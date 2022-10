Le plus grand volcan actif du monde subit 50 tremblements de terre par jour | Nouvelles du monde

Le volcan Mauna Loa montre des signes qu’il pourrait entrer en éruption et les responsables d’Hawaï ont dit aux gens de se préparer à partir rapidement.

Les scientifiques disent qu’une autre éruption est peu probable, mais surveillent de près en raison des tremblements de terre au sommet du volcan.

Ils se produisent en raison de l’augmentation du magma qui coule sous la surface de la terre. Bien que les tremblements de terre soient devenus moins fréquents ces derniers jours, il est possible qu’ils reviennent.

L’agence de défense civile d’Hawaï dit aux gens comment se préparer au pire. On leur a dit de préparer un sac “à emporter” avec de la nourriture, de décider d’un endroit sûr où aller et d’avoir un plan pour retrouver leurs amis et leur famille.

L’administrateur de la défense civile du comté d’Hawaï, Talmadge Magno, a déclaré: “Ne paniquez pas tout le monde, mais ils doivent savoir que vous vivez sur les pentes du Mauna Loa. Il existe un potentiel pour une sorte de catastrophe de lave”.

Le volcan représente 51% de la masse terrestre de l’île, donc une éruption aurait un impact catastrophique sur une grande partie de l’île, a déclaré Magno.

Le Mauna Loa culmine à 4 169 m au-dessus du niveau de la mer et domine son volcan voisin, le Kilauea, qui a éclaté en 2018 et détruit 700 maisons.

Le Mauna Loa est plus raide, donc la lave coulera beaucoup plus rapidement.

Image:

Si le Mauna Loa éclate, la lave coulera rapidement sur une grande partie de l’île



Depuis 1980, la population d’Hawaï a plus que doublé, passant de 92 000 à 200 000.

Le Mauna Loa a éclaté 33 fois depuis 1843 et lors de son éruption en 1950, la lave a parcouru 15 miles en trois heures.

Les autorités disent aux nouveaux résidents, qui n’étaient pas là lors de la dernière éruption du Mauna Loa il y a 38 ans, de se préparer.

À Ocean View, 220 personnes ont assisté à une réunion communautaire le week-end dernier dirigée par des responsables de la défense civile.

Cependant, certains résidents ne sont pas aussi inquiets, Bob Werner, qui n’a pas assisté à la réunion, a déclaré que “la plus grande préoccupation est qu’il sera extrêmement ennuyeux de conduire une heure ou deux heures supplémentaires pour obtenir la même chose”, a-t-il déclaré.

Ryan Williams, propriétaire d’un bar, a déclaré que les clients étaient habitués aux avertissements et ne s’inquiétaient pas de la possibilité d’une éruption.

Magno a déclaré que l’agence ciblait les personnes vivant à proximité des évents du volcan, car elles auraient le moins de temps pour réagir si le niveau de menace était élevé à “surveiller”, ce qui signifie qu’une éruption est imminente.

Le niveau d’alerte actuel est « consultatif ».