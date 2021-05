Le plus grand pipeline américain arrête toutes ses opérations après une cyber-attaque – RT USA News

Colonial Pipeline, la plus grande société de pipeline de produits raffinés aux États-Unis, affirme avoir subi une cyberattaque majeure. L’incident a incité la société à interrompre toutes ses opérations de pipeline.

«Nous avons mis certains systèmes hors ligne de manière proactive pour contenir la menace, ce qui a temporairement interrompu toutes les opérations de pipeline et affecté une partie de notre système informatique», a déclaré la société dans un communiqué vendredi soir.

Plus tôt dans la journée, la société a signalé « Problèmes de réseau », cela se serait avéré être une attaque à grande échelle. Colonial a déclaré avoir recruté une entreprise de cybersécurité anonyme pour aider à résoudre le problème et a également informé les autorités de la violation.

«Après avoir pris connaissance du problème, une société de cybersécurité tierce de premier plan a été engagée, et ils ont déjà lancé une enquête sur la nature et la portée de cet incident, qui est en cours. Nous avons contacté les forces de l’ordre et d’autres agences fédérales, « a déclaré la société.

Colonial n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur l’attaque et n’a pas précisé quand les opérations de l’oléoduc reprendraient.





«À l’heure actuelle, notre objectif principal est la restauration sûre et efficace de notre service et nos efforts pour revenir à un fonctionnement normal. Ce processus est déjà en cours et nous travaillons avec diligence pour résoudre ce problème et minimiser les perturbations pour nos clients ». Déclara Colonial.

La cyberattaque peut perturber l’approvisionnement en carburant aux États-Unis, compte tenu de la taille de l’entreprise concernée. Colonial est le plus grand exploitant de pipelines de produits raffinés aux États-Unis, transportant quelque 2,5 millions de barils par jour d’essence, de diesel et de carburéacteur via son vaste réseau de pipelines. Selon l’entreprise, elle transporte environ 45% de l’approvisionnement en carburant sur l’ensemble de la côte est des États-Unis.

