Le plus grand syndicat des chemins de fer rejette l’accord de travail, augmentant le risque d’une grève paralysante

New York

CNN Affaires

—



L’Amérique fait face à un risque croissant d’une grève nationale paralysante du fret ferroviaire dans deux semaines. Les membres de la base du plus grand syndicat ferroviaire du pays, qui représente les conducteurs de l’industrie, ont rejeté un accord de travail provisoire avec les chemins de fer de fret, a annoncé lundi le syndicat.

Le deuxième syndicat ferroviaire du pays, qui représente les ingénieurs, a ratifié son propre contrat. Mais l’échec des chefs d’orchestre à ratifier leur accord est un autre revers aux efforts pour éviter une grève.

Grâce à ces votes, les 12 syndicats ferroviaires ont désormais achevé leur processus de ratification, les membres de huit des syndicats votant en faveur des accords et quatre votant contre. Les quatre syndicats qui ont voté non resteront en poste au moins jusqu’au début du mois prochain, tandis que des négociations sont en cours pour tenter d’éviter une grève qui pourrait provoquer des perturbations généralisées dans la chaîne d’approvisionnement et l’économie globale du pays, toujours en difficulté.

Si même l’un des douze syndicats de cheminots se mettait en grève, les 11 autres respecteraient les lignes de piquetage, fermant les chemins de fer.

Si une grève se prolonge pendant une période prolongée, elle pourrait entraîner des pénuries et une hausse des prix des biens, notamment du carburant et de la nourriture. Si les quatre syndicats qui ont rejeté les accords ne parviennent pas à conclure de nouveaux accords avant les délais de grève, le Congrès pourrait ordonner aux cheminots de rester au travail ou de reprendre le travail.

Les deux syndicats qui ont publié les résultats du vote Lundi sont la division transport du syndicat Tôlerie, Air, Rail, Transport (SMART-TD), qui représente environ 28 000 conducteurs et la Fraternité des ingénieurs et agents de locomotive (BLET), qui représente environ 24 000 ingénieurs. Les ingénieurs et les chefs de train forment les équipes de train composées de deux personnes.

Les deux syndicats sont parvenus à des accords de principe en septembre lors d’une séance de négociation marathon de 20 heures quelques heures seulement avant leurs dates limites de grève précédentes.

Le président Joe Biden a qualifié ces accords de « victoire pour des dizaines de milliers de cheminots et pour leur dignité et la dignité de leur travail ». Il était directement intervenu dans la dernière ronde de pourparlers, mais ses éloges sur les accords n’étaient pas suffisants pour gagner l’approbation des membres de base du syndicat des chefs d’orchestre.

Les accords ont presque obtenu le soutien dont ils avaient besoin pour être ratifiés par les deux syndicats. L’un a été ratifié par les ingénieurs, avec 53,5% de votes oui, tandis que l’autre a été une très faible défaite par les chefs d’orchestre avec soit une petite majorité, soit une quasi-majorité votant pour la ratification.

Le vote des chefs d’orchestre a finalement échoué parce que les règles du syndicat exigent que chacune des cinq catégories de travailleurs au sein du syndicat approuve l’accord pour qu’il soit adopté.

Bien que 64,5 % des « chefs de triage », dont 1 300 membres du syndicat, aient soutenu l’accord, 50,87 % des membres des services ferroviaires et moteurs du syndicat ont voté contre la ratification. Le syndicat n’a pas publié le total des votes pour les membres de SMART-TD.

Le vote négatif fait suite à des refus de contrat similaires par les membres de base de trois autres syndicats ferroviaires – un représentant les travailleurs de l’entretien des voies, un autre dont les membres entretiennent et exploitent le système de signalisation et un troisième qui représente les mécaniciens et les soudeurs de locomotives.

L’Association of American Railroads, le groupe commercial de l’industrie, a déclaré à CNN la semaine dernière que les chemins de fer espéraient toujours conclure de nouveaux accords qui pourraient être ratifiés par les membres sans qu’une grève n’ait lieu. Il a répété cet espoir lundi après le dernier vote.

“Alors que les chemins de fer restent déterminés à conclure des accords avec ces syndicats restants, le délai pour que ceux-ci se produisent est court”, a déclaré la déclaration de l’AAR.

L’un de ces syndicats qui avait précédemment rejeté son accord, la Fraternité de la division des employés de l’entretien des voies (BMWED), a annoncé lundi qu’il reportait sa date de grève au 9 décembre, pour être en phase avec la date de grève des conducteurs et l’une des les autres syndicats.

Et il a suggéré que les quatre syndicats devraient négocier ensemble avant une date de grève commune le 9 décembre.

