Le plus grand volcan du monde entre en éruption à Hawaï après quatre décennies, des vidéos font surface en ligne

Le Mauna Loa d’Hawaï, qui se trouve être le plus grand volcan actif du monde, a maintenant commencé à entrer en éruption pour la première fois en près de quatre décennies. Cela a provoqué la chute de cendres et de débris volcaniques à proximité. Selon l’US Geological Survey, l’éruption a commencé tard dimanche soir dans la caldeira sommitale du volcan sur la grande île. Alors que beaucoup ont peur des conséquences, il y a des gens qui se sont tournés vers Twitter et ont partagé des images et des vidéos de la même chose. Internet regorge de vidéos fascinantes qui capturent certains des événements les plus inhabituels de la nature et ce n’est qu’un autre exemple. Jetez un œil à ce que les gens ont partagé :

Quelle vue hier soir ! Insensé de penser que c’est à 30 minutes de Waimea. Nous avons 2 volcans actifs sur notre petite grande île. Mahalo Pelé ! pic.twitter.com/rd9UccwebU– Mary E. McGlynn (@MaryEMcGlynn) 29 novembre 2022

Vous avez probablement entendu dire que le volcan Mauna Loa est en éruption, mais vous n’avez peut-être pas entendu dire que nous avons un observatoire NOAA Mauna Loa situé sur le côté nord du volcan !!! La lave a traversé la route d’accès et les lignes électriques, coupant l’accès au placer. Tout le personnel de la NOAA est en sécurité ! (1/2) pic.twitter.com/Q3MuBgyBtU – Recherche NOAA (@NOAAResearch) 29 novembre 2022

Vue aérienne de la lave crachant 200 pieds de haut du Mauna Loa, le plus grand volcan subaérien en masse et en volume. Situé à Hawaï, le Mauna Loa a toujours été considéré comme le plus grand volcan de la Terre. pic.twitter.com/UY4vfeZZlh– Homme noir de banlieue 🇺🇸 (@niceblackdude) 29 novembre 2022

Plus tôt lundi, le US Geological Survey a déclaré que les coulées de lave étaient contenues dans la zone du sommet et ne menaçaient pas les communautés voisines. L’agence a averti les résidents menacés par les coulées de lave du Mauna Loa de revoir leurs préparatifs d’éruption. Les scientifiques étaient en alerte en raison d’un récent pic de tremblements de terre au sommet du volcan, dont la dernière éruption remonte à 1984.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo de deux volcans grondant en action dans l’Extrême-Orient russe a été diffusée sur Internet. La vidéo est partagée par un utilisateur nommé Sarwar via Twitter.

La vidéo montre une énorme quantité de fumée qui s’échappe dans l’air alors que les volcans commencent à éclater. Le clip est tourné à distance et présente des montagnes enneigées, de la neige partout et bien plus encore. La légende disait également : « D’imposants nuages ​​de cendres et de lave incandescente jaillissent de deux volcans de la péninsule russe du Kamtchatka, l’une des zones d’activité géothermique les plus concentrées au monde, avec environ 30 volcans actifs ». Il avait également le hashtag, “#Kamchatka #Volcano”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici