’emplacement proposé pour cette structure imposante pourrait vous surprendre.

La structure de 1 907 pieds de haut sera l’une des quatre tours de Développement de la promenade de Bricktown à Oklahoma City. Cette hauteur symbolique rend hommage à l’année où l’Oklahoma a été admis comme 46e État des États-Unis.

Matteson Capital a déclaré avoir demandé une dérogation à la ville pour augmenter la hauteur de l’une des tours du développement déjà autorisé connu sous le nom de The Boardwalk at Bricktown. Si elle est approuvée, la différence de hauteur ferait du gratte-ciel le cinquième plus haut bâtiment du monde.

Le projet est un développement à usage mixte de 5 millions de pieds carrés comprenant deux hôtels Hyatt et des condominiums résidentiels, ainsi qu’un observatoire public, un restaurant et un bar aux étages supérieurs offrant une vue imprenable sur la ville.

« Oklahoma City connaît une période importante de croissance et de transformation, ce qui la place dans une position idéale pour soutenir des projets à grande échelle comme celui envisagé pour Bricktown », a déclaré Scot Matteson, PDG de Matteson Capital.

LES DÉCÈS DE LA FOUDRE ONT ÉTÉ LE DEUXIÈME PLUS FAIBLE ENREGISTREMENT EN 2023, DIT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Il existe cependant une préoccupation majeure. Qu’en est-il des conditions météorologiques extrêmes, telles que tornades, tempêtes de neige et chaleur extrême, que connaît Oklahoma City ? Tous ces éléments ont un impact significatif sur la sécurité des bâtiments.

Jesse Keenan, professeur agrégé d’urbanisme à l’Université de Tulane, a récemment rejoint FOX Weather pour discuter de la manière dont les architectes et les ingénieurs conçoivent et construisent des bâtiments de grande hauteur capables de résister à des conditions météorologiques aussi difficiles.

“Nous avons des bâtiments de grande hauteur partout dans le monde qui sont conçus pour résister à ce que nous appelons les “normes relatives aux missiles”, essentiellement des débris, des courants de vent et des vitesses de vent très élevées”, a-t-il déclaré.

Les gratte-ciel de Tampa ou de Miami sont construits de manière à pouvoir résister aux différents niveaux de pression lors des tornades ou des ouragans, ainsi qu’à des vitesses de vent très élevées, a ajouté Keenan. De plus, ces bâtiments sont conçus pour empêcher les débris d’être projetés à l’intérieur lors de conditions météorologiques aussi extrêmes.

“TWISTERS”, LE FILM SORTIE EN 2024

“Vous allez perdre quelques fenêtres en cours de route et vous ne pouvez pas concevoir un bâtiment parfaitement construit”, a-t-il déclaré. “Mais en général, nous avons des matériaux d’assez bonne qualité et des codes de construction très stricts.”

En Oklahoma, la sécurité sismique et la capacité structurelle sont des considérations importantes en matière de tremblements de terre. Cependant, Keenan a noté que ceux-ci relèvent de la sécurité et de l’ingénierie structurelle.

Un essaim de tremblements de terre secoue le métro d’OKLAHOMA CITY

Lorsque des conditions météorologiques extrêmes et une tornade sont imminentes, le National Weather Service conseille aux individus de se rendre au niveau le plus bas de leur maison. Cela signifie généralement chercher un abri dans un sous-sol ou un abri anti-tempête. Cependant, suivre ce conseil dans un bâtiment aussi massif que celui-ci peut s’avérer difficile.

Keenan a suggéré qu’une zone d’abri sûre pourrait être établie à l’intérieur du noyau de l’ascenseur en cas d’urgence. Les escaliers coupe-feu ici n’ont pas de fenêtres et peuvent être renforcés avec du béton pour les protéger des débris et des fenêtres soufflées.

“Je pense que ce n’est vraiment pas une préoccupation majeure”, a déclaré Keenan. “C’est une préoccupation, je pense plus pour les maisons d’habitation, qui ont une construction de moindre qualité… Pour un gratte-ciel, c’est assez solide structurellement. Cela ne mène nulle part. Et la plupart du temps, quand une tornade arrive, vous pouvez vous cacher dedans.” les escaliers de secours.”

Dans divers domaines tels que l’ingénierie CVC, l’ingénierie des structures et l’architecture, les modèles météorologiques et climatiques sont utilisés pour estimer la pression atmosphérique, la vitesse du vent, les charges de vent, l’humidité, les précipitations et d’autres aspects connexes, qui sont couverts par la météorologie et la science du climat, selon Keenan. .

“Nous devons concevoir des bâtiments non seulement pour aujourd’hui”, a-t-il déclaré, “mais aussi pour le temps qu’il fera dans le futur”.