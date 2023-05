Le plus gros succès de La Petite Sirène ? Ce n’est pas aussi terrible que les remakes en direct peuvent l’être

Treize ans après Tim Burton Alice au pays des merveilles est devenu le sixième film à franchir la barre du milliard de dollars, il semble plus que jamais qu’il y a une troisième certitude dans la vie. Parce que, comme Bob Iger en est notre témoin, il semble que les seules choses dont nous puissions être sûrs soient la mort, les impôts – et une flopée interminable de remakes d’action en direct sans âme fabriqués à partir des os de ce qui était autrefois des classiques intouchables de Disney.

Selon la façon dont vous comptez (c’est 2000 102 Dalmatiens un remake de l’original, et comment exactement les années 2010 L’apprenti sorcier s’intégrer dans le Fantaisie univers?) la Maison de la souris est retournée dans son coffre-fort de dessins animés quelque part dans le voisinage de 20 fois, avec presque autant actuellement en développement .

Et bien qu’il y ait quelques exceptions — Kenneth Branagh Cendrillon et étonnamment subversif de David Lowery Le dragon de Pete parmi eux – leurs antécédents suggèrent que ce n’est pas une dévotion à la narration inventive qui renvoie l’entreprise au puits. Au lieu de cela, c’est probablement l’occasion d’effacer les faux pas sociaux passés pour un nouveau public, ainsi que les signes de dollar de la taille d’un rongeur nageant dans les yeux de Mickey.

La petite Sirène a donné tous les premiers indicateurs de la même chose: une ponction d’argent douce dont l’existence manque simultanément de respect à la magie et à la singularité de l’animation, tout en livrant un complot timoré à des enfants non critiques – c’est juste assez inoffensivement distrayant pour que Disney se faufile par la porte dérobée avec votre billet argent.

Bien que certaines parties de cette évaluation sonneront toujours vraies après le générique, il y a un peu plus dans l’histoire. Parce que malheureusement, vous devez (légèrement) le leur remettre – dans la pile désenchantée et en décomposition d’adaptations animées, La petite Sirène se situe au moins quelque part dans la moitié supérieure.

Plus de chansons, plus de réalité

Cela dit, le mérite ne réside pas dans quelque chose de nouveau tiré de l’histoire. Nous suivons toujours la (presque) reine des mers adolescente Ariel alors qu’elle conclut un marché avec l’octo-sorcière Ursula, gagnant des jambes et perdant sa voix pour s’aventurer sur terre à la poursuite du prince Eric. Mais avec une durée d’exécution presque deux fois supérieure à celle de l’original, le réalisateur Rob Marshall et l’écrivain David Macgee parviennent de manière presque impressionnante à éviter d’ajouter beaucoup de substance.

Au lieu de cela, les chansons sont coupées (Marshall a éviscéré le titre certes bizarre Les Poissons pour éviter le réalités visuelles horribles de la cuisson des personnages CGI ), les points de l’intrigue ont été ajustés (le père d’Ariel, le roi Triton, la veut maintenant à ses côtés pour le « Coral Moon Festival », au lieu d’un numéro musical inexplicablement important) et certains personnages poussés à l’arrière-plan, dont l’étrange vallée Flounder du Canadien Jacob Tremblay.

Mais en même temps, il y a le respect de l’original. Bien que le partenaire d’écriture de chansons Howard Ashman soit décédé en 1991, Alan Menken est retourné travailler sur cette itération de La petite Sirène. Cela se voit dans les rendus subtilement mis à jour, mais surtout impressionnants; La musicienne et actrice Halle Bailey a d’abord du mal à recréer la belle qualité de voix ingénue de Jodi Benson d’Ariel en 1989, mais on lui donne plus d’espace et une reprise supplémentaire sur Part de ton monde pour montrer l’incroyable puissance de saut de registre qu’elle a développée en jouant avec sa sœur Chloé.

Le grand impact de la bande-annonce de La Petite Sirène pour les jeunes filles noires | Le moment La première bande-annonce du film d'action en direct La Petite Sirène, avec Halle Bailey, a de nombreuses jeunes filles noires ravies de se voir comme une princesse Disney.

Et alors qu’elle redéfinit ce qui a été la première chanson « Je veux » de la renaissance de Disney, Ursula de Melissa McCarthy en fait assez pour garder l’histoire intéressante avec l’une des chansons de méchants les plus emblématiques de tous les temps, Pauvres âmes malheureuses. Bien qu’elle ne corresponde pas tout à fait à la performance vocale inspirée de la drag queen du suprême Pat Carroll, cela serait probablement impossible. McCarthy parvient à la place, de manière impressionnante, à se produire dans la même arène générale.

