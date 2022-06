Le plus grand poisson d’eau douce enregistré au monde pêché au Cambodge

Le plus grand poisson d’eau douce enregistré au monde, une raie géante, a été capturé dans le Mékong au Cambodge, selon des scientifiques de ce pays d’Asie du Sud-Est et des États-Unis.

La raie, capturée le 13 juin, mesurait près de quatre mètres du museau à la queue et pesait un peu moins de 300 kilogrammes, selon un communiqué publié lundi par Wonders of the Mekong, un projet de recherche conjoint cambodgien-américain.

Le précédent record pour un poisson d’eau douce était un poisson-chat géant du Mékong de 293 kilogrammes, découvert en Thaïlande en 2005, a indiqué le groupe.

La raie a été capturée par un pêcheur local au sud de Stung Treng, dans le nord-est du Cambodge. Le pêcheur a alerté une équipe voisine de scientifiques du projet Merveilles du Mékong, qui a rendu public son travail de conservation dans les communautés le long du fleuve.

« C’est difficile à comprendre »

Les scientifiques sont arrivés quelques heures après avoir reçu un appel après minuit avec la nouvelle et ont été étonnés de ce qu’ils ont vu.

« Oui, quand vous voyez un poisson de cette taille, surtout en eau douce, c’est difficile à comprendre, donc je pense que toute notre équipe a été stupéfaite », a déclaré Zeb Hogan, leader de Wonders of the Mekong, dans une interview en ligne de l’Université du Nevada. Réno. L’université est en partenariat avec l’Administration cambodgienne des pêches et l’USAID, l’agence de développement international du gouvernement américain.

Les poissons d’eau douce sont définis comme ceux qui passent toute leur vie en eau douce, par opposition aux espèces marines géantes telles que le thon rouge et le marlin, ou aux poissons qui migrent entre l’eau douce et l’eau salée, comme l’énorme esturgeon béluga.

La prise de la raie ne consistait pas seulement à établir un nouveau record, a déclaré Hogan.

« Le fait que le poisson puisse encore atteindre cette taille est un signe d’espoir pour le fleuve Mékong », a-t-il déclaré, notant que la voie navigable est confrontée à de nombreux défis environnementaux.

Le fleuve Mékong traverse la Chine, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Il abrite plusieurs espèces de poissons géants d’eau douce, mais les pressions environnementales augmentent. En particulier, les scientifiques craignent qu’un important programme de construction de barrages ces dernières années ne perturbe gravement les frayères.

Marqué par des scientifiques

« Les gros poissons sont en voie de disparition dans le monde. Ce sont des espèces de grande valeur. Ils mettent beaucoup de temps à mûrir. Donc, s’ils sont pêchés avant leur maturité, ils n’ont aucune chance de se reproduire », a déclaré Hogan. « Beaucoup de ces gros poissons sont migrateurs, ils ont donc besoin de vastes zones pour survivre. Ils sont touchés par des choses comme la fragmentation de l’habitat causée par les barrages, évidemment touchés par la surpêche. Ainsi, environ 70 % des poissons géants d’eau douce dans le monde sont menacés d’extinction, et toutes les espèces du Mékong. »

L’équipe qui s’est précipitée sur le site a inséré un dispositif de marquage près de la queue du puissant poisson qui enverra des informations de suivi pour l’année prochaine, fournissant des données sans précédent sur le comportement des raies géantes au Cambodge.

« La raie géante est un poisson très mal connu. Son nom, même son nom scientifique, a changé plusieurs fois au cours des 20 dernières années », a déclaré Hogan. « On le trouve dans toute l’Asie du Sud-Est, mais nous n’avons presque aucune information à son sujet. Nous ne connaissons pas son histoire de vie. Nous ne connaissons pas son écologie, ses schémas de migration. »

Les habitants du village regardent une équipe de scientifiques et de chercheurs cambodgiens et américains, ainsi que des responsables de l’administration des pêches, se préparer à relâcher le poisson le 14 juin. (Sinsamout Ounboundisane/FISHBIO/Associated Press)

Les chercheurs disent que c’est la quatrième raie géante signalée dans la même zone au cours des deux derniers mois, toutes des femelles. Ils pensent que cela pourrait être un point chaud de frai pour l’espèce.

Les riverains ont surnommé la raie » Boramy » ou » pleine lune » en raison de sa forme ronde et parce que la lune était à l’horizon lorsqu’elle a été libérée le 14 juin. En plus de l’honneur d’avoir attrapé le recordman, le pêcheur chanceux a été indemnisé au taux du marché, ce qui signifie qu’il a reçu un paiement d’environ 600 $.