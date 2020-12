Le ministre en chef de l’Odisha, Naveen Patnaik, a annoncé jeudi qu’un nouveau stade de hockey de classe mondiale, qui serait le plus grand stade du sport du pays, sera construit à Rourkela.

Le stade, d’une capacité de 20 000 places assises, servira de deuxième lieu pour la Coupe du monde de hockey masculin prévue pour 2023. Un autre site est le stade Kalinga à Bhubaneswar.

Réparti sur 15 acres de terrain, le stade sera construit sur le campus de l’Université de technologie Biju Patnaik, à Rourkela.

« Comme nous l’avons annoncé précédemment, Odisha sera de nouveau l’hôte fier de la prestigieuse Coupe du monde de hockey masculin en 2023. Le tournoi sera organisé à la fois à Bhubaneswar et à Rourkela », a déclaré Patnaik dans un message vidéo.

Il a ajouté que le district de Sundargarh est une centrale de talent pour le hockey et que de nombreux grands joueurs de hockey du district ont représenté le pays au niveau international.

« L’équipe indienne dirigée par des joueurs comme Dilip Tirkey et Sunita Lakra a apporté des lauriers pour le pays. La popularité du hockey est visible dans tout le district. Le soutien des habitants du district aux joueurs de hockey est sans précédent partout dans le monde », a déclaré Patnaik.

« En hommage à la contribution de Sundargarh au hockey indien, je voudrais annoncer que nous allons construire un nouveau stade de hockey de niveau international à Rourkela avec une capacité de 20 000 places », at-il ajouté.

Le stade aura toutes les commodités modernes et est censé offrir une expérience unique.

«J’espère qu’il deviendra le meilleur site de hockey sur gazon au monde», a déclaré Patnaik.

Récemment, une équipe de haut niveau, composée de hauts fonctionnaires du gouvernement de l’État, de la Fédération internationale de hockey (FIH), du Département des sports et des services à la jeunesse et de Hockey India, s’est rendue à Rourkela. Ils ont examiné les infrastructures et les installations connexes de la ville pour accueillir la Coupe du monde en 2023.