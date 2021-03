Poules en cage dans un élevage d’œufs conventionnel. | Edwin Remsburg / VW Pics / Getty Images

L’agriculture industrielle se répand, mais certaines de ses pires pratiques sont en voie de disparition.

Si vous recherchez suffisamment longtemps le bien-être des animaux d’élevage, vous commencez à exister dans un état étrange et paradoxal: tout va de mieux en mieux en même temps.

Pire, parce que le cruel modèle d’élevage industriel largement inventé aux États-Unis a été exporté dans le monde entier, ce qui a à son tour augmenté rapidement le nombre d’animaux d’élevage industriel. De 1988 à 2018 – soit environ les 30 dernières années – la production mondiale de viande a augmenté de 100 pour cent, tandis que la population humaine n’a augmenté que d’environ 50 pour cent.

Mais les choses vont mieux aussi, car certaines des pires pratiques d’élevage industriel sont en voie de disparition.

L’une de ces pratiques est l’utilisation de «cages en batterie» dans l’industrie des œufs, des cages si petites que les poules ne peuvent même pas déployer leurs ailes. Depuis les années 1960, les producteurs d’œufs aux États-Unis ont principalement utilisé ces cages – mais cela commence à changer.

En raison d’un certain nombre d’États interdisant l’utilisation de cages en batterie, et certains États interdisant même la vente d’œufs de poules en cage, ainsi que de grandes entreprises alimentaires s’engageant à les éliminer progressivement de leurs chaînes d’approvisionnement, l’utilisation de cages en batterie a été sur un déclin rapide au cours des six dernières années, remplacé par des étables sans cage.

Selon une analyse de la Humane League, l’une des nombreuses organisations à but non lucratif de protection des animaux qui font pression sur les entreprises alimentaires pour qu’elles améliorent leurs normes de bien-être animal, en 2015, seulement 6% des poules américaines ont été élevées sans cage. Aujourd’hui, 29% le sont. C’est plus de 70 millions de poules sorties de cages en seulement six ans – sans aucun doute l’un des plus grands succès du mouvement pour le bien-être animal. (Divulgation: j’ai travaillé sur le plaidoyer sans cage dans le cadre de mes fonctions au cours de ma carrière précédente.)



Tim Ryan Williams / Vox



Pour être sûr, les poules sans cage l’ont toujours horrible. La plupart sont entassés dans des granges sombres, ont encore une partie de leur bec coupé pour les empêcher de se picorer, et font toujours face à un massacre brutal. Mais les étables sans cage sont nettement moins horribles, et cet énorme changement dans la production d’œufs est un motif de célébration mesurée.

Alors, comment ce changement majeur dans notre système alimentaire s’est-il produit si rapidement? Ce n’est pas parce que tout à coup, les élus et les responsables de l’alimentation ont changé d’avis. Cela s’est produit parce que pendant plus de 15 ans, les défenseurs du bien-être animal ont rogné le problème avec une concentration singulière et pratiquement obsessionnelle.

Comment le mouvement pour le bien-être animal a changé l’industrie des œufs

Au début des années 2000, les défenseurs ont commencé à mener des enquêtes sur les fermes d’œufs en cage, révélant une pratique particulièrement cruelle que la plupart des Américains ne connaissaient pas. Les étudiants du Collège ont fait campagne pour que leurs cafétérias soient libres de toute cage. Et certaines entreprises soucieuses de la durabilité, comme Whole Foods, sont devenues les premiers à adopter les œufs sans cage.

Puis, en 2008, les défenseurs ont obtenu une mesure sur le scrutin de la Californie pour éliminer progressivement les cages de batterie (et d’autres pratiques). Les électeurs ont approuvé la mesure et, deux ans plus tard, le législateur californien a mis à jour la loi pour y inclure une interdiction de vendre des œufs de poules en cage.

«Tout comme la Californie, la nation va de même» est un cliché, mais précis et informatif sur le bien-être des animaux d’élevage.

