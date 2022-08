Le plus grand pool minier d’Ethereum au monde va abandonner l’exploitation minière d’Ether PoW, Ethermine commence le compte à rebours de la fusion

Ethermine, le plus grand pool minier d’éthereum au monde, a proclamé que l’organisation prévoyait d’abandonner complètement l’extraction d’éthereum avec preuve de travail (PoW). Ethermine indique que le tableau de bord du mineur de la plate-forme peut afficher un décompte et que les utilisateurs continueront d’exploiter l’éther jusqu’à ce que le compte à rebours atteigne zéro.

Le plus grand pool de minage d’Ether pour terminer le minage captif d’Ethereum – Le pool de minage d’Ethermine Ethereum peut passer en mode retrait uniquement après la fusion

Selon une annonce récente du plus grand pool minier d’Ethereum au monde, Ethermine, la plate-forme prévoit d’arrêter l’extraction d’ETH comme avant longtemps car la fusion a lieu. Actuellement, le réseau Ethereum peut passer d’un réseau captif à un réseau de preuve de participation (PoS) le 15 septembre 2022 ou vers cette date. Fusionner.

Ethermine est le plus grand pool minier d’Ethereum au monde avec 262,79 terahash par seconde (TH/s) dédié à la chaîne Ethereum. Le pool est bien plus grand en termes de hashrate par rapport au deuxième plus grand pool de minage Ethereum F2pool, car F2pool commande 127,48 TH/s, conformément aux statistiques actuelles du pool de minage.

“La section minière d’Ethereum peut revenir à la fin du diplôme d’associé le 15 septembre 2022. À cette date, il ne sera plus possible d’exploiter l’éther sur les cartes graphiques d’exploitation du réseau Ethereum (GPU) ou les ASIC”, prévient Ethermine. “En conséquence de cette transition, le pool de minage Ethermine Ethereum peut passer en mode retrait uniquement une fois la section de minage Proof-of-Work terminée.” La publication du journal Web ajoute :

Une minuterie de comptage correcte est proposée sur le tableau de bord du cric. vous pourrez toujours extraire de l’éther jusqu’à ce que le décompte atteigne zéro.

La divulgation d’Ethermine suit le pic de hashrate d’Ethereum Classic

L’annonce d’Ethermine fait suite à la création prévue d’une version de preuve de travail d’Ethereum connue sous le nom d’ETHW. Alors que diverses bourses ont répertorié ETHW, le jeton IOU s’est écrasé soixante-trois, passant d’un sommet de 139,62 $ par unité à 50,68 $ par unité aujourd’hui. La chaîne n’a pas encore bifurqué, il n’y a donc pas de moyen approximatif de savoir quelle quantité de hashrate peut prendre en charge la chaîne ETHW prévue.

De plus, au cours des quatre derniers jours, le réseau Ethereum Classic (ETC) a reçu une forte augmentation du hashrate, montant trente-neuvième plus haut depuis le 17 août. Le hashrate d’ETC a atteint un sommet incomparable le 22 août 2022, dépassant trente-huit terahash par seconde (TH /s). D’autres jetons centrés sur Ethash comme RVN, ERGO et BEAM n’ont pas vu d’augmentation de hashrate de l’ampleur ETC enregistrée ce week-end.

Le compte à rebours d’Ethermine Starts Merge, le plus grand pool minier d’Ethereum au monde, est apparu pour la première fois sur BTC Wires.