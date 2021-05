Le plus gros risque commercial actuellement

Robert Herjavec, PDG, Herjavec Group Scott Mlyn | CNBC

Robert Herjavec, co-animateur de « Shark Tank » et fondateur du groupe Herjavec, a déclaré que l’année de la pandémie avait renforcé une leçon de base sur la vitesse en tant qu’ingrédient de réussite: les propriétaires de petites entreprises doivent agir rapidement et prendre des décisions difficiles pour survivre. La vitesse de prise de décision s’est accélérée pendant Covid-19 d’une manière sans précédent, mais Herjavec dit que, alors que l’économie américaine est en plein essor et que les États lèvent les restrictions de Covid, la décision que les entrepreneurs doivent maintenant prendre rapidement n’est pas de réduire ou de croître soigneusement. Il est temps de faire un gros pari haussier sur l’avenir. Les entreprises qui laissent la peur s’attarder seront perdantes. La pensée «brutalement réaliste» exigée des propriétaires au cours de l’année écoulée est du passé et les États-Unis entrent dans une période de boom que les entrepreneurs doivent embrasser. « Je suis très, très optimiste », a déclaré Herjavec à CNBC lors de son événement Small Business Playbook mardi. « Je pense que nous verrons l’un des plus grands [periods of] la croissance de l’économie que nous avons connue au cours de nos vies. »

La récente enquête CNBC | SurveyMonkey Small Business pour le deuxième trimestre 2021 a révélé une augmentation de la confiance des petites entreprises, mais minime, et une lecture du sentiment général qui reste nette négative plus d’un an après Covid. De plus en plus de propriétaires d’entreprise s’attendent à des gains de revenus et, dans les secteurs les plus durement touchés, comme l’alimentation, les embauches devraient augmenter. « Les êtres humains ne pensent jamais que cela deviendra aussi grave que cela va être et ne se rétablira jamais assez rapidement », a déclaré Herjavec. « C’est ce que je vois maintenant. Les gens ne sont pas prêts pour l’expansion, étant trop conservateurs, pas assez optimistes. »

Quand l’optimisme était la mauvaise émotion

Le co-animateur de « Shark Tank » est peut-être connu pour son optimisme et sa confiance dans les affaires, mais il n’a pas hésité à révéler lors de l’événement CNBC sur les petites entreprises à quel point il a éprouvé de la peur et de l’incertitude pendant la pandémie, décrivant ses émotions initiales de la dernière fois. Février comme « peur incroyable ». « Tout le monde m’a dit, » vous êtes un « requin » et vous avez une grande entreprise, une entreprise relativement grande, mais la peur nous a arrêtés pendant environ trois jours « , a déclaré Herjavec. Il a cité le conseil de sa co-animatrice Barbara Corcoran, qui dit souvent que la différence entre les gens qui réussissent et les autres n’est pas qu’ils ne se sentent pas désolés pour eux-mêmes, mais combien de temps ils se permettent de se vautrer dans la misère. « Pendant environ une semaine, je me suis vautré beaucoup. Je suis un gars assez dur et peu de choses me font peur, mais l’incertitude dans les affaires peut être très destructrice. Je me suis vautré pendant un moment, puis je suis passé à l’action. en avant. »