La loi californienne a donné un élan aux défenseurs pour aider à adopter des lois dans quelques autres États, comme le Michigan et l’Oregon, et les grandes entreprises alimentaires ont lentement commencé à s’engager à s’approvisionner en œufs sans cage.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, les choses ont vraiment décollé en 2015, date à laquelle la loi californienne est entrée en vigueur. En 2015 et 2016, des militants ont mené des campagnes pour inciter plus de 200 entreprises alimentaires à s’approvisionner en œufs sans cage d’ici 2025 (un peu plus tôt) et au cours des années suivantes, davantage d’États ont adopté des interdictions sans cage, y compris la Californie, qui a encore amélioré sa loi. Tout cela a conduit à un quadruplement des œufs en cage en seulement six ans. C’était une boucle de rétroaction positive des progrès de l’entreprise et des politiques se nourrissant les uns des autres.

Les progrès se poursuivent: la semaine dernière, l’Utah est devenu le huitième État à interdire les cages en batterie. Une fois que la loi sera mise en œuvre en 2025, elle fera sortir près de 5 millions de poules des cages chaque année et obligera les producteurs d’œufs à fournir un «enrichissement environnemental», comme des perchoirs et des nichoirs.

Les progrès sans cage vont également au-delà des États-Unis – l’élan ici a déclenché des campagnes sans cage dans d’autres parties du monde, principalement en Europe de l’Est, en Amérique latine et en Asie, stimulés en partie par l ‘«Open Wing Alliance» de la Humane League. programme, qui accorde des subventions à des groupes de protection des animaux dans les pays où les financements disponibles sont moins importants.

Qu’en est-il des centaines de millions de poules américaines encore en cage?

Malgré les progrès, il y a quelques raisons de tempérer l’optimisme.

Premièrement, comme indiqué ci-dessus, l’élevage industriel est si terrible pour le bien-être des animaux que même après la mise en œuvre de grands changements – comme l’interdiction des cages – l’existence des animaux de ferme est encore misérable. Se débarrasser des cages, l’une des pires pratiques d’élevage industriel, est la première d’une longue liste de pratiques que les défenseurs veulent éliminer progressivement (en plus de persuader les consommateurs de manger moins d’œufs ou de passer aux œufs à base de plantes).

Deuxièmement, les groupes commerciaux de l’industrie de la viande poursuivent des poursuites pour arrêter la mise en œuvre et même annuler la dernière loi californienne sur le bien-être des animaux d’élevage. Ils ont constamment perdu leurs défis juridiques, mais tout pourrait arriver avec des juges nommés par Trump dans tout le système judiciaire fédéral et une Cour suprême conservatrice.

Troisièmement, toutes ces promesses des entreprises de s’approvisionner en œufs en liberté d’ici 2025 ne sont que des promesses. Il n’y a pas d’application légale pour les tenir sur parole, mais les défenseurs surveillent ceux qui sont sur la bonne voie.

Il est important de regarder ce que font les supermarchés, car plus de la moitié de tous les œufs sont vendus dans des cartons sur les tablettes des magasins. Certains ne signalent pas de progrès, comme Publix, ALDI et Food Lion, ou ont fait des progrès modestes, comme Walmart. D’un autre côté, Trader Joe’s est déjà à 60% sans cage, tandis que Kroger est à 23% et Albertsons à 28%.

Les chaînes de restaurants qui servent beaucoup de nourriture pour le petit-déjeuner (et donc beaucoup d’œufs) sont également un sac mélangé: McDonald’s est presque à mi-chemin, tandis que Dunkin ‘Donuts et IHOP sont à seulement 11 et 5 pour cent, respectivement. Et certaines chaînes ne bougent pas – Denny’s, Carl’s Jr.et Hardee’s n’ont pas signalé de progrès, tandis que la politique d’œufs sans cage de Wendy s’applique à environ 5% de leurs emplacements.

