Le plus gros éditeur des États-Unis va-t-il encore grossir ?

Il indique que l’accord donnera aux auteurs de Simon & Schuster un accès à la chaîne d’approvisionnement et aux réseaux de distribution de Penguin Random House, qui sont généralement considérés comme les meilleurs du secteur. Les gains d’efficacité créés par la fusion des deux sociétés lui permettront de rémunérer davantage les auteurs, ce qui inciterait alors d’autres éditeurs à augmenter leurs offres pour être compétitifs.

Il soutient que l’industrie de l’édition est bien plus que les cinq grands ; d’autres éditeurs incluent Amazon et Disney ainsi que “d’innombrables” éditeurs de taille moyenne et plus petite. Il estime que l’argument du gouvernement sur la concurrence et la rémunération des auteurs exagère le rôle que jouent les enchères lorsque les éditeurs achètent des manuscrits, et exagère la fréquence à laquelle Penguin Random House et Simon & Schuster se retrouvent face à face.

De plus, Bertelsmann soutient que Simon & Schuster pourra soumissionner contre d’autres empreintes Penguin Random House pour les livres, de sorte que les auteurs auront toujours beaucoup d’enchérisseurs potentiels.

Quel impact la vente aurait-elle sur l’industrie de l’édition ?

Il ne fait aucun doute qu’une fusion entre deux des plus grandes maisons d’édition aux États-Unis aurait un impact profond sur les affaires et la culture de l’édition.

Comme Hollywood, l’industrie du livre est devenue de plus en plus dépendante des superproductions pour faire des profits, et les entreprises parieront d’énormes sommes d’argent pour acheter des livres de romanciers de marque comme John Grisham, EL James, Margaret Atwood et Nora Roberts, ou de célébrités et de personnalités publiques. comme Barack et Michelle Obama (tous publiés par Penguin Random House).

De loin le plus grand éditeur aux États-Unis, Penguin Random House compte plus de 90 éditions et publie environ 2 000 livres par an. Si la fusion a lieu, elle gagnera plus de 30 empreintes de Simon & Schuster et ses quelque 1 000 titres par an.