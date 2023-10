Le plus grand temple hindou de l’ère moderne en dehors de l’Inde ouvre ses portes dans le New Jersey

ROBBINSVILLE, NJ (AP) — Si les pierres pouvaient parler, chanter et raconter des histoires, Yogi Trivedi pense que le marbre et le calcaire qui ornent les flèches, les piliers et les arcades du magnifique temple hindou du centre du New Jersey composeraient un hymne au divin.

Les histoires que racontent ces pierres sont celles du seva (service désintéressé) et de la bhakti (dévotion), qui forment le noyau de la secte Swaminarayan, une branche de l’hindouisme, a déclaré Trivedi, spécialiste de l’hindouisme à l’Université de Columbia.

Il a fallu au total environ 4,7 millions d’heures de travail d’artisans et de bénévoles pour sculpter à la main environ 2 millions de pieds cubes de pierre. Les quatre variétés de marbre d’Italie et de calcaire de Bulgarie ont d’abord voyagé en Inde, puis ont parcouru plus de 8 000 milles à travers le monde jusqu’au New Jersey.

Ils ont ensuite été assemblés comme un puzzle géant pour créer ce qui est aujourd’hui considéré comme le plus grand temple hindou en dehors de l’Inde construit à l’ère moderne, sur un terrain de 126 acres. Il sera ouvert au public lundi.

Le plus grand complexe de temples au monde est l’Ankgor Wat, construit au XIIe siècle à Krong Siem Reap, au Cambodge, et dédié au dieu hindou Vishnu par le roi Suryavarman II. Il est désormais décrit comme un temple hindou-bouddhiste et fait partie des 1 199 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le temple de Robbinsville est l’un des nombreux temples construits par le Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha ou BAPS, une organisation religieuse et civique mondiale au sein de la secte Swaminarayan.

« Le service et la dévotion sont les deux éléments de base qui constituent le fondement subtil de la façon dont un temple si majestueux est construit ici, dans le centre du New Jersey », a déclaré Trivedi, qui étudie la tradition religieuse Swaminarayan et la suit.

Ce temple sera le troisième Akshardham ou « demeure du divin » que l’organisation construit après deux autres à New Delhi et au Gujarat, où se trouve le siège de BAPS. Le premier est le plus grand complexe de temples hindous au monde. La secte, qui fêtera l’année prochaine son 50e anniversaire en Amérique du Nord, supervise plus de 1 200 temples et 3 850 centres à travers le monde.

Le New Jersey Akshardham, en chantier depuis environ 12 ans, a fait l’objet d’un examen minutieux et de critiques après un procès civil en 2021 alléguant travail forcé, maigres salaires et conditions de travail désastreuses.

Douze des 19 plaignants ont désormais retiré leurs allégations et le procès est suspendu dans l’attente d’une enquête « avec laquelle BAPS continue de coopérer pleinement », a déclaré Trivedi.

La plainte allègue que les personnes exploitées étaient des Dalits ou des membres de l’ancienne caste des intouchables en Inde. La caste est un ancien système de hiérarchie sociale basé sur la naissance et lié aux concepts de pureté et de statut social.

L’affaire continue de soulever des questions parmi les militants luttant contre la discrimination de caste et ceux qui défendent les droits des travailleurs, sur les frontières floues entre le travail non rémunéré et le concept de service désintéressé, qui, selon les adeptes de la foi, constitue leur croyance fondamentale.

Trivedi a déclaré que ces allégations pesaient lourdement sur les membres de la communauté parce que leur foi leur a toujours appris « à voir le divin en tout, à les aimer et à les servir comme des manifestations du divin ». Il a déclaré que Pramukh Swami Maharaj, le cinquième successeur spirituel de la secte, qui envisageait un tel campus de temple aux États-Unis, était un gourou progressiste profondément soucieux de l’égalité sociale.

« Les castes et les classes sociales ne nous divisent pas », a déclaré Trivedi.

Le projet du temple a donné naissance au volontariat et au service qui, comme le ciseau du sculpteur, érodent l’ego des gens et les incitent à apprendre, a-t-il déclaré.

« Dans cet apprentissage, on devient une meilleure personne intérieure et c’est le but final du seva », a déclaré Trivedi. « Il ne s’agit pas seulement de donner à la communauté ou de construire ces (structures ornées), mais de s’améliorer. »

Il a déclaré que le temple n’aurait pas été possible sans le service de milliers de bénévoles, dont beaucoup ont pris congé de l’école et du travail pour servir à différents titres. Il s’agit peut-être du premier temple hindou où les femmes ont été impliquées dans la construction du temple sous la supervision des artisans, a-t-il ajouté.

Cette semaine, des familles de tout le pays se sont rendues sur le campus du temple pour avoir un aperçu. Les fidèles se sont inclinés les uns devant les autres ainsi que devant les moines vêtus de robes safran. Au coucher du soleil, deux hommes en robes blanches ont célébré une cérémonie devant la statue de 49 pieds de haut de Bhagwan Nilkanth Varni, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Bhagwan Swaminarayan, le fondateur de la secte qui a inauguré une renaissance morale et spirituelle. dans l’ouest de l’Inde.

D’autres fidèles se prosternaient sur le sol, appuyant leur front contre le sol en signe de révérence. À la tombée de la nuit, Nikita Patel méditait et allumait un bâton d’encens devant la divinité.

« Toutes les religions, toutes les communautés sont les bienvenues ici », a-t-elle déclaré, « et ici, ils ressentiront la paix. »

Avani Patel était en visite d’Atlanta avec son mari et leurs deux enfants âgés de 11 et 15 ans. Elle s’est agenouillée à l’intérieur du temple et s’est émerveillée devant le plafond orné, les mains jointes en prière.

« C’est à couper le souffle, époustouflant », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez voir la divinité rayonner à travers tout cela. »

Patel a déclaré qu’elle et son mari, Pritesh, faisaient partie des bénévoles qui ont donné de leur temps pour créer le complexe, et qu’elle est fière de faire partie d’une organisation qui construirait une telle ressource pour transmettre ces valeurs à la postérité.

Trivedi a déclaré qu’il ne considérait pas le temple « uniquement comme un lieu de culte hindou ».

« Ce n’est même pas seulement indien ou amérindien », a-t-il déclaré, ajoutant que le temple représente des valeurs universelles que l’on retrouve dans chaque texte religieux et dans le cœur et l’esprit des grands penseurs et dirigeants de toutes les époques.

« Ce que nous avons essayé de faire, c’est d’exprimer ces valeurs universelles d’une manière qui concerne tous les visiteurs. »

—-

Bharat rapporté de Los Angeles

__

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Luis Andres Henao et Deepa Bharat, Associated Press