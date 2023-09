Le plus gros prix de loterie d’OLG sera tiré mercredi

Un joueur de loterie ontarien chanceux remportera mercredi un prix record de plusieurs millions de dollars.

La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) a annoncé que son prix du Lotto 6/49 atteindra 68 millions de dollars pour la première fois de son histoire.

Le porte-parole d’OLG, Tony Bitonti, a déclaré qu’il s’agirait d’une « étape importante » pour l’agence de la Couronne.

« Depuis que le LOTTO 6/49 a été amélioré en septembre 2022, le gros lot n’a jamais atteint le premier prix de 68 millions de dollars. Il ne reste qu’une seule boule pour le tirage de ce mercredi – la Boule d’Or – ce qui signifie que le jackpot est garanti et créera un nouveau multimillionnaire ! Bitonti a déclaré dans un communiqué dimanche.

« Il a fallu 15 semaines et 30 tirages pour que le jackpot Boule d’or du LOTTO 6/49 atteigne sa limite maximale de 68 millions de dollars. »

Le prix le plus proche jamais remporté de celui-ci était le billet de 64 millions de dollars vendu au Nouveau-Brunswick en avril, et des années plus tôt, en 2015, un gros lot de LOTTO 6/49 de 64 millions de dollars remporté par un résident de Mississauga.

Un commis remet à un client son billet de Lotto Max dans une station-service au nord de Newcastle, en Ontario, le jeudi 6 octobre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Doug IvesPlus récemment, un billet d’une valeur de 42 millions de dollars vendu à Niagara Falls a été remporté le 14 juin.

Le tirage prévu survient quelques mois seulement après l’expiration d’un billet de Lotto Max de 70 millions de dollars – le plus gros billet non réclamé de l’histoire du Canada.