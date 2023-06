Le plus grand port du Canada se classe au deuxième rang du classement mondial de l’efficacité

Le port de Vancouver s’est classé avant-dernier sur un classement mondial de centaines de ports à conteneurs après que certains cargos aient attendu des semaines pour décharger leur cargaison l’année dernière.

Compilé par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, l’indice de performance des ports à conteneurs classe Vancouver au 347e rang sur 348 – et bon dernier parmi les ports de taille similaire.

L’étude utilise les temps d’attente des navires comme indicateur de l’efficacité globale.

La forte demande des consommateurs a entraîné une augmentation des importations dans les ports de toute la côte ouest de l’Amérique du Nord en 2021 et 2022, provoquant une congestion qui s’est atténuée depuis décembre, a déclaré le porte-parole de l’Autorité portuaire de Vancouver Fraser, Alex Munro.

En effet, huit des 14 ports à conteneurs les moins bien classés se trouvaient en Amérique du Nord, dont Prince Rupert en Colombie-Britannique, Los Angeles, Long Beach voisin et, en dernier lieu, Savannah, Géorgie.

Munro a cité des défis supplémentaires, notamment la «congestion de la chaîne d’approvisionnement» en Ontario et au Québec, ainsi qu’un «surplomb» des inondations en Colombie-Britannique à la fin de 2021 qui ont séparé Vancouver du réseau de transport du pays pendant huit jours.

« Les dernières années ont renforcé la nécessité de continuer à investir dans l’infrastructure et la technologie portuaires pour s’adapter au commerce croissant du Canada et assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement », a déclaré Munro dans un courriel.

Histoire de « l’inefficacité inhérente »

En 2022, les volumes de conteneurs au port de Vancouver ont chuté de 4 % d’une année sur l’autre en raison d’une demande des consommateurs plus faible et de stocks excédentaires, mais le total de l’an dernier a tout de même marqué son troisième plus haut niveau jamais enregistré.

Les parcs à conteneurs pleins et le manque d’espace de stockage dans les centres de distribution ont obligé les cargos à rester au mouillage pendant environ 10 jours en moyenne au premier semestre 2022 – plus de deux fois plus longtemps qu’un an plus tôt – avant d’accoster dans le plus grand port du pays.

Trevor Plett, copropriétaire de RR Plett Trucking, a déclaré que les accumulations dans les installations privées « hors quai » marquaient un goulot d’étranglement critique.

« À certains moments, vous aviez 100 châssis immobilisés avec des conteneurs vides ne pouvant pas revenir [to port] car les off-docks étaient pleins. C’était probablement la plus grande frustration », a déclaré Plett, dont la société de Langley, en Colombie-Britannique, emmène des conteneurs de bœuf, de porc et de poulet à température contrôlée au terminal pour l’exportation et transporte un assortiment de produits à l’intérieur des terres.

« Les conteneurs sortent du bateau. Nous les récupérons au terminal. Nous déchargeons le produit chez le client. Et puis nous sommes censés ramener ce conteneur vide à l’un ou l’autre port ou à un hors-quai », a déclaré Plett. dit, décrivant le processus d’expédition habituel.

« Ces deux options n’étaient pas disponibles pendant un certain temps. Alors ils ont dit: » Gardez-le simplement sur votre châssis. « »

Finalement, il a dû engager un tiers pour décharger les conteneurs dans un champ vide afin de libérer des semi-remorques pour d’autres livraisons, avec environ 80 boîtes empilées au sommet.

La plupart des coûts ont été répercutés sur les importateurs et les expéditeurs, a-t-il déclaré. Mais toutes les dépenses n’ont pas été récupérées, l’entreprise de 45 ans louant des châssis supplémentaires alors que d’autres étaient dans les limbes de la livraison.

Malgré un apaisement mondial des problèmes logistiques induits par la pandémie, les ports de Vancouver et de Prince Rupert ont glissé dans le classement l’an dernier. Vancouver, qui a battu Los Angeles et Long Beach en 2021, s’est classée en dessous d’eux l’an dernier. Prince Rupert est tombé au septième-dernier de sa place, 32e à partir du bas l’année précédente.

« L’amélioration en 2022 a eu un impact positif sur les performances et le classement de certains ports ; là où le problème était systémique, par opposition à spécifique à un emplacement, l’inefficacité inhérente demeure », indique le rapport.