Le plus grand tournoi de hockey sur route au Canada débarque à Kelowna – Kelowna Capital News

C’était comme un jour d’été alors que Play On! a fait son retour à Kelowna pour la première fois en quatre ans samedi (1er octobre).

Le plus grand tournoi de hockey sur route du pays, en partenariat avec Hockey Night in Canada, a pris possession de la rue Water en face de Prospera Place.

Au total, 51 équipes réparties dans six divisions ont aligné les coureurs pour le tournoi de deux jours qui a débuté à 8 h samedi matin.

Les divisions comprenaient quatre divisions adultes, une division 13 ans et moins et une division huit ans et moins. Cinq « patinoires » ont été aménagées sur la rue Water, tandis que la patinoire pour les huit ans et moins a été aménagée sur la partie avant en béton du parc Waterfront. Aucun des joueurs n’a dû crier “voiture!” car Water Street a été fermée pour cet événement.

Les trottoirs étaient remplis d’équipes attendant leur tour pour jouer ainsi que de piétons s’arrêtant pour assister à l’action en passant devant.

De la musique live était également jouée pendant les jeux et des camions de restauration et des vendeurs étaient disponibles pour les gens.

Depuis 2010, c’est la septième fois que l’événement a lieu à Kelowna, et la première fois depuis 2018. Ce Play On! est aussi le troisième dans la province et le dernier arrêt jusqu’à l’an prochain.

La circulation et le stationnement sont affectés dans le secteur car la rue Water sera fermée jusqu’à 23 h le dimanche 2 octobre.

Le tournoi se poursuivra jusqu’à dimanche alors que les équipes sont éliminées et que les gagnants avancent pour avoir la chance d’être couronnés Play On ! championnats. L’événement est gratuit pour tout le monde.