Le temps d’exécution supplémentaire est principalement consacré à une histoire rembourrée, bien que non développée de manière significative. On nous donne beaucoup plus d’informations sur les désirs du prince Eric et sa trame de fond convenablement tragique – d’abord maladroitement épelée, puis inutilement reformulée dans sa propre chanson (supplémentaire) « Je veux », Eaux sauvages inexplorées.

Eric gagne également une mère adoptive – la reine Selina de Noma Dumezweni – et sa nation insulaire isolée acquiert une relation délicate et une aversion pour le mondialisme. L’aventurier globe-trotter Eric pousse continuellement pour un commerce accru (et, par coïncidence, plus d’aventures globe-trotter pour lui-même) alors que sa mère se bat pour les garder isolés et protégés; c’est un parallèle inadapté et jamais complètement étoffé au désir ardent d’Ariel de rencontrer et d’apprendre des humains contre la volonté de son père, ce qui semblait probablement mieux sur le papier que sur l’écran.

Ariel elle-même est plus proche de la tentative de message d’acceptation des autres soulevée sans enthousiasme par l’île du prince Eric: depuis que Bailey a été annoncée comme actrice principale, une litanie de critiques s’est bruyamment plainte – soit parce qu’une femme noire a été choisie pour un rôle qui a été écrit à l’origine comme blanc, ou (sans aucun sens) qu’il est en quelque sorte moins plausible que les sirènes aient évolué pour devenir noires parce qu’elles vivent sous l’eau.

Bien que ce soit loin d’être la seule invraisemblance supposée (Scuttle, un oiseau, parle et respire sous l’eau pendant toute une scène par exemple) ou le seul changement, cette critique présente certaines des seules forces réelles du film comme des défauts : sous la mer, nous obtenons une vision multiculturelle mer-famille qui, surtout pour les enfants, suggère un monde qui n’a jamais à se soucier du racisme.

Non seulement la critique de l’invraisemblance est sans objet, malhonnête et de mauvaise foi, mais c’est un symptôme du problème écrasant au cœur de ce remake: une croyance apparente selon laquelle bien adapter un dessin animé signifie le faire mieux s’inscrire dans les limites de la réalité. L’exemple le plus évident est les visuels, car une fois que de mignons animaux anthropomorphisés sont transformés en horribles abominations de créatures marines – les tiges des yeux de Sebastian hanteront à coup sûr vos rêves, tandis que le visage de poisson littéral de Flounder m’a juste fait réciter le Mâchoires‘ monologue : « yeux sans vie, yeux noirs, comme les yeux d’une poupée. »

Bailey, à droite, apparaît dans une image de La Petite Sirène. À sa gauche se trouvent les personnages Flounder, exprimé par le Canadien Jacob Tremblay, et Scuttle, exprimé par Awkwafina. (Disney)

L’environnement devient également plus réaliste – et bien que cela ajoute des segments visuellement intéressants comme la cavitation dans les explosions sous-marines et la chute d’une baleine sur le chemin du repaire d’Urusla, cela rend également le cadre sous-marin infiniment plus terne et déprimant.

Et bien sûr, il y a l’effort de faire des choix de personnages et des messages thématiques, plus étroitement alignés sur le monde réel. Pourquoi le roi Triton déteste-t-il irrationnellement les humains ? Ici (potentiellement emprunté à une préquelle sortie 20 ans après l’original) c’est parce qu’ils ont causé la mort de sa femme, et non simplement parce qu’ils mangent du poisson.

Après qu’Ariel ait perdu sa voix dans son accord avec Ursula, pourquoi n’écrit-elle pas simplement une note à Eric expliquant pourquoi ils doivent s’embrasser ? Maintenant, c’est juste une mise en garde supplémentaire au sort d’Urusla, forçant Ariel à oublier les conditions de leur accord – ce qui supprime potentiellement aussi le sous-texte douteux qui l’accompagne étant motivée à établir une relation physique au-dessus d’une relation émotionnelle.

Corriger les erreurs du passé en ajoute simplement de nouvelles

Il y a eu d’autres changements similaires – Menken a dit à Vanity Fair que le segment « langage corporel » de Pauvres âmes malheureuses – où Ursula conseille à Ariel que « sur terre, il est préférable que les femmes ne disent pas un mot » – a été supprimée afin que « les jeunes filles [wouldn’t] sentent en quelque sorte qu’ils ne devraient pas parler hors de leur tour. »

Alors que certains changements semblent justifiés si vous refaites un film vieux de plusieurs décennies, d’autres semblent superflus – il est probablement peu probable que les enfants suivent les conseils d’un méchant de Disney. Pendant ce temps, refaire un classique juste pour réparer les erreurs du passé ne laisse pas beaucoup de place à la spontanéité ou au plaisir brut. Au lieu de cela, vous vous retrouvez, au mieux, avec une refonte sûre, aseptisée et sensée, sans magie, nouveauté ou passion – et qui n’a en fait besoin d’aucune imagination pour exister.