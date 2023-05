Le plus grand tremblement de terre en 120 ans secoue Melbourne mais cause peu de dégâts

Melbourne a été secouée dimanche par un tremblement de terre rare et peu profond – le plus grand tremblement de terre à avoir frappé la ville australienne depuis plus d’un siècle – balançant des bâtiments mais causant finalement très peu de dégâts.

Des informations préliminaires ont indiqué que le séisme de magnitude 3,8 a frappé la banlieue nord-ouest de Sunbury à 23h41, heure locale, à une profondeur de 2 kilomètres (1,24 miles), selon l’agence gouvernementale Geoscience Australia.

Adam Pascale, scientifique en chef au Centre de recherche sur la sismologie de Victoria, a déclaré que le tremblement de terre était le plus important à moins de 40 kilomètres de Melbourne depuis un séisme de magnitude 4,5 en 1902.

« Ça m’a réveillé ! Probablement 5 à 10 secondes de secousses mineures. L’adrénaline ne s’est pas encore dissipée… », a déclaré Pascale sur Twitter.

Geoscience Australia a déclaré avoir reçu plus de 21 000 rapports sur le tremblement de terre, avec des ondes de choc ressenties aussi loin que la ville de Bendigo, à environ 150 kilomètres au nord de Melbourne, et aussi loin au sud que Hobart sur l’île de Tasmanie.

En avril, Melbourne a dépassé Sydney pour devenir la ville la plus peuplée d’Australie – et bon nombre des 5,8 millions d’habitants de la ville se sont réveillés lundi avec une histoire à raconter.

« J’avais l’impression qu’un avion s’est écrasé à côté de ma maison ou quelque chose comme ça », a déclaré un habitant, selon l’affilié de CNN 7News.

« Je suis au 70e étage de la tour Eureka et tout le bâtiment a oscillé de quelques mètres », a déclaré un autre habitant de Melbourne sur Twitter, faisant référence à un gratte-ciel du centre-ville, a rapporté Sky News Australia, filiale de CNN.

Une personne a déclaré qu’elle « était sortie en courant de la maison avec une machette » en pyjama.

« Notre ancienne maison avait l’air d’être cambriolée », ont-ils ajouté, selon Sky News Australia.

Le Bureau australien de météorologie a déclaré sur Twitter qu’il n’y avait pas de menace de tsunami suite au tremblement de terre, bien que les services d’urgence aient mis en garde contre d’éventuelles répliques dans un communiqué publié sur Facebook.

La plupart des tremblements de terre se produisent dans la ceinture de feu du Pacifique, où se trouvent les volcans les plus actifs du monde et où des tremblements se produisent lorsque les plaques tectoniques se poussent les unes contre les autres.

Les tremblements de terre ne sont pas aussi fréquents en Australie, bien que le continent connaisse une activité sismique due au mouvement des plaques tectoniques.

En 2021, Victoria a subi un tremblement de terre de magnitude 5,9 qui a causé des dommages structurels mineurs à Melbourne malgré le fait qu’il ait frappé à près de 200 kilomètres.