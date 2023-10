Le plus grand temple hindou moderne en dehors de l’Inde ouvre ses portes aux États-Unis

BAPS Swaminarayan Akshardham, le plus grand temple hindou construit en dehors de l’Inde dans les temps modernes, a ouvert ses portes dimanche à Robbinsville, dans le New Jersey.

Une sacrée dédicace : Les fidèles ont organisé une célébration de neuf jours commençant le 30 septembre et culminant avec la grande cérémonie de dédicace le 8 octobre, sous la direction de Mahant Swami Maharaj. Au cours de la cérémonie, Swami Maharaj a dirigé le « Pran Prathistha », un rituel sacré qui sanctifiait le temple au milieu de cérémonies et de rituels traditionnels.

Le temple sera accessible au public à partir du 18 octobre.

Monument d’importance spirituelle : Avant la grande cérémonie d’inauguration, la représentante permanente de l’Inde auprès de l’ONU, l’ambassadrice Ruchira Kamboj, a conduit une délégation d’ambassadeurs et de représentants de l’ONU au temple.

Au cours de l’événement, Dilip Chauhan, commissaire adjoint du bureau du maire de New York pour les affaires internationales, a salué le temple comme un « rêve devenu réalité » pour les fidèles, les bénévoles et les adeptes à travers les États-Unis. Il a souligné que le temple sert de complexe culturel qui rassemble les communautés et favorise la diversité.

La représentante américaine Grace Meng (Démocrate de New York, 6 ans) a souligné l’importance du temple en consacrant le 8 octobre comme « Journée d’Akshardham » dans le 6e district du Congrès de New York.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a reconnu l’importance de cette occasion, déclarant : « C’est une occasion d’une profonde signification spirituelle pour la vaste légion de fidèles du monde entier. »

À propos du temple : Le temple BAPS Swaminarayan Akshardham, qui se trouve sur un vaste propriété de 126 acres, fait partie du Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, une organisation religieuse et civique mondiale affiliée à la secte Swaminarayan. L’organisation, qui approche de son 50e anniversaire en Amérique du Nord, supervise un vaste réseau de plus de 1 200 temples et 3 850 centres à travers le monde. Ce temple marque le troisième Akshardham établi par l’organisation, après ceux de New Delhi et du Gujarat.

Une prouesse architecturale et artistique : La construction du temple, qui a duré environ 12 ans, a nécessité plus de 12 500 artisans qualifiés et bénévoles dévoués pour construire et sculpter méticuleusement à la main environ 2 millions de pieds cubes de pierre. Des matériaux comprenant quatre types distincts de marbre d’Italie et de calcaire de Bulgarie ont parcouru plus de 8 000 milles de l’Inde au New Jersey.

