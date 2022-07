Le plus gros diamant rose en 300 ans découvert dans une mine en Angola | Nouvelles du monde

Les mineurs du pays africain de l’Angola ont découvert ce que l’on pense être le plus gros diamant rose depuis 300 ans.

Nommée Lulo Rose, la grosse pierre précieuse rose de 170 carats a été trouvée dans la mine de diamants de Lulo, selon les propriétaires de la société Lucapa – une mine alluviale, c’est-à-dire qu’elle a été trouvée dans le lit d’une rivière.

“Seulement un diamant sur 10 000 est de couleur rose. Vous êtes donc certainement en train de regarder un article très rare lorsque vous trouvez un très gros diamant rose”, a déclaré le directeur général de Lucapa, Stephen Wetherall, à l’Associated Press.

Il atteindra probablement un prix élevé lorsqu’il se dirigera vers la salle des ventes, mais M. Wetherall a suggéré que sa couleur pourrait lui donner une prime encore plus élevée.

“Nous recherchons les tuyaux de kimberlite qui ont amené ces diamants à la surface”, a déclaré M. Wetherall.

“Lorsque vous trouvez ces gros diamants de grande valeur… cela augmente certainement l’excitation de notre point de vue dans notre chasse à la source principale.”

La mine emploie environ 400 personnes et a déjà découvert les deux plus gros diamants jamais trouvés en Angola, dont un diamant clair de 404 carats.

La dernière découverte de Lulo est le cinquième plus gros diamant – rose ou autre – trouvé sur le site, et sera vendu par la société nationale angolaise de commercialisation de diamants Sodiam.

Le pays lui-même fait partie des 10 premiers producteurs de diamants au monde.

Le ministre angolais des Mines, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a déclaré : « Ce diamant rose record et spectaculaire récupéré à Lulo continue de présenter l’Angola comme un acteur important sur la scène mondiale de l’extraction de diamants et démontre le potentiel et les récompenses de l’engagement et de l’investissement. dans notre industrie croissante de l’extraction de diamants. »

Alors que le diamant rose de 170 carats est impressionnant, de nombreux diamants clairs font souvent pencher la balance à plus de 1 000.