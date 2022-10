Le plus grand risque pour Xi Jinping en Chine ? Lui-même

Hong Kong

L’économie chinoise vacille. Le chômage monte en flèche. Les verrouillages sans fin de Covid font des ravages dans les entreprises et la vie des gens. Le secteur immobilier est en crise. Les liens entre Pékin et les grandes puissances mondiales sont tendus.

La liste des problèmes auxquels est confrontée la deuxième économie mondiale est longue – et bon nombre de ces défis à long terme n’ont fait qu’empirer sous le règne de Xi Jinping pendant une décennie. Pourtant, l’emprise du dirigeant chinois sur le pouvoir est inébranlable.

Au cours de la dernière décennie, Xi a consolidé son contrôle dans une mesure sans précédent depuis l’ère du fondateur de l’homme fort de la Chine communiste, Mao Zedong. Il est à la tête du Parti communiste chinois, de l’État, des forces armées et de tant de comités qu’il a été surnommé “président de tout”. Et maintenant, il est sur le point d’entrer dans un troisième mandat au pouvoir révolutionnaire, avec le potentiel de régner à vie.

Mais le pouvoir absolu peut souvent signifier la responsabilité absolue, et à mesure que les problèmes augmentent, les analystes préviennent que Xi aura moins de marge pour éviter le blâme.

“Je pense que le pire ennemi de la longévité de Xi Jinping au pouvoir en Chine est Xi Jinping lui-même”, a déclaré Steve Tsang, directeur du SOAS China Institute à Londres. “C’est lorsqu’il commet une énorme erreur politique qui cause des ravages en Chine et qui pourrait potentiellement déclencher le processus de démantèlement de l’emprise de Xi Jinping sur le pouvoir.”

Le règne de Mao de 1949 à 1976 a été marqué par des décisions politiques irréfléchies qui ont fait des dizaines de millions de morts et détruit l’économie. Après ces décennies de troubles, le Parti communiste a développé un système de direction collective conçu pour empêcher la montée d’un autre dictateur qui pourrait prendre des décisions arbitraires et dangereuses.

Le prochain dirigeant chinois, Deng Xiaoping, a établi une règle non écrite et un précédent selon lequel le secrétaire général du Parti communiste – le rôle dont le dirigeant chinois tire son véritable pouvoir – se retirerait après deux mandats.

Lorsque Xi a pris le pouvoir en 2012, l’économie chinoise était en plein essor car elle s’intégrait plus étroitement au reste du monde. À peine quatre ans auparavant, la Chine avait stupéfié le monde avec les extravagants Jeux olympiques d’été de Pékin. Mais pour Xi, le parti était en crise : envahi par la corruption, les luttes intestines et les inefficacités.

La solution de Xi était de revenir à un régime dictatorial et personnaliste. Il a purgé les ennemis politiques dans une vaste campagne anti-corruption, réduit au silence la dissidence interne, aboli les limites du nombre de mandats présidentiels et inscrit la « pensée de Xi Jinping » dans la constitution du parti.

Selon les analystes, de nombreuses dictatures tombent dans un schéma d’abus de pouvoir et de mauvaise prise de décision lorsqu’un manque de conseils critiques atteint le dirigeant. Ils soulignent la guerre de plus en plus coûteuse de Vladimir Poutine contre l’Ukraine comme une crainte que le pouvoir tout aussi incontestable de Xi sur le président russe puisse un jour avoir des conséquences tout aussi désastreuses.

Poutine et Xi “souffrent du même problème de syndrome d’homme fort, à savoir qu’ils ont transformé leurs cercles de conseil politique en chambres d’écho, de sorte que les gens ne sont plus en mesure de s’exprimer librement”, a déclaré Tsang. “Nous constatons que de grosses erreurs sont commises parce que ce débat politique interne a été réduit ou même éliminé en termes de portée.”

Dans l’histoire récente, aucun pays ne s’est modernisé aussi rapidement que la Chine. Le Parti communiste affirme que sa direction a aidé à sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté, transformant des villages reculés en mégapoles époustouflantes. Mais ce miracle de la croissance a ralenti. Et de nombreux défis de longue date dans l’économie chinoise n’ont été qu’exacerbés par les politiques de Xi.

