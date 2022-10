Le plus gros poisson osseux du monde, pesant 2800 kg, trouvé au Portugal

Un poisson-lune géant mort a récemment été découvert sur l’île de Faial dans l’archipel des Açores au Portugal. Les scientifiques marins l’ont qualifié de poisson osseux le plus lourd jamais enregistré au monde. Le poisson-lune mort s’est échoué en décembre 2021. Après plus d’un an, un examen détaillé du poisson a été publié dans le Journal of Fish Biology.

Le nom scientifique du poisson est Mola Alexandrini, également connu sous le nom de crapet à tête bosse, crapet de Ramsay ou crapet de l’océan Austral. Le poisson-lune géant pesait trois tonnes ou 6 049 livres (2 744 kilogrammes), mesurait 12 pieds (3,6 mètres) de haut et environ 11 pieds (3,5 mètres) de long.

Top showsha vidéo

L’étude a été entreprise par le scientifique marin Jose Nuno Gomes-Pereira avec l’organisation à but non lucratif Atlantic Naturalist. Une vidéo montrant le poisson-lune examiné et soulevé avec un équipement lourd pour la pesée a été partagée sur YouTube. Pour citer Atlantic Naturalist, “l’existence du poisson-lune géant montre que l’océan est encore suffisamment sain pour supporter les plus gros animaux du monde, mais la pollution des océans et la circulation des bateaux sont également une préoccupation pour les animaux.”

Regardez la vidéo ci-dessous “

Une importante contusion a également été découverte sur la tête du poisson-lune au cours de l’enquête. Les scientifiques marins n’ont pas réussi à déterminer si l’impact s’est produit avant ou après la mort du poisson-lune.

Le précédent détenteur du record du monde Guinness pour le poisson osseux le plus lourd du monde était également un poisson-lune du sud, qui a été découvert à Kamogawa, au Japon, en 1996. Le poisson pesait 2300 kilogrammes et mesurait environ 272 centimètres de long.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici