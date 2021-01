Le plus gros porte-avions de Chine pourrait être lancé cette année et entrer en service dès 2024, selon les rapports.

Des images satellites publiées dans les médias chinois montrent une vue à vol d’oiseau du navire de 1000 pieds en construction sur un quai de Shanghai.

Le navire – nommé Type 003 – sera le troisième transporteur de la Chine et fera partie d’une tentative de modernisation et d’élargissement de son armée dans le cadre d’un plan quinquennal.

Des images obtenues par le magazine chinois de l’industrie de la défense Ordnance Industry Science Technology (OIST) montraient le navire en construction et sa coque commençait à prendre forme.

Le navire devrait avoir un déplacement total d’environ 80 000 tonnes, plus grand que les 60 000 tonnes des deux autres navires chinois, mais plus petit que les 100 000 tonnes des plus gros navires de la marine américaine.

Les rapports suggèrent qu’il pourra transporter plus de 40 chasseurs à voilure fixe.

Ce sera le premier transporteur construit par la Chine à comporter un système de propulsion électrique intégré, dans lequel les hélices sont alimentées par un moteur électrique, éliminant ou réduisant le besoin de boîtes de vitesses.

Il devrait également lancer ses avions en utilisant des catapultes électromagnétiques au lieu de la méthode de saut à ski utilisée sur les autres navires chinois et les anciens navires américains.

De nombreuses sections du navire auraient été construites à l’avance, accélérant ainsi le processus d’assemblage.

Les dernières images suggèrent qu’il pourrait être lancé avant la fin de cette année, rapporte l’OIST.

Dans un rapport de la semaine dernière, la chaîne de télévision publique CCTV a également montré une image générée par ordinateur de ce qui semblait être un porte-avions drapé dans une énorme couverture rouge.

Une légende disait: « Nous prévoyons en 2021 ».

Une fois lancé, le reste de l’équipement et de l’intérieur du navire sera terminé et il fera l’objet d’essais.

Les tests prendraient environ deux ans, ce qui signifie que le navire pourrait être prêt à entrer en service d’ici 2024 ou 2025.

Cela survient au milieu des tensions persistantes entre la Chine et l’Occident concernant le contrôle de la mer de Chine méridionale ainsi que la répression des droits de l’homme par la Chine à Hong Kong et sa gestion des premiers stades de la pandémie de coronavirus.

Des États comme la Chine, Taïwan, Brunei, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam revendiquent des parties de la mer de Chine méridionale, et plusieurs autres souhaitent maintenir l’accès aux voies de navigation de la région.

Selon les estimations, 3,4 billions de dollars de commerce mondial transitent par la mer chaque année, ce qui représente environ un tiers de tout le commerce maritime mondial.

La région possède également d’importants stocks de poissons ainsi que d’énormes réserves de pétrole et de gaz.

Ces dernières années, la Chine a suscité une condamnation internationale pour sa construction de bases militaires dans les eaux contestées.

Dans son premier discours aux forces armées du pays de la nouvelle année, le Premier ministre Xi Jinping a déclaré que l’armée devait rester prête à «agir à tout moment».