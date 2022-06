Le plus grand réseau EE du Royaume-Uni fait face à des pannes à Manchester – la deuxième plus grande ville du pays

Le plus grand fournisseur de réseau du Royaume-Uni, EE, fait face à des pannes dans la deuxième plus grande ville du pays, le Grand Manchester, les utilisateurs signalant une perte complète des services cellulaires et de données.

Les utilisateurs en masse se sont tournés vers Twitter pour signaler des problèmes avec le réseau EE mercredi pendant plusieurs heures, la société reconnaissant la faute sur Twitter notant que des travaux sont en cours pour rétablir le service.

« Nous sommes désolés qu’un certain nombre de nos clients aient des difficultés à utiliser nos services mobiles », a déclaré la société. « Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible. »

Alors qu’une grande partie des plaintes proviennent de clients du Grand Manchester, la presse locale d’autres régions du pays, notamment Londres, Glasgow et Birmingham, signale également qu’un grand nombre d’utilisateurs d’EE souffrent également de problèmes de connexion et de pannes.

Près de huit heures après le début des premières plaintes, les services sont toujours confrontés à des problèmes sur le réseau. « Certains clients rencontrent des problèmes lorsqu’ils essaient d’utiliser les services réseau cet après-midi. Nous en sommes conscients et travaillons à le résoudre dans les plus brefs délais. Nous nous excusons pour toute gêne occasionnée. »