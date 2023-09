Le plus gros dépensier du Sénat défend une longue liste de contrats pour des consultants externes

Une sénatrice non affiliée du Manitoba est celle qui dépense le plus à la Chambre rouge, mais elle défend ses dépenses en affirmant qu’elle est une parlementaire active qui a besoin de beaucoup d’aide et qui souhaite rémunérer équitablement ses consultants.

Marilou McPhedran, nommée au Sénat par le premier ministre Justin Trudeau en 2016, dépense comparativement plus que les autres sénateurs pour retenir les services d’assistants et de consultants extérieurs.

Depuis janvier 2021, McPhedran a attribué des contrats d’une valeur de 193 881 $ à des employés à temps partiel et occasionnels – pour la plupart des étudiants – à des chercheurs, à des professionnels des relations gouvernementales et à un activiste qui a écrit sur l’abaissement de l’âge de vote fédéral à 16 ans, une cause que le sénateur a défendue ces dernières années. .

Dans une interview, McPhedran a admis qu’elle dépenserait probablement plus qu’elle ne le fait actuellement si les responsables des finances du Sénat ne refusaient pas systématiquement ses demandes de ressources supplémentaires.

« Je suis quelqu’un à qui on dit souvent ‘non’ parce qu’il ne comprend pas comment j’essaie de faire les choses », a-t-elle déclaré.

« Je ne fais pas les choses comme le font la plupart des autres sénateurs. Cela ne m’intéresse pas. »

McPhedran a déclaré qu’elle ne voulait pas compter uniquement sur du personnel à temps plein : elle souhaitait également que des experts externes travaillent sur ses différents projets.

« Je veux pouvoir créer un environnement d’apprentissage en utilisant les ressources qui me sont données. Je pense que cela dépasse complètement les limites », a-t-elle déclaré.

La sénatrice du Manitoba Marilou McPhedran participe à une conférence de presse en avril 2022 sur la Colline du Parlement. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

La sénatrice de Winnipeg est également connue pour dépenser plus que ses collègues en voyages. Elle a enregistré des dépenses de voyage totalisant plus de 54 000 $ pour les seuls trois derniers mois de 2022, selon les données du Sénat.

Depuis juillet 2022, McPhedran a dépensé 108 082 $ en voyages.

En vertu de la politique de voyage du Sénat, les sénateurs ont le droit de voyager en classe affaires, ce qui peut entraîner des tarifs élevés payés par les contribuables.

Le récent vol de McPhedran à destination de Victoria pour une conférence coûte plus de 5 000 $.

Même si elle puise dans le trésor fédéral plus souvent que les autres, McPhedran fait également partie des sénateurs les plus transparents en matière de divulgation financière.

« Un examen rigoureux »

Elle poste une déclaration détaillée sur sa page Facebook chaque fois qu’un nouveau rapport de dépenses est publié par l’administration du Sénat.

La sénatrice a passé près d’une heure avec CBC News à expliquer en détail les dépenses les plus importantes qu’elle a engagées au cours des deux dernières années.

Toutes les dépenses ont également été approuvées par les responsables des finances du Sénat, un processus qu’elle décrit comme « un examen rigoureux ».

La sénatrice Marilou McPhedran arrive à une réunion d’un comité de la Chambre des communes en avril 2023. (Patrick Doyle/Presse Canadienne)

En plus de son travail pour abaisser l’âge de voter, McPhedran a mené une campagne en faveur d’une réforme institutionnelle au Sénat, en particulier sur les questions de harcèlement et d’abus.

Elle milite également pour la sécurité du sport et a dénoncé le recours à des accords de non-divulgation (NDA) par des organisations comme Hockey Canada.

Ces initiatives coûtent de l’argent, a déclaré le sénateur.

Sur les près de 200 000 $ que le bureau de McPhedran a budgétisés pour les contrats de janvier 2021 à juin 2023, environ 113 000 $ ont été versés jusqu’à présent, selon les chiffres fournis par son bureau.

« Les dépenses sont élevées »

Ces coûts de personnel contractuel s’ajoutent au salaire versé au conseiller aux affaires parlementaires à temps plein de McPhedran.

« Oui, les dépenses sont élevées, mais je ne pense pas qu’aucun autre sénateur ait accueilli plus de 50 jeunes dans son bureau », a-t-elle déclaré, faisant référence aux opportunités d’emploi pour les jeunes et les jeunes diplômés.

Parmi les bénéficiaires des dépenses de McPhedran se trouve Syntax, une société de lobbying et de communications basée à Ottawa qui la conseille sur la meilleure façon de passer les trois années qui lui restent au Sénat avant sa retraite obligatoire en juillet 2026. Ce contrat est évalué à 30 000 $.

L’année dernière, le gouvernement a accusé McPhedran d’avoir distribué des lettres douteuses à des réfugiés afghans potentiels cherchant à fuir ce pays après la prise de pouvoir par les talibans – une accusation qu’elle nie fermement, insistant sur le fait que ses efforts ont été sanctionnés par le chef de cabinet d’un ministre fédéral.

Ce « cauchemar », comme elle l’appelait, a failli faire dérailler son autre travail à la Chambre rouge, a déclaré McPhedran.

Syntax lui a conseillé sur la façon de se remettre de cette expérience, a-t-elle déclaré.

« J’ai été vraiment battu et j’ai été sensibilisé au fait qu’une grande partie de mon temps l’année dernière avait été consacrée à essayer de réagir à cet acte lâche de renvoyer l’affaire à la GRC, » dit-elle.

