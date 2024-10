Le plus haut bâtiment de la ville culmine à 24 étages et la deuxième tour du groupe Kelson devrait bientôt s’élever – Kamloops News

La tour Trillium du groupe Kelson a officiellement atteint son apogée avec l’achèvement des ajouts structurels de 24 étages au-dessus de la rue Nicola – et dans un an, elle devrait être occupée.

La tour fait partie du projet City Gardens de 200 millions de dollars et de 525 logements dont la construction a commencé en mars 2022.

Trillium, qui est situé dans le pâté de maisons 400 de la rue Nicola, est officiellement devenu le plus haut bâtiment de l’horizon de Kamloops plus tôt cette année.

« La réalité est que cela pourrait être le plus grand bâtiment que nous construirons jamais, qui sera jamais impliqué dans notre famille, et nous en sommes tout simplement très fiers », a déclaré Jason Fawcett, président du groupe Kelson.

« Et nous sommes fiers de toutes les personnes qui y ont participé et nous sommes simplement heureux de célébrer cela aujourd’hui. »

En voici un autre

La tour Alyssium de 136 suites, qui s’élèvera à 20 étages à côté de Trillium, devrait être achevée d’ici l’automne 2027.

« Nous avons pour la plupart nos permis en place pour commencer sur la deuxième tour », a déclaré Fawcett.

« Cela sera juste à côté et nos plans sont de commencer presque immédiatement. »

Le bâtiment Orchid, une structure à ossature de bois de six étages qui fait partie du projet, devrait être achevé au début de 2027.

« [It] a environ 36 appartements au total, dont huit maisons de ville, qui constitueront un style de logement un peu unique pour le projet », a déclaré Fawcett.

Le début de la construction de deux immeubles d’appartements locatifs, Birch et Aspen, ainsi que d’un ensemble de maisons en rangée et d’appartements, sera annoncé prochainement, a-t-il déclaré.

Amener plus de monde au centre-ville

Environ 52 pour cent des unités de la Tour Trillium sont actuellement vendues, et l’équipe immobilière qui s’occupe des condos s’attend à ce que les ventes augmentent à mesure que l’achèvement approche.

« Ces dernières semaines, nous avons constaté une légère reprise de l’activité. Nous avons reçu quelques offres le mois dernier, dont quelques-unes sont restées inconditionnelles. L’un d’eux est toujours sous contrat et ainsi de suite », a déclaré l’agent immobilier Brendan Shaw/

« C’est juste un témoignage de voir cela terminé, de voir le produit se concrétiser et de voir le soutien de la communauté. »

Fawcett a déclaré que le développement viendrait compléter le centre des arts de la scène qui devrait être érigé à proximité suite à l’annonce la semaine dernière selon laquelle un plan de 275 millions de dollars pour la construction de Kamloops allait aller de l’avant.

Ses parents, Ron et Rae Fawcett, ont fait don de 8 millions de dollars pour le projet et ont rénové un bâtiment voisin, puis l’ont fait don à la ville : Kelson Hall.

« Nous pensons que maintenant plus que jamais, notre développement City Gardens fournira les logements nécessaires pour répondre à la demande croissante des personnes cherchant à déménager au centre-ville pour s’installer dans notre belle ville », a déclaré Jason Fawcett.

Années restantes sur le projet

Shaw a déclaré qu’il croyait que la Tour Trillium serait en mesure de répondre à la demande du marché immobilier. Il a déclaré que l’intérêt pour le projet semblait élevé.

« L’intérêt que nous constatons à travers les médias sociaux, à travers les gens qui se présentent à nos salles de spectacle, auprès du grand public qui s’enregistre », a-t-il déclaré.

« Je constate qu’un grand nombre de personnes au sein de notre communauté envisagent de réduire leurs effectifs au cours des 12 à 18 prochains mois. Et je pense que là où Trillium se positionne actuellement avec une achèvement et en quelque sorte entre le milieu et la fin de 2025, je pense que c’est le moment idéal pour ce segment du marché.

Fawcett a déclaré que les pénuries d’approvisionnement et de main-d’œuvre observées pendant la pandémie de COVID-19 se sont « stabilisées ».

« Cela a été un grand soulagement pour nous car lorsque nous avons démarré le projet, il y avait davantage de problèmes et de défis qui commençaient à disparaître, mais nous nous en sommes bien sortis », a-t-il déclaré.

Fawcett a déclaré que l’ensemble du développement de City Gardens pourrait être achevé dans les cinq à sept prochaines années.