Le plus gros problème du GOP en 2022: les titulaires jugés insuffisants MAGA Extreme

Il occupe chaque instant de l’esprit à mi-parcours de Mitch McConnell en 2022.

Quelqu’un au RNC, peut-être pas Ronna McDaniel, car elle semble être allée jusqu’au vrai croyant, mais beaucoup au RNC craignent que les prochains concours primaires ne soient un bain de sang pour les titulaires qui pourraient provenir de l’ère pré-Trump , ou l’ère pré-Big Lie, et sont comme un Doug Ducey de l’Arizona. En tant que gouverneur en exercice et candidat au siège du Sénat, il serait le meilleur candidat du parti à l’échelle de l’État. Mais il a donné l’État à Biden, ou du moins c’est le nombre de MAGA qui voient la dynamique et est donc un non-partant avec un nombre effrayant de MAGA en Arizona.

Les républicains se limiteront à la plupart des MAGA des MAGA et perdront des postes de gouverneur, des sièges au Sénat, même certains districts de la Chambre qu’ils auraient pu gagner autrement si les primaires se déroulaient comme le craignent les chefs de parti.





Est-ce que quelqu’un est intéressé à connaître le score? 8-0, et ce ne sont que des postes de gouverneur. The Daily Beast en dit plus :

À quelques mois de leurs primaires lors de cette élection de mi-mandat de 2022, un certain nombre de gouverneurs républicains à l’échelle nationale sont assiégés.

Sur les 15 directeurs généraux du GOP qui se présentent à la réélection, huit font face à au moins un principal challenger menant une vraie campagne. Ce nombre contraste fortement avec le nombre de menaces principales crédibles auxquelles sont confrontés les huit gouverneurs démocrates candidats à la réélection : zéro. C’est un phénomène sans précédent pour le parti, disent les agents républicains.

Ce n’est certainement pas un phénomène nouveau pour le GOP, dont les électeurs réclament des candidats de plus en plus extrêmes depuis près de deux décennies et ils en ont payé le prix. L’un des problèmes les plus récents cette fois est qu’il existe plusieurs bâtons de mesure faciles.

L’article est plein d’exemples, dont un convaincant et tragique de l’Idaho dans lequel le gouverneur Little a dû gérer un système de santé qui a été contraint de se limiter aux soins de triage uniquement et a adopté certaines mesures de bon sens, maintenant contestées par le lieutenant-gouverneur. McGeachin, qui s’est opposé à chacune de ces mesures et est suffisamment anti-masque, anti-vax, le type de programmes qui mettent l’État en position en premier lieu. Inexplicablement, Trump a accordé à McGeachin son approbation «totale et complète» même si le gouverneur Little a des références MAGA parfaites.

Comme le résume le stratège républicain de longue date Doug Heye :

« Nous sommes arrivés à un point où il y a eu une telle célébration de la politique que nous voyons plus de gens se présenter parce que c’est un moyen de devenir célèbre, d’établir une marque, de gagner de l’argent, quoi que ce soit », a déclaré Heye, un ancien responsable de le Comité national républicain. Il a reconnu que cette tendance est beaucoup plus répandue dans le GOP, en raison de la manière dont les personnalités conservatrices peuvent tirer parti des médias de droite pour atteindre leurs propres objectifs.

Beaucoup plus répandu ? Qu’en est-il presque inexistant sur la gauche. « Dr. Oz » ne se présente pas à la primaire démocrate. Les marques de vote sont à droite et Mitch McConnell le sait. McConnell sait que son rêve – la majorité – peut encore une fois se résumer à une situation comme la Géorgie, où deux candidats républicains impopulaires et antipathiques ont perdu un État au profit du parti qui dirigeait l’opposé, deux politiciens attentionnés et normaux qui semblaient s’intéresser à politique pour exactement les bonnes raisons.

Cela peut empêcher Ronna McDaniel de dormir la nuit, car les MAGA s’attendent à un anéantissement en 2022 et chercheront quelqu’un à blâmer. Cela permet à McConnell de rester éveillé la nuit et propulsé tout au long de la journée car il saura exactement qui blâmer, l’homme avec qui il a récemment ouvert une rupture alors que leur querelle est devenue de plus en plus ouverte. Donald Trump.