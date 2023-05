Le passage de deux ans sans intérêt de Lionel Messi au Paris Saint-Germain devrait se terminer de manière acrimonieuse avec une décision de rejoindre son rival de longue date Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, quelques mois seulement après son couronnement lors de la Coupe du monde 2022.

Pour ses légions d’admirateurs, le débat sur le droit de Messi d’être considéré comme le plus grand footballeur de l’histoire a été officiellement clos lorsqu’il a mené l’Argentine au titre au Qatar en décembre.

Mais sa carrière au plus haut niveau européen semble s’être terminée sur une mauvaise note.

Messi a été suspendu par le PSG la semaine dernière pour avoir effectué un voyage non autorisé en Arabie saoudite.

Il a marqué 31 buts en 71 apparitions pour les champions de France et est susceptible de remporter un deuxième titre consécutif en Ligue 1 plus tard ce mois-ci, mais a échoué dans sa mission d’aider le PSG à remporter un premier triomphe en Ligue des champions, souffrant l’un après l’autre. 16 défaites.

Barcelone avait espéré ramener le joueur de 35 ans au Camp Nou, où il a remporté 10 titres de la Liga et quatre couronnes de la Ligue des champions avant un départ en larmes en 2021.

Au lieu de cela, l’Arabie saoudite, régulièrement accusée de laver les sports ou d’accueillir les plus grands noms du sport pour détourner l’attention de son bilan en matière de droits de l’homme, pourra se vanter d’avoir sans doute les deux plus grands joueurs de l’ère moderne dans leur ligue nationale méconnue.

Ronaldo joue pour Al Nassr, tandis qu’une source proche des négociations qui a déclaré à l’AFP que le transfert de Messi en Arabie saoudite était un « fait conclu », n’a pas précisé dans quel club l’Argentin rejoindra.

– Mission Coupe du Monde accomplie –

L’absence d’une médaille de vainqueur de la Coupe du monde a longtemps été la pièce A dans l’argument sur la raison pour laquelle Messi ne s’est pas classé au-dessus de Pelé et de Diego Maradona dans le panthéon du football.

Mais avec la victoire de l’Argentine sur la France lors de la finale de la Coupe du monde à couper le souffle l’an dernier à Doha, l’affaire était sûrement close.

Au cours d’une brillante carrière qui s’étend sur trois décennies, Messi a remporté 37 trophées de club, sept prix Ballon d’Or et six souliers d’or européens.

Il y a eu un titre de Copa America, une médaille d’or olympique et une liste de records de score et de statistiques qui ne seront peut-être jamais battus.

Lors de sa dernière apparition en Coupe du monde, Messi a marqué deux fois alors que l’Argentine s’est battue pour un match nul 3-3 en prolongation avant de l’emporter aux tirs au but.

Même le triplé de Kylian Mbappe pour la France n’a pas pu bouleverser le rendez-vous de Messi avec le destin lors d’une nuit qui semblait préétablie.

Que Messi soit vraiment le « plus grand de tous les temps » est une question, bien sûr, aussi futile que la réponse est subjective.

– Grandeur du classement –

Ce qui est indéniable cependant, c’est que par le volume et la gamme d’argenterie, Messi a gagné plus que les autres rivaux sérieux à son statut de « CHÈVRE » : Pelé et Maradona.

Alors que les trois triomphes de Pelé en Coupe du monde restent inégalés, la carrière de l’icône brésilienne en club est pâle par rapport à celle de Messi.

Au cours de ses années de pointe avec Barcelone, l’Argentin a régulièrement atteint le sommet du football interclubs européen en Ligue des champions – sans doute une arène techniquement supérieure au football international.

Pendant ce temps, Maradona n’a remporté qu’une seule Coupe du monde et n’a jamais remporté de Coupe d’Europe au cours d’une carrière en club en Europe dont on se souvient surtout pour ses passages à Barcelone et à Naples.

Le contre-argument est bien sûr que Pelé et Maradona ont joué à une époque où les joueurs se voyaient offrir beaucoup moins de protection que Messi et Ronaldo.

Pelé est sorti de la Coupe du monde 1966 après avoir pris un tacle brutal de trop; Maradona a également été soumis à des traitements brutaux tout au long de sa carrière.

L’ancien coéquipier international de Maradona, Jorge Burruchaga, hésite à comparer les joueurs d’une génération à l’autre.

Burruchaga, auteur du but gagnant – mis en place par Maradona – lors de la victoire finale de la Coupe du monde 1986 contre l’Allemagne de l’Ouest, a simplement déclaré que Messi était le plus grand joueur de son époque.

« Gagner ou perdre, Messi n’est ni plus ni moins que Maradona », a déclaré Burruchaga à l’AFP lors de la Coupe du monde. « Messi restera dans l’histoire quoi qu’il arrive.

« Il y a cinq joueurs au cours des 70 dernières années qui peuvent être considérés comme les meilleurs au monde – (Alfredo) Di Stefano, Johan Cruyff, Pelé, Maradona et Messi. »

Le dernier nom de cette liste quitte potentiellement l’élite européenne pour de bon, mais Messi n’a pas encore mis fin à une carrière internationale qui a déjà produit 102 buts en 174 matches.

La Copa America aux États-Unis l’année prochaine pourrait encore fournir un chant du cygne approprié.