Xi s’est donné pour mission de renforcer le parti et son contrôle sur les entreprises et la société. Il a déclenché une répression contre le secteur privé autrefois dynamique qui a conduit à des licenciements massifs. Pékin affirme que les réglementations plus strictes restreignent les entreprises trop puissantes et protègent les consommateurs, mais les mesures ont étouffé les entreprises privées, envoyant des frissons dans l’économie et suscitant des craintes quant à l’innovation future.

Pékin a commencé à restreindre le crédit facile pour les sociétés immobilières en 2020, ce qui a entraîné des pénuries de trésorerie et des défauts de paiement pour de nombreux promoteurs, dont le conglomérat géant Evergrande. Les projets de logement sont au point mort et les acheteurs de maisons désespérés à travers le pays refusent de payer les hypothèques sur les maisons inachevées. Les perturbations dans le secteur immobilier ont un impact démesuré sur l’économie chinoise au sens large, car elle représente jusqu’à 30 % du PIB du pays.

Mais sous la direction de Xi, rien n’a autant secoué l’économie et la société chinoises que le zéro-Covid. Au cours de la troisième année de la pandémie, la Chine s’est accrochée à la politique sévère, qui repose sur des tests de masse, des quarantaines étendues et des verrouillages instantanés pour éradiquer les infections à tout prix, alors même que le reste du monde a appris à vivre avec le virus.

Le pays continue de verrouiller des villes entières pour une poignée d’infections, tout en envoyant tous les cas positifs et les contacts étroits vers les installations de quarantaine du gouvernement. Faire la queue pour les tests Covid et scanner un code de santé de suivi pour entrer dans n’importe quel espace public sont devenus normalisés. Pékin soutient que la politique a empêché la Chine de sombrer dans une catastrophe sanitaire comme le reste du monde, mais le zéro-Covid est utilisé à des coûts énormes et croissants.

Les blocages constants ont considérablement réduit le rythme de croissance de l’économie chinoise. Le chômage record des jeunes a atteint près de 20 %. Les portefeuilles se rétrécissent. Les gouvernements locaux très endettés sont obligés de dépenser pour des tests de masse de Covid. Les experts disent que les ressources seraient mieux dépensées pour augmenter les taux de vaccination plutôt que pour construire des sites de test coûteux et des installations de quarantaine. La Chine n’a toujours pas approuvé de vaccins étrangers à ARNm qui se sont avérés plus efficaces contre la variante hautement contagieuse d’Omicron que les vaccins inactivés utilisés en Chine.

Au début de la pandémie, Pékin a censuré – et dans certains cas puni – les médecins, les experts et les journalistes citoyens qui ont tenté de mettre en garde contre un virus mortel à Wuhan.

Près de trois ans plus tard, alors que la plupart des experts internationaux conseillent à la Chine de trouver un moyen de vivre avec le virus, Pékin a doublé. Plus tôt cette année, Shanghai – une métropole dont la population est plus de trois fois supérieure à celle de New York – a été fermée pendant deux mois. Les gens ont eu du mal à obtenir suffisamment de nourriture et de produits de première nécessité. Des résidents désespérés sont sortis de leur confinement à domicile et se sont affrontés avec des agents de la force publique lors de rares manifestations de rue. De nombreux patients se sont vu refuser des soins de santé vitaux.

Lorsque l’Organisation mondiale de la santé a critiqué la politique zéro-Covid comme “non durable”, la Chine a censuré la déclaration sur les réseaux sociaux.

Susan Shirk, directrice du 21st Century China Center et auteur de “Overreach”, un livre sur le leadership de Xi, affirme que les dirigeants chinois “se font concurrence pour prouver à quel point ils lui sont loyaux parce que Xi promeut les loyalistes, pas les personnes les plus compétentes”. ” Cela conduit les subordonnés à exagérer dans l’exécution des politiques pour essayer de plaire à Xi, a-t-elle déclaré.

Shirk a déclaré que cela s’est joué avec le zéro-Covid, car Xi a directement lié son leadership à la stratégie, de sorte que les responsables locaux l’ont suivie avec zèle pour faire preuve de loyauté envers le dirigeant et protéger leur carrière.

“Une grande partie de la douleur de l’économie chinoise a été auto-infligée par le dirigeant chinois”, a déclaré Shirk.

“Donc, ce que cela suggère, et c’est une idée assez troublante, c’est que le Parti communiste chinois ne se présente plus comme un parti développementaliste, plaçant le développement économique comme son objectif principal. Mais au lieu de cela, c’est l’emprise de Xi Jinping sur le pouvoir.