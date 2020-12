Fidèle à ses traditions catholiques, Noël est vraiment une affaire religieuse pour de nombreuses personnes en Italie.

Les crèches sont souvent considérées comme plus importantes que les arbres de Noël lorsqu’il s’agit de décorer pour la saison des fêtes.

Chaque année, des millions de personnes recréent la scène de la naissance de Jésus telle que décrite dans la Bible: Marie et Joseph berçant leur bébé dans une mangeoire, réchauffés par un bœuf et un âne, et visités par des bergers et des fermiers à proximité.

De nombreux amateurs de presepe («crèche» en anglais) construisent un village entier de figurines, comprenant généralement des bergers, des boulangers et des pêcheurs autour d’une série de répliques élaborées de maisons, de magasins et de granges.

Ces expositions peuvent être trouvées dans les maisons, les églises locales et sur les places de la ville; mais des centaines de villages en Italie organisent également une version «vivante» du presepe, où les visiteurs peuvent se promener entre les personnes qui adoptent le passage biblique.

Certains des plus populaires se trouvent à Greccio, dans le centre de l’Italie – où Saint François d’Assise a commencé la tradition en 1223 – et à Matera, où le presepe est hébergé parmi ses grottes évocatrices.

Cette année, les crèches vivantes ont été suspendues à cause de la pandémie. Cependant, certaines des expositions statiques en plein air les plus spectaculaires peuvent encore être explorées de manière COVID.

Illuminé à Manarola, Ligurie

La Ligurie est un village de pêcheurs classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui fait partie des Cinque Terre.

Chaque Noël, la ville accueille des milliers d’ampoules et de câbles électriques pour former plus de 300 statues sur une colline surplombant la mer.

La tradition a été lancée pour la première fois par le cheminot local Mario Andreoli en 2007. Elle est depuis devenue la plus grande crèche au monde – et tout est alimenté par une énergie propre.

Les lumières sont allumées tous les soirs et brillent de la soirée d’ouverture (8 décembre) jusqu’à fin janvier. L’affichage est mieux vu depuis la place principale de Manarola, ou le sentier menant au village voisin de Riomaggiore.

Plus qu’un château de sable à Lignano Sabbiadoro, Friuli Venezia Giulia

Cette ville côtière du nord-est est célèbre pour sa crèche entièrement en sable.

La sculpture est réalisée chaque Noël par l’Accademia della Sabia (Académie du sable) et est une attraction depuis 2003.

Cette année, le thème est «Les soins. L’amour. L’espoir. » et il ne sera accessible que via le portail en ligne – ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui ne peuvent pas le faire en personne!

Pour donner un peu de goût aux locaux, les organisateurs ont installé un petit presepe de sable près de l’église principale, qui comprend une réplique du symbole local de la ville, le phare rouge.

Sous l’eau à Laveno Mombello, Lombardie

À quelques minutes de route de Milan, Laveno Mombello a intégré son lac Majeur aux célébrations de Noël.

La crèche de la ville se trouve sous l’eau. 42 statues s’animent dans l’obscurité, grâce à l’éclairage puissant – alors que les statues passent en quelque sorte complètement inaperçues à la lumière du jour.

Désormais à sa 41e édition, ce presepe peut être admiré jusqu’à la première semaine de janvier.

Tour fluvial à Comacchio, Émilie-Romagne

À Comacchio, les visiteurs trouveront non pas un, mais 10 expositions aquatiques parsemées le long de ses canaux. La ville organise une visite à pied à travers ses principaux ponts, qui ont chacun leur propre crèche.

Comme beaucoup d’autres presepe, ils seront enlevés le 6 janvier, traditionnellement marqué comme la fin des festivités après que les trois mages aient offert des cadeaux à Jésus.

Promenade artistique à Pérouse, Ombrie

Un autre sentier de crèches peut être exploré dans la ville médiévale de Pérouse, célèbre pour ses arts et son chocolat.

Chacune des huit installations a son propre thème. Parmi l’offre de cette année, le Presepe Monumentale reproduit certains des bâtiments historiques de la ville, tandis que le Presepe Antico est composé de figurines construites dans les années 1800.

Shopping de figurines à Naples, Campanie

La Via San Gregorio Armeno est une attraction touristique à part entière en ce qui concerne le presepe.

Située dans le centre historique de Naples, qui est un site classé au patrimoine de l’UNESCO, la rue abrite des ateliers d’artisans créant et vendant des figurines de toutes sortes (y compris le héros de la ville Diego Maradona et des pizzaiolo se tenaient à côté d’un four).

Bien qu’il soit le plus fréquenté pendant la période des fêtes, dans des circonstances normales, les magasins sont ouverts à la navigation toute l’année.