« Je me suis assis avec Syntax et j’ai dit : ‘Ce sont les femmes avec qui je veux travailler.’ Et ils ont aidé à élaborer un plan stratégique sur trois ans. Je suis féministe, militante, avocate des droits de l’homme et maintenant sénatrice. Je suis tout à fait disposée à demander conseil sur les décisions stratégiques.

D’autres sénateurs engagent également des consultants externes.

Plus tôt cette année, la sénatrice conservatrice Elizabeth Marshall a retenu les services de la société Government Analytics pour 15 000 $ aux frais des contribuables. Le sénateur conservateur Percy Mockler a versé la même somme à la même entreprise.

Kris Sims parle au nom de la Fédération canadienne des contribuables, un groupe d’intérêt qui réclame un gouvernement plus petit et une réduction des dépenses.

« Est-ce vraiment nécessaire ?

« Ce n’est pas parce que les sénateurs siègent dans la chambre royale qu’ils doivent agir comme des rois », a déclaré Sims à CBC News.

« La crise de l’accessibilité financière pour les travailleurs est réelle. Les sénateurs doivent examiner attentivement leurs dépenses dès maintenant et se demander : ‘Est-ce vraiment nécessaire ?' »

Elle a déclaré que le recours de McPhedran à des consultants externes est « vraiment préoccupant », étant donné que les contribuables paient déjà pour un effectif de près de 500 fonctionnaires du Sénat.

« Les contribuables paient pour chaque centime de cette somme. Il ne s’agit pas d’une cagnotte de financement magique vers laquelle les sénateurs peuvent se tourner quand ils le souhaitent. Cela coûte de l’argent réel à de vraies personnes. Certains sénateurs se sentent un peu trop à l’aise, pensant qu’ils ont droit à leurs droits. et ce n’est pas le cas », a déclaré Sims.

« Les sénateurs sont là pour procéder à un second examen objectif et examiner la législation. Ils ne sont pas payés pour parcourir le monde à nos frais et accorder sans cesse des contrats à des personnes extérieures pour leur propre amélioration. »

Un porte-parole du comité sénatorial de l’économie interne, des budgets et de l’administration (CIBA) a refusé de commenter les dépenses de McPhedran.

« Les sénateurs sont responsables de leurs dépenses et doivent expliquer comment leurs contrats soutiennent leurs fonctions parlementaires », a déclaré Alison Korn dans un communiqué aux médias.

McPhedran a également embauché un cabinet d’avocats d’Ottawa – Conway Baxter Wilson LLP – à 10 000 $ par an pour lui fournir des conseils en matière de procédure parlementaire.

McPhedran a déclaré qu’en tant que sénatrice non affiliée, elle ne bénéficie pas de certains des mêmes privilèges dont bénéficient les sénateurs conservateurs, progressistes et indépendants en tant que membres d’un caucus. Elle a déclaré que le cabinet d’avocats lui apportait un soutien supplémentaire.

Dave Meslin, le directeur créatif de Débloquez Démocratie Canada et l’auteur de Démontage : reconstruire la démocratie à partir de zéro, a été engagé par le bureau de McPhedran pour fournir des services de consultation pour environ 24 000 $ par an. Meslin aide la sénatrice dans ses efforts pour abaisser l’âge de voter.

Les autres contrats comprennent des accords visant à embaucher principalement des travailleurs plus jeunes pour de courtes périodes pour aider à des projets particuliers, a déclaré McPhedran.

Elle a déclaré que les récents diplômés sont parfois exploités par leurs employeurs – ou qu’ils sont obligés de travailler gratuitement pour acquérir de l’expérience.

McPhedran a déclaré qu’elle choisissait de rémunérer son personnel plus jeune, à moins que leur travail ne vise à obtenir des crédits scolaires.

Elle a déclaré que lors de sa première nomination, elle avait promis à Trudeau qu’elle contribuerait à revitaliser l’image du Sénat en faisant mieux connaître son travail auprès des jeunes et en sollicitant davantage leur avis sur la façon dont le gouvernement devrait fonctionner.

« J’ai un mandat limité en tant que sénateur – cela ne peut pas s’arrêter avec moi. Notre démocratie est en difficulté et l’une des choses que nous devons faire est de la revitaliser, de dialoguer avec les jeunes et de construire un mouvement de leadership intergénérationnel », a déclaré McPhedran. dit.

« Chaque fois que je peux impliquer un jeune et l’aider à naviguer dans le système parlementaire et lui apporter soutien, encouragement, rétroaction et ressources, j’investis dans notre démocratie. »

Quant à ses frais de déplacement, McPhedran a déclaré qu’elle s’engage fréquemment avec des groupes de la société civile qui, selon elle, méritent d’avoir un face-à-face avec un parlementaire.

🙏pour l’accueil chaleureux hier soir à Winnipeg pour prononcer le discours d’ouverture sur le retour des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la paix. Sécurité #WPS / Jeunesse, Paix + Sécurité #YPS au #PeaceDays rassemblement communautaire organisé par #Women4WomenSouthSudan < a href="https://t.co/ABumiwp3Fs">pic.twitter.com/ABumiwp3Fs —@SenMarilou

Elle a souligné une récente réunion avec des militants sud-soudanais à Winnipeg qui s’organisent pour la paix.

Il serait injuste de demander à des groupes comme celui-ci de couvrir ses frais de voyage, a-t-elle déclaré, car ils n’ont pas beaucoup d’argent sous la main.

« Je considère mon travail comme étant à la disposition des organisations de la société civile. C’est ma responsabilité. Et elles ne pourront jamais payer pour moi », a-t-elle déclaré.