Pékin a critiqué le bilan de Washington en matière de changement climatique après que la nouvelle administration américaine ait affirmé que l’engagement de la Chine à réduire les gaz à effet de serre n’était «pas assez bon».

S’exprimant mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré aux journalistes que la Chine était sérieusement engagée dans la lutte contre le changement climatique et a souligné les objectifs politiques fixés par le gouvernement en 2020.

Un journaliste a demandé à Zhao de répondre aux commentaires de l’envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat, John Kerry, la semaine dernière, dans lesquels l’ancien secrétaire d’État affirmait que les promesses de la Chine en matière de climat étaient « pas assez bon. »

Les États-Unis sont le plus grand pollueur du monde de l’histoire et le plus grand pollueur actuel. L’action climatique du gouvernement précédent a sérieusement régressé, s’est retirée de l’Accord de Paris et a refusé de prendre des obligations de financement pour la réduction des émissions.

« La Chine s’attend à ce que les États-Unis comblent le plus rapidement possible l’écart de quatre ans et les vacances de postes et soumettent dès que possible une forte contribution déterminée au niveau national et une stratégie de développement à long terme à faibles émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a insisté sur le fait que l’engagement de Pékin en faveur du changement climatique est particulièrement impressionnant étant donné le statut du pays en tant que pays en développement. La Chine prévoit d’atteindre son pic d’émission de carbone en 2030 et de s’efforcer d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060.

Lundi, Kerry a déclaré que les États-Unis étaient « fier » pour être de retour dans l’Accord de Paris sur le climat après que Biden ait rejoint le pacte la semaine dernière.

Sous l’administration Obama, Kerry a contribué à amener la Chine à la table et à négocier l’Accord de Paris en 2015.

En 2017, le président de l’époque, Donald Trump, a déclaré que les États-Unis cesseraient toute participation à l’Accord de Paris, notant que l’accord porterait atteinte à l’économie américaine et mettrait le pays « Dans un désavantage permanent. » Les États-Unis se sont officiellement retirés en novembre 2020.

