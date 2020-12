Les travaux de mise au rebut et de recyclage des plates-formes pétrolières et gazières de Tyra Field sont en cours au port de Frederikshavn au Danemark, le 15 septembre 2020 | Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP via Getty Images

La décision significative du Danemark rend les objectifs de l’UE en matière de changement climatique réalisables.

Le Danemark vient de franchir une étape importante pour diriger le monde dans la lutte contre le changement climatique. Le pays a annoncé qu’il supprimera progressivement tous les contrats d’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord d’ici 2050. C’est le premier grand pays producteur de pétrole à franchir une étape aussi importante.

Suite au vote du 3 décembre, le parlement danois a interdit presque totalement aux entreprises de recevoir de nouvelles licences pour chasser et extraire du pétrole. L’accord annulera également un huitième cycle de licences qui devait avoir lieu. Les licences délivrées avant le vote seront honorées jusqu’en 2050.

« Nous sommes le plus grand producteur de pétrole de l’Union européenne et cette décision aura donc un écho dans le monde entier », a déclaré jeudi le ministre danois du climat, Dan Jorgensen.

La décision de mettre fin aux contrats pétroliers et gaziers d’ici 2050 ne sera pas bon marché car elle coûtera au Danemark 2,1 milliards de dollars, mais le pays semble prêt à payer la facture. « C’est une décision difficile, c’est une décision coûteuse, mais c’est la bonne décision », a déclaré Jorgensen au Washington Post.

Le Danemark extrait du pétrole et du gaz de la mer du Nord depuis 1972. Les recettes fiscales provenant de la production de pétrole et de gaz ont grandement profité à son économie, contribuant à bâtir un État-providence danois qui prend soin de ses citoyens tout au long de leur vie.

Mais mettre fin à l’extraction et à l’exploration de pétrole et de gaz, selon les experts, est le seul moyen pour le Danemark de respecter l’engagement climatique de l’Union européenne. En octobre, l’Union européenne a voté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60% par rapport aux niveaux des années 1990 d’ici 2030.

La décision, qui a été adoptée à une écrasante majorité, a renforcé l’engagement du bloc à l’accord de Paris de 2016, signalant l’engagement sérieux de l’Europe à mettre fin à l’urgence climatique.

Les plans du Danemark mettent le pays en conformité avec les objectifs régionaux.

«Il prend une mesure qui garantira probablement que le Danemark pourra atteindre cet objectif au sein de l’UE de réduire les émissions au point où il pourra atteindre la neutralité carbone d’ici 2050», Wil Burns, professeur et co-directeur de l’Institute for Carbon Removal Law & Politique à l’Université américaine, m’a dit. «Et c’est la seule façon dont ils pourraient effectuer cela.»



Ole Jensen / Getty Images Des manifestants climatiques se rassemblent autour du Parlement lors de la journée d’ouverture le 6 octobre 2020 à Copenhague, au Danemark.

Le vote est également venu en raison de la pression accrue à la maison. Copenhague, la capitale danoise, a annoncé fin 2019 son intention de devenir la première capitale neutre en carbone au monde, atteignant des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2025.

Et comme Reuters l’a rapporté en juin, le Conseil danois sur le changement climatique, un organe indépendant qui conseille le gouvernement danois, a appelé à la fin des activités pétrolières et gazières afin de sauver la crédibilité du Danemark en tant que leader dans la lutte contre le changement climatique.

«Un arrêt danois pour une exploration plus approfondie de la mer du Nord pourrait envoyer un signal fort dans la politique climatique internationale et pourrait même encourager d’autres pays à emboîter le pas», a déclaré à l’époque le conseil.

L’organisation militante environnementale internationale Greenpeace a exprimé son soutien à la décision sur Twitter, annonçant cette décision comme une «décision historique».

WIN historique pour le climat et le pouvoir des personnes! Dans une décision historique, le producteur de pétrole danois met fin aux futures séries de licences pour les permis d’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord et fixe la production existante à expirer au plus tard en 2050. Maintenant, plus de pays doivent mettre fin au pétrole! pic.twitter.com/NyUg4CtsCb – Greenpeace (@Greenpeace) 4 décembre 2020

La fin de la production de pétrole d’ici 2050 a été saluée – et critiquée

Cette décision a également été saluée par des représentants du gouvernement de l’UE, dont la ministre finlandaise de l’environnement et du climat Krista Mikkonen, qui applaudi la décision via Twitter disant que le monde a besoin de plus de leaders sur le changement climatique.

Certains autres groupes environnementaux étaient également heureux. «C’est une énorme victoire pour le mouvement climatique», a déclaré Helene Hagel de Greenpeace Danemark dans un communiqué. Elle a ajouté que le Danemark a «une obligation morale de mettre fin à la recherche de nouveau pétrole pour envoyer un signal clair que le monde peut et doit agir pour respecter l’Accord de Paris et atténuer la crise climatique».

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a cependant été beaucoup moins impressionnée, tweetant que la décision signifie que le Danemark continuera à extraire du pétrole et du gaz pendant encore 30 ans.

La vraie nouvelle ici est que le Danemark continuera apparemment à extraire des combustibles fossiles pendant encore 3 décennies.

Pour nous les enfants, ce n’est pas la «bonne nouvelle» que certains semblent penser.

Nous sommes dans une urgence climatique. Agissez en conséquence.https: //t.co/3ywKQNQXA0 – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 4 décembre 2020

La décision du Danemark montre que Paris et les engagements régionaux et nationaux de réduction des émissions commencent à avoir un impact réel – et c’est bien.

En tant que premier producteur de pétrole de l’Union européenne, la décision du Danemark est significative, mais d’autres pays producteurs de pétrole doivent prendre un engagement similaire s’il y a un espoir d’atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius.

«Vous allez avoir besoin de beaucoup d’autres pays, en particulier des grands producteurs de pétrole et de gaz, pour intervenir», m’a dit Burns. «La Norvège et le Royaume-Uni se sentent tous deux obligés de rester leaders dans la poursuite du programme climatique.»

Alors que le Royaume-Uni et la Norvège sont tous les deux de grands pays producteurs de pétrole et situés en dehors de l’UE, le désir de prendre la tête du changement climatique pourrait pousser les nations à prendre des engagements plus forts.

Le 3 décembre, le Royaume-Uni a annoncé des plans ambitieux de réduction des émissions de 68% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030. Un rapport appelle également les sociétés pétrolières et gazières britanniques à éliminer progressivement la production en mer du Nord et à passer aux sources d’énergie renouvelables. La pression des pairs pourrait également aider à ouvrir la voie.

La Norvège voisine, a noté Burns, est un producteur beaucoup plus important de combustibles fossiles, donc un engagement à mettre fin à l’extraction de pétrole et de gaz serait une étape beaucoup plus dramatique pour ce pays.

« Si les États-Unis, cette année ou l’année prochaine, commencent à revenir en tant que force positive sur le climat, cela, avec des mesures comme celle-ci du Danemark, pourrait faire pression sur d’autres pays pour qu’ils le fassent », a déclaré Burns.