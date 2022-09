Le plus gros don de la campagne Truss est venu de l’épouse d’un ancien cadre de BP

Le don le plus important à la campagne réussie de Liz Truss pour la direction conservatrice est venu de l’épouse d’un ancien cadre de BP.

Fitriani Hay, l’épouse de James Hay, a fait don de 100 000 £ à Mme Truss. Cela s’est produit alors que le nouveau Premier ministre a présenté son plan pour aider les familles aux prises avec leurs factures d’énergie.

Mme Truss a déclaré qu’elle gèlerait les factures à 2 500 £, qui seront payées par des emprunts supplémentaires du gouvernement.

Elle a refusé d’étendre la taxe exceptionnelle sur les gros bénéfices des géants du pétrole et du gaz.

James Hay a rejoint BP en tant qu’ingénieur dans les années 1970 et a passé près de trois décennies à travailler pour la multinationale, où il est ensuite devenu cadre supérieur.

Il est aujourd’hui président du groupe JMH basé à Dubaï, une entreprise familiale privée opérant sur les marchés du luxe.

M. Hay a épousé sa femme Fitriani en 1996 et ils ont deux filles. Selon Le Sunday Times Rich List, il vaut 325 millions de livres sterling.

Le don pourrait soulever des sourcils étant donné le refus de Mme Truss de taxer davantage les entreprises pétrolières et gazières pour aider les gens à faire face aux factures qui montent en flèche, alimentées par la guerre de la Russie en Ukraine.

Rishi Sunak, que Mme Truss a battu dans la course pour remplacer Boris Johnson, a introduit le prélèvement initial et s’est dit prêt à le prolonger s’il devenait Premier ministre.

Les partis d’opposition ont également appelé à un impôt supplémentaire sur les bénéfices exceptionnels, une politique très populaire parmi les électeurs et qui a été introduite dans plusieurs pays d’Europe.

Mme Truss a déclaré que l’extension de la taxe dissuaderait les investissements – ce que M. Sunak a dit avant de poursuivre plus tard la politique.

Rishi Sunak et Liz Truss lors de la course à la direction (fil de sonorisation)

Lors de sa première sortie en tant que Premier ministre à la Chambre des communes jeudi, Mme Truss a confirmé que les factures d’énergie du ménage moyen seront gelées à un maximum de 2 500 £.

Elle a également confirmé que les entreprises seraient épargnées par des augmentations paralysantes.

Son plan de deux ans, financé par des dizaines de milliards de livres d’emprunt, permettra au ménage type d’économiser environ 1 000 £ à partir d’octobre et de protéger les payeurs de nouvelles hausses attendues au cours des prochains mois.

La Première ministre Liz Truss a présenté son plan énergétique aux députés (Chambre des communes/AP) (fil de sonorisation)

Pour les entreprises et autres utilisateurs non domestiques tels que les écoles et les hôpitaux, qui n’ont pas été couverts par le plafonnement des prix existant, un programme de six mois offrira un soutien équivalent.

Mme Truss a déclaré aux députés: “C’est le moment d’être audacieux. Nous sommes confrontés à une crise énergétique mondiale et il n’y a pas d’options gratuites.”

Downing Street a refusé de mettre un coût sur le programme, précédemment estimé à 150 milliards de livres sterling. Le porte-parole officiel du Premier ministre dirait seulement que le prix serait de “dizaines de milliards”.