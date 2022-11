Le plus grand souhait des détaillants pour les fêtes est de se débarrasser de tous ces stocks excédentaires

Un panneau de vente en liquidation est visible au magasin de détail Gap le 20 septembre 2022 à Los Angeles, en Californie. Dîner Allison | Getty Images

Alors que certains des plus grands détaillants du pays publient cette semaine des bénéfices et des revenus trimestriels, Wall Street accordera également une attention particulière à un autre chiffre: les niveaux de stock. Walmart, Cible , Écart , Kohl’s et d’autres essaient de vendre à travers une surabondance de marchandises supplémentaires qui s’accumulent dans les arrière-boutiques et les entrepôts des magasins. actualités liées à l’investissement Voici les actions de détail préférées des analystes de Wall Street alors que des géants tels que Target s’apprêtent à faire rapport Leurs dépôts trimestriels serviront de rapports d’étape, en particulier lorsque les détaillants se préparent pour la saison des fêtes, une période de trafic piétonnier plus élevé, de concurrence féroce pour les portefeuilles des consommateurs et de nombreux événements de vente. Les investisseurs veulent avoir une idée plus précise de la quantité de produits excédentaires que les détaillants ont vendus – et de l’ampleur de la remise qu’ils peuvent avoir à faire pour maintenir la marchandise en mouvement. “L’inventaire est le facteur le plus important”, a déclaré Michael Baker, analyste de détail pour la société de recherche sur les actions DA Davidson. “Ce n’est généralement pas le cas – généralement, ce n’est qu’un facteur. L’inventaire va prendre plus de sens que les autres mesures.” Les détaillants sont sous pression pour éliminer les stocks et repartir à neuf au cours du prochain exercice. L’équilibrage des stocks est devenu une urgence supplémentaire, alors que les économistes mettent en garde contre la diminution des comptes d’épargne, l’augmentation de la dette des cartes de crédit et le risque de récession. “L’idée est de devenir propre face à un environnement où les ventes peuvent être un peu plus difficiles à trouver”, a-t-il déclaré.

Une gueule de bois pandémique

Les détaillants ont fait face à un revirement brutal au cours des six derniers mois. Bon nombre des mêmes articles qui se sont envolés des étagères au cours des premiers jours de la pandémie – tels que les vêtements de détente et les cafetières – se sont retrouvés sur le rack de dédouanement. Avec la flambée des prix du logement et de l’épicerie, moins d’Américains achètent des articles coûteux et discrétionnaires. Les stocks, qui représentent la valeur des marchandises en transit ainsi que celles en stock, ont également augmenté en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Des changements soudains dans les goûts “des pantalons de survêtement aux maillots de bain et aux valises” mettent les entreprises dans une position difficile, a déclaré Oliver Chen, analyste du commerce de détail chez Cowen. Les détaillants passent généralement leurs commandes environ six à 12 mois à l’avance, les articles volumineux et les articles pour la maison se situant dans la tranche supérieure. Après avoir constaté une demande aussi forte des consommateurs et fait face à des ruptures de stock liées à la chaîne d’approvisionnement, certaines entreprises ont passé des commandes plus importantes ou accélérées. Les grands détaillants se sont battus si longtemps et durement pour constituer des stocks qu’ils n’ont pas été en mesure de s’adapter correctement lorsqu’ils avaient besoin de ralentir l’afflux de marchandises. “Vous ne pouvez pas changer en un rien de temps”, a déclaré Chen. Walmart et cible faisaient partie des détaillants qui ont choqué les investisseurs avec des sauts importants dans les niveaux de stocks au premier trimestre, qui s’est terminé le 30 avril. Target a réduit ses prévisions à deux reprises, une fois en mai et une autre en juin, affirmant qu’il annulerait les commandes, réduirait les prix et prendrait d’autres mesures spectaculaires pour éliminer l’encombrement. Le PDG américain de Walmart, John Furner, a reconnu lors d’une journée des investisseurs en juin que la société aimerait “simplement évacuer” la plupart de ses stocks excédentaires. Il a averti qu’il faudrait “quelques trimestres” pour revenir à une position d’inventaire plus saine. Un mois plus tard, le discounter a réduit ses perspectives de bénéfices pour le deuxième trimestre et l’année entière, en partie à cause de démarques agressives. Les détaillants des centres commerciaux, y compris Abercrombie & Fitch , Aigle américain et Gap, ont signalé des problèmes similaires. Certains ont également réduit leurs prévisions.

Kohl’s est passé d’un inventaire trop faible l’an dernier à un inventaire gonflé au deuxième trimestre de cette année. Une partie de cela provenait des produits de beauté lors de l’ouverture des magasins Sephora et de la décision d’emballer et de conserver les produits arrivés au mauvais moment ou qui ne se vendaient pas. L’inventaire de Gap a été touché par une inadéquation de la taille et de l’assortiment. Dans sa chaîne Old Navy, une poussée pour vendre plus d’articles de taille plus s’est retournée contre les magasins ayant trop de tailles étendues et trop peu de tailles avec une demande plus élevée. Tous les détaillants n’ont pas eu du mal à avoir trop de choses à vendre. Meilleur achat a réduit ses prévisions de ventes pour l’année en juillet, alors que les ventes d’électronique grand public telles que les ordinateurs portables et les téléviseurs ralentissaient, mais son inventaire a diminué d’une année sur l’autre au deuxième trimestre. Comme ses pairs, Macy’s a vu un passage des vêtements décontractés et des catégories pour la maison à des vêtements plus habillés. Il a également réduit ses prévisions, citant l’affaiblissement des dépenses de consommation. Pourtant, au cours des derniers trimestres, il a largement contourné un déséquilibre dramatique des stocks. Le PDG Jeff Gennette a déclaré lors d’un appel aux résultats en août que le grand magasin avait utilisé l’analyse de données pour agir rapidement. Il a déclaré que cela avait ralenti les commandes pour les marques où il avait plus de flexibilité, car il avait remarqué que les consommateurs réduisaient leurs dépenses et avaient entendu parler des problèmes d’inventaire des concurrents.

De grosses affaires, des marges plus serrées

Pour les acheteurs, les efforts pour vider les stocks signifient de plus grandes aubaines cette saison des fêtes. Pour les détaillants, cela signifiera des marges bénéficiaires réduites. Les détaillants basés dans les centres commerciaux et autres qui vendent des vêtements, des articles pour la maison et des appareils électroniques sont plus susceptibles d’être encore dans une situation difficile, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail, une société de conseil. Même à un prix beaucoup plus bas, les vêtements d’été sont difficiles à vendre en hiver, a-t-il déclaré. Il en va de même pour les achats uniques que de nombreuses personnes ont déjà effectués au cours des premières parties de la pandémie, comme une télévision à écran plat ou un mixeur, a-t-il déclaré. Des stocks excédentaires pourraient également dégrader l’expérience d’achat cette saison des fêtes dans certains magasins. Par exemple, lors de récents voyages dans les magasins Kohl, a-t-il dit, il avait du mal à manœuvrer dans les allées “pleines de blocs de choc”.