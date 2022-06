Le plus grand poisson d’eau douce enregistré au monde pêché dans le Mékong au Cambodge | Nouvelles du monde

Selon des scientifiques, une raie géante capturée dans le Mékong au Cambodge est le plus grand poisson d’eau douce enregistré au monde.

La raie, qui mesurait près de quatre mètres (13 pieds) du museau à la queue et pesait un peu moins de 300 kg (661 lb), a été capturée le 13 juin, selon un communiqué de Wonders of the Mekong, un projet de recherche conjoint cambodgien-américain.

Il a été pêché par un pêcheur local au sud de Stung Treng dans le nord-est du pays et surnommé « Boramy », ou « pleine lune », par les locaux en raison de sa forme ronde.

Le pêcheur a alerté une équipe voisine de scientifiques de Wonders of the Mekong.

Le précédent record pour un poisson d’eau douce était un poisson-chat géant du Mékong de 293 kg (646 lb), découvert en Thaïlande en 2005, a indiqué le groupe.

« Quand vous voyez un poisson de cette taille, surtout en eau douce, c’est difficile à comprendre, donc je pense que toute notre équipe a été stupéfaite », a déclaré Zeb Hogan, leader de Wonders of the Mekong.

M. Hogan a ajouté que le fait que le poisson puisse encore atteindre cette taille est un « signe d’espoir pour le Mékong », malgré les défis environnementaux.

L’équipe a inséré un dispositif de marquage près de la queue du poisson qui enverra des informations de suivi pour l’année prochaine, fournissant des données sur le comportement des raies géantes au Cambodge.

En l’honneur d’avoir attrapé le recordman, l’heureux pêcheur a été indemnisé au taux du marché, ce qui signifie qu’il a reçu un paiement d’environ 600 $.

Le fleuve Mékong traverse la Chine, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam.

Elle abrite plusieurs espèces de poissons géants d’eau douce mais les pressions environnementales augmentent avec notamment la crainte des scientifiques autour d’un important programme de construction de barrages ces dernières années qui risque de perturber gravement les frayères.

Les poissons d’eau douce sont définis comme ceux qui passent toute leur vie en eau douce, par opposition aux espèces marines géantes telles que le thon rouge et le marlin, ou aux poissons qui migrent entre l’eau douce et l’eau salée comme l’énorme esturgeon béluga.

Les chercheurs disent que c’est la quatrième raie géante signalée dans la même zone au cours des deux derniers mois, toutes des femelles.

Ils pensent que cela pourrait être un point chaud de frai pour l’espèce.