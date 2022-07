Le plus grand réservoir d’Amérique à 73% sur des photos alarmantes de la NASA

Les images récemment publiées par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) sont un sombre rappel de la façon dont la crise climatique devient de plus en plus évidente. Les images satellite de la NASA montrent à quel point le plus grand réservoir d’eau des États-Unis, le lac Mead au barrage Hoover, s’est rétréci au cours des deux dernières décennies. Les images Les images publiées plus tôt ce mois-ci ont montré comment la taille du lac a considérablement diminué depuis 2000. Selon une déclaration partagée par l’agence spatiale américaine, la tendance à la baisse de 22 ans semble se poursuivre avec des niveaux d’eau dans le lac Mead au plus bas. depuis avril 1937, alors que le réservoir était encore rempli pour la première fois. La NASA a informé qu’au 18 juillet 2022, “le lac Mead n’était rempli qu’à 27% de sa capacité”.

Les images en couleurs naturelles publiées par la NASA ont été acquises le 6 juillet 2000 et le 3 juillet 2022 par Landsat 7 et Landsat 8. Les images détaillées partagées par la NASA comprenaient également une vue de Landsat 8 le 8 juillet 2021. La dernière les images de l’année dernière et de ce mois-ci montrent les franges de couleur claire le long des rives qui sont des zones minéralisées de la rive du lac. Ces zones étaient autrefois sous l’eau lorsque le réservoir était rempli plus près de sa capacité. La NASA décrit ce phénomène comme «l’anneau de la baignoire».

Étant le plus grand réservoir d’eau du pays, le lac Mead fournit de l’eau aux habitants de sept États, des terres tribales et du nord du Mexique. Cependant, alors que le niveau de l’eau descend à une capacité alarmante, la menace du changement climatique et d’une sécheresse à long terme est plus possible que jamais. La NASA a mentionné dans un communiqué que la situation de la sécheresse pourrait être “la pire dans l’Ouest américain depuis 12 siècles”.

Réagissant aux images partagées par la NASA, les internautes ont partagé leurs réflexions. Un tweet partagé par un résident américain disait : « En octobre, je retourne là où je suis né, une petite ville au bord du lac Mead. Il va être méconnaissable depuis la dernière fois que j’y étais. Je ne sais même pas si le lac sera encore visible depuis la partie de la ville où j’ai grandi.

En octobre, je retourne là où je suis né, une petite ville au bord du lac Mead. Il va être méconnaissable depuis la dernière fois que j’y étais. Je ne sais pas si le lac sera encore visible depuis la partie de la ville où j’ai grandi. JFC https://t.co/hPKvStsYst – Pierre de tour (@Rook_Stone) 23 juillet 2022

La dernière fois que le lac Mead a atteint sa pleine capacité, c’était au cours des étés 1983 et 1999.

