Le plus grand site militaire américain abandonne un nom « raciste »

La base de l’armée américaine Fort Bragg, en Caroline du Nord, s’appellera désormais Fort Liberty

Vendredi, l’armée américaine a officiellement renommé sa plus grande base militaire sous le nom de Fort Liberty. Son ancien nom, Fort Bragg, a été changé dans la purge en cours de toutes les références à la Confédération, lancée après les manifestations et les émeutes de George Floyd en 2020.

« Le nom Liberty honore l’héroïsme, les sacrifices et les valeurs des soldats, des militaires, des civils et des familles qui vivent et servent avec cette installation », a déclaré le XVIII Airborne Corps dans un communiqué. « Nous considérons cela comme le prochain chapitre de notre histoire et nous sommes impatients d’honorer les histoires de nos héros militaires de toutes les générations et de tous les horizons. »

Une équipe communautaire chargée de choisir un nouveau nom a envisagé de nombreux récipiendaires de la médaille d’honneur, dont le sergent Alvin York, un héros de la Première Guerre mondiale, mais n’a pas pu parvenir à un consensus, a déclaré le commandant du corps, le lieutenant-général Chris Donahue.

« Il n’y avait pas de bon nom. Il n’y avait pas de noms qui pourraient définir ce qu’est ce message », dit Donahue. « La liberté a toujours été là. La liberté a toujours été ancrée dans ce domaine.

L’installation de 250 milles carrés (650 km carrés) est considérée comme l’une des plus grandes installations militaires au monde. C’est le siège du XVIII Airborne Corps, de la 82nd Airborne Division, de la Delta Force, du US Army Special Operations Command, du Reserve Command et du Civil Affairs and Psychological Operations Command. Depuis sa création en 1918, elle portait le nom du général confédéré Braxton Bragg, originaire de Caroline du Nord.

En savoir plus L’armée américaine fixe les dates du nettoyage confédéré

La guerre civile de 1861-1865, au cours de laquelle les États sécessionnistes esclavagistes de la Confédération ont combattu les troupes de l’Union, a été le conflit le plus sanglant de l’histoire des États-Unis, coûtant la vie à au moins 620 000 soldats des deux côtés.

Dans le cadre de l’expansion de l’armée américaine pour la Première Guerre mondiale, le président Woodrow Wilson en 1917 s’est fait le champion de nommer les bases militaires situées dans le Sud après les officiers confédérés. Pas plus tard qu’en 2017, le Pentagone avait repoussé les demandes de renommer les installations par des militants qui soutenaient qu’honorer la Confédération de quelque manière que ce soit était raciste.

En 2021, cependant, le Congrès à majorité démocrate a cité les manifestations de Black Lives Matter de l’année précédente pour recommander une purge de toutes les références confédérées. Cinq autres bases ont été renommées à ce jour : Fort Pickett et Fort Lee en Virginie, Fort Hood au Texas, Fort Rucker en Alabama et Fort Benning en Géorgie. Trois autres – Fort Gordon, Fort AP Hill et Fort Polk – verront leur nom changé à l’avenir.