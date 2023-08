Le plus gros flop de Bollywood a perdu Rs 225 crore, le réalisateur est entré dans la clandestinité; ce n’est pas Shamshera, Laal Singh Chaddha, Zero

Le plus gros film flop de l’histoire du cinéma indien n’a fait que Rs 325 crore contre un budget d’environ Rs 550 crore.

Le risque lié à la fabrication de films coûteux est qu’il devient encore plus difficile de récupérer les coûts. C’est pourquoi même après que Brahmastra ait gagné 400 crores de roupies dans le monde, beaucoup hésitaient encore à l’appeler un succès car son budget de production était énorme. Pour cette raison, bon nombre des films indiens les plus chers jamais réalisés sont des déceptions au box-office et le plus gros flop de l’histoire du cinéma indien a perdu un énorme crore de Rs 225.

Le plus grand film flop de Bollywood et du cinéma indien

Le film qui a perdu le plus d’argent au box-office en Inde est Adipurush. Fabriqué avec un budget déclaré de Rs 550 crore, Adipurush a fait Rs 288 crore net en Inde, et un autre a rapporté Rs 35-38 crore net à l’étranger. Cela donne au film un transport net mondial d’environ Rs 325 crore, ce qui signifie que le film a subi une perte nette d’un incroyable Rs 225 crore. Le revenu brut mondial du film est plus élevé (un peu plus de Rs 350 crore), mais ce chiffre comprend également les taxes.

Le contrecoup de la déception d’Adipurush au box-office

Adipurush était basé sur l’épopée Ramayan et a été fortement critiqué pour son adaptation lâche de l’œuvre, considérée comme sacrée par les hindous. Le film a également été critiqué et de nombreuses demandes ont été faites pour l’interdire ou le boycotter. Plusieurs poursuites ont été intentées devant divers tribunaux contre les créateurs, le réalisateur Om Raut et le dialoguiste Manoj Muntashir pour avoir blessé les sentiments religieux. En conséquence, le réalisateur Om Raut et d’autres marques ont disparu des yeux du public pendant des semaines après la sortie du film. Le film mettait en vedette Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan dans les rôles principaux.

Autres flops majeurs du cinéma indien

Avant Adipurush, le record du plus gros flop du cinéma indien appartenait à Radhe Shyam, qui avait perdu environ Rs 170 crore au box-office. Incidemment, ce film mettait également en vedette Prabhas en tête, aux côtés de Pooja Hegde. Parmi les autres grands films qui ont perdu le plus d’argent au box-office, citons Samrat Prithviraj (perte de Rs 140 crore), Shamshera (Rs 100 crore), le film Telugu Acharya (Rs 80 crore), le film Kannada Kabzaa (Rs 80 crore), Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan (Rs 70 crore) et Thugs of Hindostan (Rs 60 crore).