Le plus gros diamant rose en 300 ans découvert en Angola

Un diamant rose massif de 170 carats découvert en Angola serait le plus gros diamant découvert en 300 ans.

Appelé le “Lulo Rose”, le diamant a été découvert mercredi dans le lit d’une rivière près de la mine de diamants alluvionnaires de Lulo. La mine de diamants appartient à la Lucapa Diamond Company.

La rareté de la taille et de la couleur du diamant rend la pierre précieuse, mais on ne sait pas à quel prix elle serait vendue en raison de sa couleur.

“Seulement un diamant sur 10 000 est de couleur rose. Vous êtes donc certainement en train de regarder un article très rare lorsque vous trouvez un très gros diamant rose”, a déclaré Stephen Wetherall, PDG de Lucapa, à l’Associated Press.

La société recherche la principale source des diamants, a déclaré Wetherall dans un communiqué de presse. Lulo est une mine alluviale, c’est-à-dire que les pierres sont récupérées dans le lit d’une rivière.

“Nous recherchons les tuyaux de kimberlite qui ont amené ces diamants à la surface”, a déclaré Wetherall. “Lorsque vous trouvez ces gros diamants de grande valeur … cela augmente certainement l’excitation de notre point de vue dans notre chasse à la source principale.”

Environ 400 personnes sont employées à la mine Lulo, et elles sont chargées de découvrir les deux plus gros diamants du pays, dont un diamant clair de 404 carats.

La gemme rose est le cinquième plus gros diamant découvert par la société, qui a découvert 27 pierres de plus de 100 carats.

Le diamant rose sera vendu par appel d’offres international par la société nationale angolaise de commercialisation de diamants, Sodiam. Les mines de l’Angola en font l’un des 10 premiers producteurs mondiaux de diamants.

“Ce diamant rose record et spectaculaire récupéré de Lulo continue de présenter l’Angola comme un acteur important sur la scène mondiale de l’extraction de diamants et démontre le potentiel et les récompenses de l’engagement et de l’investissement dans notre industrie croissante de l’extraction de diamants”, a déclaré Diamantino Azevedo, ministre angolais des Mines. Resources, Petroleum and Gas dit, selon le site Lucapa.

Le diamant rose est d’une taille impressionnante, mais de nombreux diamants clairs dépassent 1 000 carats. Le diamant Cullinan trouvé en Afrique du Sud en 1905 fait pencher la balance à 3 106 carats, et il se trouve dans le sceptre du souverain britannique.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.