Pour faire sortir les 71% de poules restantes des cages, les défenseurs auront besoin de beaucoup de choses pour bien faire: des tribunaux pour faire respecter la loi californienne, plus d’États pour interdire les cages et les grandes entreprises alimentaires pour tenir leurs promesses.

Il y a des raisons de croire que ces entreprises, ou du moins beaucoup d’entre elles, pourraient suivre d’ici 2025, car certaines des grandes entreprises qui se sont engagées à effectuer une transition plus tôt – vers 2020 – déclarent qu’elles sont maintenant à 100% sans cage, comme Taco Bell et Unilever.

Cependant, il est important de noter que ce sont tous des rapports de bonne foi; les entreprises alimentaires ne publient pas leurs bons de commande d’œufs et ne sont pas auditées. Au contraire, ils fournissent des mises à jour dans leurs rapports annuels sur la responsabilité d’entreprise, ce qui signifie que les défenseurs et le grand public doivent les croire sur parole.

Cela peut demander beaucoup, car de nombreuses entreprises ont été accusées d’exagérer les revendications de durabilité, connues sous le nom de «greenwashing», ou de ne pas respecter les objectifs de durabilité.

Et il y a une dernière raison pour tempérer l’optimisme: nous ne savons pas encore s’il y aura même suffisamment d’œufs en liberté en 2025 pour répondre aux exigences des nouvelles lois et des engagements des entreprises. Certains dans l’industrie des œufs disent qu’il n’y en aura pas.

Dans le même temps, certaines des plus grandes sociétés américaines d’œufs sont optimistes quant à la production sans cage. Le deuxième plus grand, Rose Acre Farms, est à 20 pour cent sans cage et le troisième plus grand, Versova, est à environ 10 pour cent. MPS Egg Farms, la septième plus grande, était à 25 pour cent il y a un an, et Herbruck, classée neuvième, est à 75 pour cent sans cage avec des plans pour être à 100 pour cent d’ici 2024. Le principal producteur d’œufs aux États-Unis, Cal-Maine Foods, affirme que ses «œufs de spécialité» représentent 24 pour cent de son approvisionnement, mais dans une demande de commentaire, Cal-Maine a refusé de divulguer quel pourcentage de son approvisionnement en œufs de spécialité est actuellement sans cage.

Ces producteurs d’œufs ont investi des centaines de millions de dollars pour construire de nouvelles granges sans cages ou convertir des granges existantes. Malgré ces améliorations, le coût des œufs en cage par rapport aux œufs ordinaires a en fait diminué au cours des dernières années.

Par exemple, si vous avez acheté des œufs sans cage au supermarché à la fin de 2016, à l’époque où toutes les chaînes de restauration rapide et les épiciers s’engageaient à changer leur offre, vous payiez en moyenne environ 11 cents de plus par œuf sans cage. Aujourd’hui, vous pourriez payer environ 4 cents de plus par œuf sans cage. Une grande partie de cette baisse de prix peut probablement être attribuée à une offre accrue, provoquée par les lois des États et de grandes entreprises comme McDonald’s qui demandent des œufs en cage à leurs fournisseurs.

La valeur de mettre les victoires au tableau

On pourrait lire tout cela et penser: «Vraiment? Rendre un secteur de l’industrie alimentaire un peu moins misérable est le mieux que le mouvement pour le bien-être animal puisse faire? » Et c’est une critique compréhensible, compte tenu de la portée et de la gravité de l’élevage industriel.

Mais je pense que vous pourriez aussi voir les choses d’une autre manière: un mouvement jeune et minuscule a changé la façon dont une industrie énorme, puissante et intransigeante de longue date fait une partie fondamentale de ses activités – en moins de deux décennies, rien de moins. Malgré la modestie des réformes, ce sont des réformes qui pourraient ouvrir la voie à de futures.

Face à une immense souffrance animale, il est parfois difficile, en tant que chercheur en bien-être animal, de voir une issue à notre système alimentaire d’élevage industriel. Mais avoir une vision à long terme et se souvenir que le changement prend du temps et que le changement est se produire (et le célébrer) aide certainement.