Le seul syndicat qui pourrait se mettre en grève avant le 9 décembre, la Confrérie des signaleurs de chemin de fer [BRS]pourrait se mettre en grève à 00 h 01 HE le 5 décembre. La semaine dernière, le président de la BRS, Michael Baldwin, a déclaré à CNN que le syndicat n’avait pas l’intention de repousser son délai de grève “pour le moment”.

Même au sein de nombreux syndicats qui ont voté en faveur des accords, il y avait une opposition significative, comme l’ont montré les 46,5% d’ingénieurs qui ont voté non.

Les accords rejetés sont lucratifs pour les membres du syndicat. Ils comprennent une augmentation immédiate de 14% avec des arriérés de salaire datant de 2020, ainsi que des augmentations de salaire totalisant 24% pendant la durée de quatre ans des contrats, qui courent jusqu’en 2024. Les membres du syndicat recevraient également des primes en espèces de 1 000 $ par an.

Au total, les arriérés de salaire et les primes donneront aux membres du syndicat un paiement moyen de 11 000 $ par travailleur une fois l’accord ratifié.

Mais ce n’est pas le salaire qui a été le point d’achoppement des négociations. Ce sont les règles de travail et les problèmes de qualité de vie, tels que les niveaux de dotation en personnel et les congés de maladie payés, que les accords de principe n’incluent pas.

Jusqu’à présent, la direction des chemins de fer a rejeté les propositions des négociateurs syndicaux d’ajouter des indemnités de maladie comme moyen d’obtenir la ratification de la base.

Le Congrès est déjà confronté à des appels d’un large éventail de groupes d’entreprises à agir pour empêcher une grève. Environ 30% du fret du pays se déplace par chemin de fer, mesuré par le poids du fret et la distance qu’il parcourt.

L’AAR a rejoint ces appels à l’action du Congrès si de nouveaux accords ne peuvent être conclus.

«Le Congrès est historiquement intervenu pour empêcher les perturbations du système ferroviaire. Au cas où les quatre syndicats resteraient réticents à conclure des accords… Le Congrès doit être prêt à agir et à instituer les conditions soutenues par la majorité des syndicats, garantissant la certitude aux clients du rail et à l’économie en général », a-t-il déclaré dans son communiqué.

Le secrétaire au Travail Marty Walsh, qui a participé aux négociations qui ont abouti aux accords qui ont évité une grève en septembre, a déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci que s’il préférait parvenir à une nouvelle série d’accords négociés, il serait nécessaire que le Congrès agisse pour empêcher une grève.

La Maison Blanche a déclaré lundi qu’elle comptait sur les parties syndicales et industrielles impliquées dans les négociations pour résoudre par elles-mêmes un différend ferroviaire avant l’échéance critique de décembre.

“Comme le président l’a dit depuis le début, un arrêt est inacceptable en raison des dommages qu’il causerait aux emplois, aux familles, aux fermes, aux entreprises et aux communautés à travers le pays”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à CNN.

Le responsable a ajouté: “Une majorité de syndicats ont voté pour ratifier l’accord de principe, et la meilleure option reste que les parties résolvent cela elles-mêmes.”

Interrogé lundi par Jeremy Diamond de CNN sur ce qu’il faisait pour éviter une grève des chemins de fer, le président Biden a répondu : “Nous allons en parler aujourd’hui”.

Mais contrairement à juillet, lorsque Biden a pu empêcher les syndicats de se mettre en grève en nommant un panel pour essayer de trouver une solution avec laquelle les deux parties pourraient vivre, il appartient maintenant au Congrès, et non à Biden, d’agir si de nouveaux accords de travail peuvent pas être atteint.

Les syndicats sont tous opposés à l’intervention du Congrès et veulent être autorisés à faire grève pour faire pression sur les chemins de fer afin qu’ils atteignent leurs objectifs de négociation, bien qu’ils ne s’opposeraient pas à ce que le Département du travail facilite à nouveau les négociations.

“Nous ne pensons pas qu’il faille l’influence ou la cajolerie d’une partie extérieure pour que les chemins de fer soient raisonnables au nom de leur entreprise ou de leurs travailleurs”, a déclaré le BMWED dans un communiqué. « Mais il serait utile que ces tiers commencent à faciliter la discussion. Il est clair que les chemins de fer ne s’engageront pas avec nous de manière significative à moins d’y être forcés.

Un défi supplémentaire : il faudrait une coopération bipartite lors de la session du Congrès « Lame Duck » pour adopter une législation qui empêchera ou mettra fin rapidement à une grève.

– Betsy Klein et Jeremy Diamond de CNN ont contribué à ce rapport