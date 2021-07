Le plus grand syndicat d’enseignants des États-Unis adopte une mesure pour promouvoir et défendre la théorie critique de la race, projet controversé de 1619 – RT USA News

La National Education Association, le plus grand syndicat représentant les enseignants des écoles, entre autres, s’est engagée à diffuser la théorie critique de la race (CRT), y compris dans les écoles K-12, suscitant un tollé conservateur.

Une série de mesures visant à promouvoir le concept a été adoptée lors de la réunion annuelle et de l’Assemblée des représentants de l’AEN, qui se sont tenues pratiquement cette année du 30 juin au 3 juillet. D’abord rapporté par Christopher Rufo, qui a été au centre de la poussée républicaine pour bannir le CRT des écoles publiques, le plan verra la NEA « partager et diffuser, via les canaux existants, les informations déjà disponibles sur la théorie critique de la race (CRT) » ainsi que de résister aux tentatives de « interdire la théorie critique de la race et/ou le projet 1619 ».





Une autre mesure verra la NEA soutenir et mener des campagnes qui « résulter en une augmentation de la mise en œuvre » de la théorie critique de la race et d’autres études ethniques « en pré-K-12 et enseignement supérieur »

Le syndicat a également approuvé un financement pour « augmenter la mise en œuvre » du CRT dans les programmes de la maternelle à la 12e année et pour attaquer les groupes conservateurs qui s'opposent à l'endoctrinement du CRT.

Dénonçant le plan, Rufo l’a interprété comme signifiant que « l’argument selon lequel « la théorie critique de la race n’est pas dans les écoles K-12″ est officiellement mort. »

Dénonçant le plan, Rufo l'a interprété comme signifiant que « l'argument selon lequel « la théorie critique de la race n'est pas dans les écoles K-12″ est officiellement mort. »

Avec quelque 3 millions de membres et d’affiliés dans environ 14 000 communautés à travers les États-Unis, la NEA a été un puissant groupe de lobbying, qui a généreusement contribué à des causes libérales, dépensant des millions de dollars en dons aux groupes libéraux et aux candidats démocrates dans le cycle électoral de 2020, y compris 176,649 $. directement à la campagne du président Joe Biden, selon le site Web ‘Open Secrets’. La NEA, qui compte l’épouse de Biden, Jill Biden, parmi ses membres de longue date, a reçu les éloges du président pas plus tard que vendredi, Biden l’appelant « l’une des organisations indispensables de l’Amérique. »

Les partisans du CRT disent qu’il ne s’agit que d’un autre concept académique, enseignant que le racisme en Amérique est systémique et imprègne son système juridique ainsi que ses politiques. Les critiques du CRT y voient un danger « Idéologie marxiste » lequel est « intrinsèquement fanatique » et ne sert qu’à dresser les différentes races les unes contre les autres.

Le projet du New York Times 1916 a également suscité des critiques pour ce que ses opposants considéraient comme une tentative de requalifier l’histoire des États-Unis de raciste. Le fondateur du projet, la journaliste Nikole Hannah-Jones, a suscité la controverse pour avoir déclaré que 1619 – l’année où les premiers esclaves africains ont été amenés dans la colonie de Jamestown – était l’année de l’Amérique « véritable fondation ». Jones, cependant, a semblé plus tard faire marche arrière, précisant qu’elle ne voulait que souligner l’importance du moment pour l’histoire du pays.





L’ancien président américain Donald Trump a fustigé à la fois le CRT et le projet 1619, suggérant de les contrer avec une nouvelle éducation patriotique. Portant le flambeau, environ deux douzaines d’États ont adopté ou envisagent une législation visant à interdire l’enseignement des théories qui décrivent les États-Unis comme intrinsèquement racistes.

